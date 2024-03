Here's how the Copilot entry in File Explorer context menus will appear. It will show some actions you can take for files using Copilot, like summarizing and describing text files. https://t.co/15KXTKcaBn pic.twitter.com/N6HhIB8pWk — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) March 17, 2024

Des limites potentielles

"Copilot" partout et pour tout

Conclusion

Après avoir ajouté Copilot au Bloc-notes et des fonctions d'intelligence artificielle à des applications telles que Paint et Photos, Microsoft les intègre désormais à l'Explorateur de fichiers. Dans Windows 11 Build 26080 ou une version plus récente, une nouvelle entrée dans le menu contextuel vous permet d'envoyer le fichier sélectionné au panneau Copilot. Vous pouvez ensuite poser des questions à l'intelligence artificielle sur le document téléchargé.Microsoft travaille depuis un certain temps à l'intégration de Copilot dans l'Explorateur de fichiers de Windows. La fonctionnalité a été repérée pour la première fois par PhantomOfEarth sur X en janvier 2024. Comme l'a noté l'observateur de Microsoft sur X, cette fonctionnalité s'appelle "CopilotFEContextMenu", où "FE" signifie "File Explorer" (Explorateur de fichiers).Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront bientôt interagir directement avec Copilot en cliquant avec le bouton droit sur un fichier dans l’Explorateur de fichiers. Des actions telles que “Envoyer à Copilot” ou “Résumer” seront disponibles, permettant aux utilisateurs de poser des questions ou de faire des demandes concernant le fichier via l’interface de CopilotLa technologie sous-jacente de Copilot repose sur de grands modèles de langage (LLM) qui, combinés aux produits Microsoft, permettent de résumer des informations, de générer du texte et des images, d'écrire et d'éditer du code et, plus généralement, d'automatiser diverses actions fastidieuses.Étant donné qu'il est encore en mode test, Copilot ne fonctionne pas encore dans l'Explorateur de fichiers, et nous ne savons donc pas à quoi ressemblent les résumés de fichiers. Dans les tests, la fonction ne semble pas marcher et commence à résumer le mot "résumer", mais c'est logique puisque Microsoft n'a pas encore confirmé l'intégration de Copilot dans l'Explorateur de fichiers. Nous pouvons supposer que l'outil sera utile pour obtenir un aperçu rapide du contenu d'un document. D'autres actions pourraient être ajoutées à cette fonctionnalité, telles que la "réécriture" et l'édition d'images lorsque vous les envoyez à Copilot, comme la suppression d'un arrière-plan ou l'augmentation de la résolution de l'image.En d'autres termes, il faut s'attendre à voir beaucoup plus de Copilot à l'avenir.L’intégration de Copilot dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11 est une avancée technologique qui suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme. D’un côté, l’accessibilité accrue et la promesse d’une efficacité améliorée sont louables. Microsoft envisage d’implémenter Copilot AI directement dans le menu contextuel de l’explorateur de fichiers, permettant ainsi de générer des résumés instantanés sans ouvrir les documents. Cela pourrait révolutionner la gestion des tâches et l’efficacité des utilisateurs.Cependant, cette intégration n’est pas sans soulever des questions critiques. L’une des principales préoccupations est le caractère potentiellement intrusif de ces changements. L’omniprésence de Copilot pourrait être perçue comme une imposition de l’IA par Microsoft, plutôt qu’une option choisie par l’utilisateur. De plus, l’intégration d’un bouton Copilot dédié dans la barre des tâches soulève des inquiétudes quant à la visibilité excessive et l’accessibilité de l’assistant IA, qui pourrait être perçu comme envahissant.Il y a également des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Avec Copilot analysant et interagissant avec des fichiers potentiellement sensibles, les utilisateurs pourraient s’interroger sur la manière dont leurs données sont traitées et protégées. La transparence et le contrôle de l’utilisateur sur ces processus seront cruciaux pour atténuer ces craintes.Enfin, bien que l’intégration de Copilot dans l’Explorateur de fichiers puisse simplifier certaines tâches, elle pourrait également entraîner une dépendance accrue à l’égard de l’IA pour