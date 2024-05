Cortana : adieu à l’assistant virtuel : Cortana, l’assistant virtuel de Microsoft, ne sera plus pris en charge dans Windows 11. Cette application avait été introduite pour la première fois en 2015 avec une mise à jour de Windows 10. Cependant, elle a été progressivement délaissée au fil des années. Désormais, avec la version 24H2 de Windows 11, Cortana sera automatiquement supprimé après la mise à niveau. Les utilisateurs devront donc trouver d’autres moyens pour leurs tâches d’assistance virtuelle.

Microsoft a récemment annoncé son intention de retirer les applications Cortana, Tips et WordPad dans la prochaine mise à jour de Windows 11, version 24H2 :La place de Cortana a déjà été prise par le nouvel assistant numérique Windows de Microsoft, Copilot, doté d'une intelligence artificielle, comme l'a révélé Redmond lors de la conférence Build de l'année dernière. Copilot a commencé à être déployé pour tous les clients le 26 septembre avec la mise à jour Windows 11 22H2.En juin 2023, Microsoft avait prévenu qu'elle cesserait de prendre en charge Cortana en tant qu'application autonome dans Windows 11 et Windows 10 à la « fin 2023 ». Cortana a été lancée pour la première fois sur Windows Phone 8.1 en 2014, et Microsoft l'a introduite sur les PC Windows 10 un an plus tard. Malheureusement, l'assistant vocal n'a jamais bénéficié du même élan qu'Alexa ou Google Assistant, et à l'exception du Harman Kardon Invoke, les fabricants tiers ne se sont pas intéressés à l'intégration de Cortana dans leurs produits.Ces dernières années, Microsoft a essayé de se concentrer sur les cas d'utilisation de la productivité pour Cortana, mais sans grand succès. Malgré la fin du support de Cortana sur Windows, Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, a déclaré à l'édition 2023 du CES que l'IA allait « réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows ». Cette affirmation audacieuse a commencé à se concrétiser avec les différents produits "Copilot" de Microsoft construits avec la technologie GPT-4 d'OpenAI.En septembre, Microsoft a également annoncé qu'elle supprimerait WordPad - automatiquement installé sur les systèmes Windows depuis 1995, soit 28 ans, et une fonctionnalité Windows optionnelle depuis la publication de la Build 19551 de Windows 10 Insider en février 2020 - lors d'une prochaine mise à jour de Windows. En novembre, elle a également informé les utilisateurs que l'application Astuces était obsolète et serait supprimée lors d'une prochaine version de Windows.« Veuillez noter que Cortana, Tips et WordPad sont supprimés après la mise à niveau vers Windows 11, version 24H2. Ces applications sont obsolètes », a déclaré jeudi l'équipe du programme Windows Insider.Les Windows Insiders peuvent installer Windows 11 24H2 sur les appareils qui répondent aux exigences matérielles de Windows 11 à partir de Paramètres > Windows Update. Les clients commerciaux peuvent également effectuer la mise à jour via Windows Update for Business (WUfB) et Windows Server Update Service (WSUS).Il y a cinq ans, la société a annoncé qu'elle supprimerait l'application Windows Paint classique avec la mise à jour Windows 10 Fall Creator's Update en juillet 2017. Cependant, la société a décidé de ne pas la supprimer complètement et, à la place, l'a rendue disponible via le Microsoft Store à la suite d'une vague de commentaires négatifs des utilisateurs concernant sa dépréciation.Toujours en novembre, la société a annoncé qu'elle supprimerait Defender Application Guard for Office et les Windows Security Isolation APIs, deux ans après les avoir mis à la disposition de tous les clients de Microsoft 365 disposant de licences prises en charge.Dans le cadre d'un effort plus large visant à supprimer les fonctionnalités de Windows et d'Office utilisées comme vecteurs d'attaque dans les logiciels malveillants, Redmond a également révélé qu'elle commencerait à déprécier VBScript au cours du second semestre 2024, en en faisant une fonctionnalité à la demande avant de la désactiver par défaut et, à terme, de la supprimer de Windows.Source : Microsoft Comment utilisez-vous actuellement Cortana et WordPad ? Avez-vous utilisé Cortana pour des tâches d’assistance virtuelle ou WordPad pour la rédaction de documents simples ? Partagez vos expériences personnelles avec ces applications.Quelles alternatives envisagez-vous pour remplacer ces applications ? Avez-vous déjà adopté des alternatives tierces ou pouvez-vous faire des recommandations pour des logiciels similaires ?Pensez-vous que la suppression de ces applications est une bonne décision de la part de Microsoft ? C’est un sujet controversé, et les opinions peuvent varier. Certains peuvent considérer que c’est une étape nécessaire pour simplifier l’expérience utilisateur, tandis que d’autres peuvent regretter la disparition de ces applications familières.