Envoyé par Microsoft Envoyé par

Nouveau ! Cette mise à jour lance le déploiement des notifications liées aux comptes Microsoft dans Paramètres > Accueil. Un compte Microsoft permet de connecter Windows à vos applications Microsoft. Il permet également de sauvegarder toutes vos données et de gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter que votre compte ne soit verrouillé. Cette fonctionnalité permet d'afficher des notifications dans le menu Démarrer et dans les Paramètres.



téléchargez ViVeTool depuis GitHub et décompressez les fichiers dans un dossier pratique et facile à trouver ;

appuyez sur Win + R , tapez cmd , et appuyez sur Ctrl + Shift + Enter pour ouvrir l'Invite de commande en tant qu'administrateur ;

, tapez , et appuyez sur pour ouvrir l'Invite de commande en tant qu'administrateur ; naviguez jusqu'au dossier contenant les fichiers ViVeTool à l'aide de la commande CD ;

tapez vivetool /enable /id:42563876 et appuyez sur Entrée ;

et appuyez sur ; pour désactiver les nouvelles bannières dans l'application Paramètres, utilisez vivetool /disable /id:42563876 ;

; redémarrez votre ordinateur.

Just bought a new PC laptop and it won’t let me use it unless I create a Microsoft account, which also means giving their AI access to my computer! This is messed up.



There used to be an option to skip signing into or creating a Microsoft account.



Are you seeing this too? — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2024



Combien Microsoft gagne-t-il en étant capable de lier le comportement d'un utilisateur connecté à une adresse électronique particulière ? Il semble que la réponse soit "beaucoup", si l'on en croit l'hostilité croissante à l'égard des comptes hors ligne/locaux uniquement.



Chaque fois que je touche à Windows, il semble qu'il y ait une nouvelle chose brillante et irritante que je doive rejeter. Je veux que mes systèmes d'exploitation fassent fonctionner les choses que je leur demande, qu'ils n'essaient pas de m'entraîner dans leur écosystème de pièges à clics, qu'ils ne réinstallent pas au hasard des jeux "gratuits", etc.



Je sais que je peux désactiver ce genre de choses, mais je ne devrais pas avoir à le faire. Et cela m'a suffisamment agacé au fil des ans pour que je n'exécute plus Windows sur quoi que ce soit ; même les jeux sont "suffisamment décents" sous Linux maintenant.

Combien Microsoft gagne-t-il en étant capable de lier le comportement d'un utilisateur connecté à une adresse électronique particulière ? Il semble que la réponse soit "beaucoup", si l'on en croit l'hostilité croissante à l'égard des comptes hors ligne/locaux uniquement.Chaque fois que je touche à Windows, il semble qu'il y ait une nouvelle chose brillante et irritante que je doive rejeter. Je veux que mes systèmes d'exploitation fassent fonctionner les choses que je leur demande, qu'ils n'essaient pas de m'entraîner dans leur écosystème de pièges à clics, qu'ils ne réinstallent pas au hasard des jeux "gratuits", etc.Je sais que je peux désactiver ce genre de choses, mais je ne devrais pas avoir à le faire. Et cela m'a suffisamment agacé au fil des ans pour que je n'exécute plus Windows sur quoi que ce soit ; même les jeux sont "suffisamment décents" sous Linux maintenant.

