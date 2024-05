Restauration de la mémoire tampon

Substitution des polices de caractères

Nouveaux paramètres pour les polices

Nouveaux paramètres avancés dans l'interface utilisateur des paramètres

Mises à jour du rendu

Actions personnalisées dans les extensions de fragments

{ "schemes": [ { "name": "Dracula", "black": "#000000", "red": "#ff5555", "green": "#50fa7b", "yellow": "#f1fa8c", "blue": "#bd93f9", "purple": "#ff79c6", "cyan": "#8be9fd", "white": "#bbbbbb", "brightBlack": "#555555", "brightRed": "#ff5555", "brightGreen": "#50fa7b", "brightYellow": "#f1fa8c", "brightBlue": "#bd93f9", "brightPurple": "#ff79c6", "brightCyan": "#8be9fd", "brightWhite": "#ffffff", "background": "#1e1f29", "foreground": "#f8f8f2", "selectionBackground": "#44475a", "cursorColor": "#bbbbbb" } ], "actions": [ { "command": { "action": "setColorScheme", "colorScheme": "Dracula" }, "name": "Phone up Bram Stoker", "id": "Dracula.Draculize" } ] }

Scratchpad (expérimental)

"defaults": { "experimental.pixelShaderImagePath": "C:\temp\cake.png", "experimental.pixelShaderPath": "C:\code\github\windows-terminal-shaders\cake.hlsl" },

Amélioration de la compatibilité avec Virtual Terminal

Vous pouvez maintenant définir le titre de la fenêtre (onglet, volet) avec DECSWT (Set Window Title) en plus de l'OSC 2 de XTerm.

DECAUPSS, DECRQUPSS et ACS sont désormais supportés, ce qui complète l'architecture de l'interface 8 bits.

Les séquences DCS qui s'étendent sur des paquets ne seront plus coupées en deux et donc détruites.

Amélioration des performances

La mise en évidence de la recherche a été réécrite pour être plus robuste, plus réactive et plus performante.

Le backend d'hébergement de la console ne repeint plus de manière erronée les caractères uniques.

Le déplacement du curseur était étonnamment coûteux, nous avons donc réduit le coût de l'invalidation du curseur.

