Windows XP 2024 Edition est tout ce que Windows 11 devrait être. Voici à quoi aurait pu ressembler l'OS s'il était publié aujourd'hui

Envoyé par Microsoft Envoyé par Microsoft a assuré le support de Windows XP pendant les 12 dernières années. Il est temps désormais, pour nous et nos partenaires fabricants de matériel et de logiciels, d’investir nos ressources dans le support de technologies plus récentes afin de pouvoir continuer à vous offrir de nouvelles expériences inoubliables. Par conséquent, l’assistance technique pour Windows XP n’est plus disponible, y compris les mises à jour automatiques permettant de protéger votre PC.



Microsoft a également mis fin à la possibilité de télécharger Microsoft Security Essentials sur Windows XP. Si vous avez déjà installé Microsoft Security Essentials, vous continuerez à recevoir les mises à jour des signatures anti-programmes malveillants pendant une durée limitée. Toutefois, notez que Microsoft Security Essentials (ou tout autre logiciel antivirus) aura une efficacité limitée sur les PC ne disposant pas des dernières mises à jour de sécurité. Cela signifie que les PC exécutant Windows XP ne seront pas sécurisés et seront vulnérables aux infections.

Windows XP 2024 Edition

Un expert a suggéré à Microsoft de faire passer Windows XP en open source

Bientôt un Windows 12 ?

En octobre 2001, Microsoft présentait la première version de Windows XP. L'objectif est de fédérer ses familles de systèmes d'exploitation (grand public et professionnel) en une seule famille, dans le but de réduire les coûts de développement et de maintenance. À la base, Windows 2000 devait remplir ce rôle, mais la complexité de son interface d'administration explique son rejet par le grand public.De même, en 1999, le projet Microsoft Neptune qui devait fournir la version « familiale » de Windows 2000 est abandonné. Il est remplacé par le projet Whistler, reprenant de nombreuses idées des projets Neptune et Odyssey, qui donne naissance à Windows XP et à ses deux versions : grand public et professionnelle. Les deux versions utilisent le noyau et l'architecture de NT (dite version 5.1). La version grand public est ainsi la même que la version professionnelle, mais elle est allégée de toutes les fonctions estimées inutiles pour un usage domestique.En avril 2014, Microsoft annonce la fin de support de Windows XP :Windows XP est un système d’exploitation qui a marqué l’histoire de l’informatique. Sorti en 2001, il a connu un succès phénoménal et a été utilisé par des millions d’utilisateurs pendant plus d’une décennie. Malgré la fin de son support officiel en 2014, Windows XP reste encore aujourd’hui un système apprécié par de nombreux nostalgiques, qui lui trouvent des qualités que les versions ultérieures de Windows n’ont pas su égaler.10 ans plus tard, comme pour lui rendre hommage, le concepteur AR 4789 a proposé en vidéo le projet Windows XP 2024 Edition, une initiative non officielle qui vise à remasteriser Windows XP et à lui apporter des améliorations en termes de sécurité, de performance, de personnalisation et de compatibilité.Cette version moderne du système d'exploitation conserve l'apparence et la palette de couleurs de XP, ainsi que le fond d'écran emblématique Bliss, mais la réinvention intègre également un certain nombre de fonctionnalités de Windows 11, telles que des paramètres rapides et un mode sombre.Le menu Démarrer par défaut ressemble à ce qu'il était, mais l'Explorateur de fichiers a été relooké, tout comme d'autres éléments. Les utilisateurs peuvent se connecter à Windows XP Édition 2024 avec un compte Microsoft et, comme on peut s'y attendre, Microsoft Edge fait également son apparition dans ce concept.Alors que Windows 11 bénéficie de l'intelligence artificielle sous la forme de Copilot, Windows XP 2024 Edition annonce le retour de Rover, l'assistant de recherche de Microsoft.Dan Geer, expert en informatique, a suggéré au Black Hat 2014 , que Microsoft abandonne tous ses droits sur Windows XP; si une entreprise cesse de publier des correctifs de sécurité pour le code, comme Microsoft l'a fait avec Windows XP, alors ce code devrait automatiquement devenir open source, a-t-il déclaré. Si vous abandonnez une voiture, une propriété ou un enfant, vous perdez vos droits sur ceux-ci et cela devrait également être vrai pour les logiciels.Quant aux systèmes embarqués, les fabricants doivent soit inclure un système de gestion à distance permettant la mise à jour du logiciel, soit avoir une durée de vie limitée. Laisser les vieux appareils en fonctionnement était une recette pour un désastre, a prévenu Geer.Geer a joué un rôle crucial dans le développement du système X Window et du protocole d’authentification Kerberos. Lorsqu'il s'est exprimé, il était responsable de la sécurité du fonds de capital-risque de la CIA, In-Q-Tel.En attendant, des rumeurs suggèrent que Windows 12 pourrait sortir cette année. Nous pouvons citer les propos de David Zinsner , directeur financier d'Intel, qui a évoqué avec confiance « le rafraîchissement de Windows » qui, selon lui, devrait avoir lieu cette année.De plus, selon un tweet qui a été supprimé d'un leaker et passionné de Windows @leaf_hobby, Intel a listé Windows 12 comme l'un des systèmes d'exploitation pris en charge pour ses puces de bureau Meteor Lake-S, qui sortiraient cette même année.Lors de la conférence des développeurs Build 2023, Microsoft a laissé entrevoir plusieurs mises à jour passionnantes pour Windows 11. Cependant, l'une des présentations les plus intrigantes pourrait être la première à confirmer que Microsoft se prépare à lancer une prochaine itération de Windows - potentiellement Windows 12. Pendant l'une des présentations, l'attention du public a été attirée par une capture d'écran faisant référence à une session intitulée "next-gen of Windows" . Cette session n'avait pas été abordée, ce qui a suscité la curiosité des participants et des passionnés de technologie du monde entier.Sources : Microsoft , vidéo dans le texteAvez-vous déjà utilisé Windows XP ? Des versions antérieures et ou postérieures ? Lesquelles avez-vous préféré ?Que pensez-vous du concept Windows XP 2024 Edition ? Est-il fidèle à l’esprit de Windows XP ?Seriez-vous prêt à l'essayer s'il devait voir le jour ? Quels sont ses forces et ses faiblesses selon vous ?Que pensez-vous des propos de Dan Geer qui estime que « si une entreprise cesse de publier des correctifs de sécurité pour le code, comme Microsoft l'a fait avec Windows XP, alors ce code devrait automatiquement devenir open source » ?