des tâches qui nécessitent traditionnellement une réflexion humaine et un jugement critique. Cela pourrait avoir des implications à long terme sur le développement des compétences et la prise de décision des utilisateurs.Copilot est un concept qui est de plus en plus utilisé par Microsoft pour introduire l’IA dans tous les aspects de la gamme Windows et d’autres domaines d’activité.Par exemple, la suite d'applications Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, est dotée de Copilot pour optimiser le flux de travail à travers elles, comme la génération de texte et de tableaux dans Word, le résumé et la rédaction d'e-mails dans Outlook, et la génération de visualisations Python dans Excel. Copilot for Microsoft 365 utilise les données d’une entreprise qui se trouvent déjà dans le Microsoft Graph. Bing Chat est, pour sa part, devenu « Microsoft Copilot » Pour aider Copilot à être encore plus puissant, polyvalent et créatif, Microsoft adopte également l'évolution récente d'OpenAI vers des modèles d'IA de type agent, appelés GPT, avec Microsoft Copilot Studio. « Les GPT sont un nouveau moyen pour quiconque de créer une version personnalisée de Copilot pour des tâches spécifiques », écrit Microsoft. « Combinés à la prise en charge précédemment annoncée des plugins de schéma OpenAI, les GPT et les plugins ouvriront de nouvelles perspectives aux développeurs et professionnels, et offriront aux utilisateurs des expériences et des interactions adaptées à leurs besoins. »Conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'informatique et des créateurs, Copilot Studio s'intègre à Microsoft Azure OpenAI Studio, Azure Cognitive Services, Azure Bot Service et à d'autres technologies d'IA conversationnelle de Microsoft. Elle simplifie et accélère la création et la publication d'un plugin directement dans Copilot for Microsoft 365 en utilisant une approche low-code par glisser-déposer qui inclut la logique et la connectivité des données pour répondre aux questions basées sur les données et processus d'entreprise.Selon Jared Spataro, vice-président de la division Modern Work & Business Applications de Microsoft, l’objectif est de disposer d’un Copilote unique pour toutes les surfaces de Microsoft, qui comprend le contexte de l’utilisateur sur le web, sur son PC et au travail. Bien que Microsoft vantait les mérites de Cortana en tant qu’assistant personnel de productivité, aujourd’hui, selon le PDG Satya Nadella, Microsoft est la société Copilot. En février , Microsoft a annoncé la disponibilité générale de son outil d'IA de productivité Copilot. L'initiative a marqué un moment important dans la démocratisation de l'assistant assisté par l'IA, promettant de révolutionner la façon dont les individus et les organisations abordent le travail. Parmi les avantages potentiels, Microsoft a cité l'augmentation de la productivité, la réduction de la courbe d'apprentissage, l'amélioration de l'accessibilité et la stimulation de l'innovation. À l'occasion du premier anniversaire de l'assistant, Microsoft a également mis à jour l'interface avec un design et une convivialité plus épurés, conçus pour améliorer l'expérience des utilisateurs.Si l’intégration de Copilot dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11 représente un pas en avant dans l’interaction homme-machine, elle doit être abordée avec prudence pour s’assurer qu’elle bénéficie aux utilisateurs sans compromettre leur autonomie ou leur vie privée.Source : Windows 11 Build 26080Pensez-vous que l’intégration de Copilot dans l’Explorateur de fichiers va réellement améliorer votre productivité ou est-ce simplement une fonctionnalité gadget ?Quels sont les risques potentiels pour la confidentialité et la sécurité des données avec l’utilisation de Copilot dans l’Explorateur de fichiers ?Comment Microsoft devrait-il aborder les préoccupations concernant l’autonomie des utilisateurs face à l’intégration poussée de l’IA dans l’interface utilisateur ?Envisagez-vous l’utilisation de Copilot comme un avantage ou une intrusion dans votre espace de travail numérique ?Quel type de contrôle ou de paramètres de personnalisation aimeriez-vous voir implémentés pour gérer l’intégration de Copilot dans votre système d’exploitation ?Comment l’intégration de Copilot pourrait-elle affecter l’apprentissage et le développement des compétences informatiques des utilisateurs moins expérimentés ?