Merci de votre attention

Microsoft met également à jour la version stable de Windows Terminal vers la version 1.20 qui inclura toutes les fonctionnalités de ce dernier. Vous pouvez installer Windows Terminal et Windows Terminal Preview depuis le Microsoft Store, depuis la page des versions de GitHub, ou en utilisant winget. Si vous êtes intéressé par les fonctionnalités les plus récentes, vous pouvez également télécharger Windows Terminal Canary depuis le dépôt GitHub.Découvrons maintenant Windows Terminal Preview 1.21.Windows Terminal peut désormais mémoriser le contenu de l'écran et le restaurer au démarrage. Pour ce faire, vous devez sélectionner l'option « Ouvrir les fenêtres d'une session précédente » dans les paramètres de démarrage.Les instantanés de mémoire tampon sont stockés dans du texte codé pour Virtual Terminal dans le répertoire local de votre paquetage. Ce répertoire est généralement sécurisé par votre compte utilisateur. Soyez conscient de ces implications si vous prévoyez d'activer cette fonctionnalité lors de l'utilisation d'une distribution portable de Windows Terminal.Le réglage de la police de caractères dans les paramètres d'apparence de vos profils prend désormais en charge plusieurs polices et vous pouvez utiliser des virgules pour les énumérer. Les glyphes qui ne se trouvent pas dans votre première police seront recherchés dans toutes les polices suivantes.Vous trouverez ci-dessous un exemple de profil PowerShell qui prend en charge les polices Cascadia Mono NF et MS Gothic :En parlant de polices, Microsoft a ajouté de nouveaux paramètres pour vous permettre de personnaliser les caractéristiques OpenType et les axes de votre pile de polices. Nous avons également ajouté des paramètres pour vous permettre de basculer entre les glyphes intégrés et les emojis en couleur.En parlant de paramètres, Microsoft a également ajouté quatre nouveaux paramètres à Settings UI dans les paramètres avancés de vos profils. Ces paramètres permettent d'activer le menu contextuel du clic droit, d'afficher les marques de la barre de défilement (qui sont maintenant assez stables !), de marquer automatiquement les invites et de repositionner le curseur avec les clics de la souris (expérimental.)Dans le passé, ces paramètres ne pouvaient être ajustés que via le fichier settings.json, mais maintenant ils peuvent également être ajustés dans l'interface utilisateur des paramètres.Si vous regardez les paramètres de rendu de Windows Terminal Preview, vous remarquerez peut-être quelques changements. Maintenant qu'AtlasEngine est le moteur de rendu de texte par défaut de Windows Terminal, Microsoft a supprimé l'ancien moteur DxEngine de Windows Terminal.Microsoft a également ajouté quelques nouveaux paramètres pour vous permettre de contrôler le comportement d'AtlasEngine via un paramètre qui vous permet de sélectionner l'API graphique et un paramètre pour désactiver l'invalidation partielle de Swap Chain.Avec AtlasEngine, Windows Terminal peut maintenant rendre des éléments de bloc parfaits au pixel près, des caractères de dessin de boîte, des symboles PowerLine et des glyphes d'ombrage texturés de haute fidélité.Ceci est activé par défaut mais vous pouvez le désactiver en désactivant « Built-in Glyphs » dans l'interface utilisateur des paramètres (ou en allant dans votre fichier settings.json et en définissant {profile}.font.builtinGlyphs à false).Microsoft a réécrit l'intégration de l'éditeur de méthodes d'entrée (IME) depuis le début. Cette nouvelle réécriture s'intègre correctement dans les applications TUI en adoptant leurs couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan. Microsoft utilise également des doubles soulignements, des lignes ondulées et des lignes en pointillés pour transmettre plus d'informations que jamais dans un plus grand nombre de langues. Enfin, il est possible de déplacer le curseur de clause pendant la composition.L'image ci-dessous est un exemple de l'intégration IME en action :Voici un exemple de l'intégration IME dans une application TUI telle que FAR Manager :Les extensions de fragments JSON prennent désormais en charge les actions personnalisées. Voici un exemple d'action personnalisée que vous pouvez appeler.Si vous placez le snippet en tant que fichier .json dans un dossier Fragments dans %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows Terminal, vous pourrez appeler une action personnalisée appelée « Phone Up Bram Stoker » qui définit votre palette de couleurs sur la palette de couleurs Dracula.Microsoft a remanié les fenêtres de terminal pour qu'elles puissent accueillir du contenu non Terminal. Une application de ce remaniement est la nouvelle fonctionnalité expérimentale Scratchpad. Cette fonctionnalité permet d'ouvrir une boîte de texte dans un volet de terminal séparé. Pour activer Scratchpad, ajoutez l'action suivante dans votre fichier settings.json :Une fois cette action sauvegardée, vous pouvez l'invoquer dans votre palette de commandes (comme pour chaque action que vous créez). Vous pouvez également assigner un raccourci clavier à cette action si vous ne souhaitez pas ouvrir la palette de commandes à chaque fois que vous voulez utiliser cette action.Les utilisateurs peuvent maintenant charger une image en tant que texture en utilisant le paramètre experimental.pixelShaderImagePath.Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir que le pixelShaderImagePath pointe vers un PNG chargé en tant que texture que le shader pointé par pixelShaderPath utilise.Le résultat final ressemble à ceci :L'aperçu de Windows Terminal 1.21 contient de nombreuses mises à jour. Pour une liste complète des changements et des versions de Windows Terminal vers lesquelles ces changements ont été rétroportés, veuillez visiter le dépôt GitHub de Windows Terminal pour plus d'informations.Microsoft espère que vous apprécierez cette version de Windows Terminal 1.21 Preview ! Plus d'informations sur ces nouvelles fonctionnalités peuvent être trouvées sur le site de documentation et si vous trouvez des bugs ou avez des demandes de fonctionnalités, n'hésitez pas à les déposer sur GitHub.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de Windows Terminal 1.21 ? Lesquelles trouvez-vous intéressantes ou utiles ?