Il y a environ une semaine, Microsoft a commencé à afficher des publicités en plein écran dans Windows 10, incitant les clients à passer à Windows 11 même s'il reste encore plus d'un an avant que le support de Windows 10 s'épuise. Cette décision a suscité beaucoup de réactions dans la communauté, étant donné que l'entreprise avait été critiquée la même semaine pour la lenteur des performances du menu Démarrer de Windows, qui avait également commencé à afficher des publicités pour des applications. Les utilisateurs ont rapporté que ces mauvaises performances s'observent même avec un puissant ordinateur.Cependant, il semble que la firme technologique de Redmond n'ait pas fini d'informer les utilisateurs sur la manière dont ils peuvent améliorer leur expérience de Windows, comme le montre une récente mise à jour de Windows 10 Insider. Windows 10 Release Preview build 19045.4353 a commencé à être déployée il y a quelques jours et, bien que son journal des changements ne soit pas particulièrement excitant, un changement pourrait faire froncer les sourcils. Microsoft a noté que cette version affichera des notifications qui vous inciteront à abandonner votre compte local en faveur d'un compte Microsoft :La notification dans le menu Paramètres > Accueil comporte le texte suivant : « connectez-vous à votre compte Microsoft. Vous pourrez sauvegarder vos fichiers et vos photos pour les sécuriser ». Il existe également un bouton de connexion correspondant et, bien qu'une option permette de désactiver la notification, il est actuellement impossible de savoir à quelle fréquence elle s'affichera. Si vous ne voulez pas que le menu Paramètres vous harcèle avec des notifications relatives à votre compte Microsoft, allez dans Confidentialité > Général et désactivez l'option "Me montrer le contenu suggéré dans l'application Paramètres".Vous pouvez cliquer sur le bouton de fermeture situé à côté du bouton "Se connecter maintenant" pour vous débarrasser de la bannière. Le changement semble être déployé progressivement, ce qui signifie que tout le monde sur la version 19045.4353 ne l'a pas encore. Cependant, vous pouvez l'activer de force en utilisant une commande pour l'application ViVeTool. Voici comment activer la nouvelle bannière au cas où vous souhaiteriez l'observer vous-même sur la version 19045.4353 :Certains utilisateurs apprécieront l'utilisation d'un compte Microsoft en raison des avantages liés à la connexion avec les fonctions cloud de Microsoft, telles que les sauvegardes. Mais d'autres utilisateurs préfèrent la confidentialité des comptes locaux, où toutes leurs données restent sur leurs appareils personnels. Le fait est que c'est à vous de choisir, et une fois que vous avez fait ce choix, vous ne devriez plus être contraint d'utiliser votre compte Microsoft. Mais avec Windows 10 et Windows 11, Microsoft n'a jamais été un adepte des comptes locaux. Microsoft a rendu difficile la configuration d'un compte d'un local.Comme l'a récemment découvert Elon Musk, Windows 11 ne facilite pas l'utilisation d'un compte local. « Je viens d'acheter un nouvel ordinateur portable et je ne peux pas l'utiliser tant que je n'ai pas créé un compte Microsoft, ce qui signifie que je dois donner à l'IA l'accès à mon ordinateur. C'est n'importe quoi. Il existait auparavant une option permettant de ne pas se connecter à un compte Microsoft ou de ne pas en créer un. Est-ce que vous voyez cela aussi ? », a écrit l'homme d'affaires dans un message publié sur son réseau social X en février. Cependant, Windows le permet encore, mais Microsoft a masqué l'option.Ce changement indique que l'entreprise technologique de Redmond sera plus insistante lorsqu'il s'agira d'imposer les comptes Microsoft dans un avenir proche, et il sera donc intéressant de voir s'il y a une augmentation des réactions contre l'entreprise sur ce sujet. Selon certains utilisateurs, la pression exercée par Microsoft sur les utilisations de Windows 10 et Windows 10 afin qu'ils configurent un compte Microsoft sur leurs ordinateurs pourrait être liée à la manne publicitaire. Un compte Microsoft permettrait à l'entreprise de collecter davantage de données sur les utilisateurs et d'établir des profils plus adaptés à la publicité.« Windows est le système d'exploitation de bureau le plus utilisé au monde et Microsoft veut en tirer un maximum de profits. Microsoft devient de plus en plus avide de données personnelles et impose aux utilisateurs une manière d'utiliser Windows alors que ces derniers ont payé pour une licence. Mon PC Windows me sert désormais uniquement pour jouer. Lorsqu'un autre système d'exploitation répondra à mes besoins en matière de jeux, le système d'exploitation de Microsoft disparaîtra définitivement de mon réseau », a écrit un utilisateur. Un autre critique des pratiques de Microsoft a déclaré :Il convient de noter que les agissements de Microsoft pourraient être sanctionnés en Europe en raison des nouvelles lois sur les marchés numériques (DMA) et les services numériques (DSA). Le DMA contraint les entreprises à s'adapter davantage aux besoins et préférences des utilisateurs européens. Microsoft a annoncé en septembre qu'il n'imposera plus l'utilisation de son navigateur Web Edge aux utilisateurs européens de Windows 11. L'entreprise permettra aux utilisateurs de Windows 11 dans l'UE d'ouvrir à nouveau tous les liens à l'aide de leur navigateur Web par défaut, plutôt que d'imposer l'utilisation de Edge.Bien que ce changement puisse sembler anodin pour certains, le choix de Microsoft de faire passer Edge avant le navigateur Web par défaut irrite les utilisateurs de Windows 11 depuis un certain temps déjà, en particulier les administrateurs système. Le changement s'étend aussi aux utilisateurs de Windows 11 des pays tels que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Un rapport a récemment indiqué que le DMA semble porter ses fruits, car les choses ont commencé à bouger sur le marché des navigateurs Web. Le DMA (Digital Markets Act) du 14 septembre 2022 est un des grands chantiers numériques de l’UE.Il est progressivement applicable depuis le 2 mai 2023. Cette législation vise à lutter contre pratiques anticoncurrentielles des grandes enseignes du numérique, notamment les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), qui ont acquis une position de quasi-monopole sur le marché européen, au détriment des petites et moyennes entreprises locales, de l’innovation et du choix des consommateurs. Bien sûr, les États-Unis et les GAFAM dénoncent cette législation, certains critiques affirmant qu'elle représente une menace pour les intérêts américains.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des tentatives de Microsoft pour inciter les utilisateurs de Windows à configurer un compte Microsoft ?Selon vous, que se cache-t-il derrière l'acharnement de Microsoft contre les comptes locaux ? Ce comportement est-il légal ?Pensez-vous que cette notification s'affichera pour les utilisateurs de Windows 10 en Europe malgré l'entrée en vigueur du DMA ?