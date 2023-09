Lorsque Windows 10 a été lancé pour la première fois en 2015, Microsoft a fait du nouveau système d'exploitation une mise à niveau gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 qui l'ont fait au cours de la première année de sa sortie. Après le 29 juillet 2016, cette offre a expiré et Windows 10 n'était plus une mise à niveau gratuite, sauf qu'il l'était. En effet, même si Microsoft a déclaré que l'offre de mise à niveau avait expiré, les utilisateurs ont constaté qu'ils pouvaient toujours passer de Windows 7 et Windows 8 à Windows 10 sans avoir besoin d'acheter une nouvelle clé de produit. Windows 10 acceptait les clés de Windows 7 et 8.Et lorsque Windows 11 est arrivé en 2021, ces anciennes clés de Windows 7 et Windows 8 ont continué à fonctionner, probablement parce que sous le capot, Windows 11 n'était que Windows 10 avec une nouvelle couche de peinture. Mais aujourd'hui, alors que nous entrons dans la nouvelle ère de Windows, Microsoft met fin à cette faille, davantage le nombre de possibilités de mise à niveau gratuite vers Windows 11. L'annonce de la fin des mises à jour gratuite vers Windows avec les anciennes clés de produit pour Windows 7 et 8 est apparue discrètement sur le portail Microsoft Device Partner Center le 20 septembre. Le billet de Microsoft indique :« L'offre de mise à niveau gratuite de Microsoft pour Windows 10 / 11 a pris fin le 29 juillet 2016. Le chemin d'installation pour obtenir la mise à niveau gratuite de Windows 7 / 8 est maintenant également supprimé. Les mises à niveau vers Windows 11 à partir de Windows 10 sont toujours gratuites ». Ce changement est déjà en vigueur avec les dernières versions préliminaires de Windows Canary. Microsoft conclut le billet en déclarant que les clés de produit pour Windows 10 pourront toujours activer Windows 11, à condition que vous utilisiez Windows 11 sur un ordinateur éligible qui prend officiellement en charge le nouveau système d'exploitation.« Pour passer à Windows 11, les appareils doivent répondre à la configuration minimale requise pour Windows 11. Certaines fonctionnalités de Windows 10 ne sont pas disponibles dans Windows 11. La configuration requise pour bénéficier de certaines fonctionnalités et applications de Windows 11 sera supérieure à la configuration minimale requise pour Windows 11 ». Après l'annonce de Microsoft, certaines sources ont rapporté cette semaine qu'il est toujours possible d'activer une installation de la version 22H2 de Windows 11 avec une clé de produit pour Windows 7, mais cela ne fonctionne pas dans la dernière version Insider du canal Canary.« Il y a tout juste deux mois, j'ai activé Windows 11 sur une toute nouvelle version avec une clé OEM pour Windows 7 que j'ai achetée il y a 14 ans. Je ne m'attendais même pas à ce que cela fonctionne, mais j'ai décidé d'essayer avant de payer une nouvelle licence. Après ce succès, j'ai honnêtement pensé qu'ils ne se souciaient plus de rien et qu'ils voulaient avoir le plus grand nombre possible de personnes sous Windows 11. C'est donc une surprise », peut-on lire dans les commentaires. Cependant, certains critiques se disent confus par la décision de Microsoft alors que Windows 11 peine à gagner des parts de marché par rapport à Windows 10.« Il est assez choquant que Microsoft ait maintenu cette échappatoire pendant plus de 7 ans après la date de fin initiale. Encore plus choqué qu'ils aient choisi le moment le moins opportun pour y mettre fin. Ce n'est pas comme si Windows 11 mettait le feu aux poudres. Alors, pourquoi choisir de mettre en place une barrière supplémentaire pour que les gens passent à Windows 11 ? Cela n'a aucun sens pour moi », a écrit un critique. Selon Statcounter, Windows 11 cumule 22,95 % de parts de marché au mois de mai 2023. Une petite chute par rapport à avril 2023 (23,11 %). Windows 11 s'est rapproché de 25 % de part de marché en août.Selon certains analystes, cela peut avoir plus raison, comme mettre fin aux abus et augmenter les ventes de licences pour Windows. Certains critiques ont souligné le fait que Steam cessera de fonctionner sur Windows 7 et 8 dans moins de 100 jours. Alors, Microsoft a peut-être décidé que c'était le bon moment pour obtenir plus de ventes de la part des consommateurs qui doivent se mettre à jour pour garder l'accès à leur bibliothèque de jeux. Microsoft n'a évoqué aucune raison officielle pour mettre fin à l'option permettant aux utilisateurs d'activer Windows 11 avec une clé de produit pour Windows 7 ou 8. Il n'est pas certain qu'elle le fasse.On ne sait pas exactement quand cette voie de mise à niveau sera supprimée des versions stables de l'OS, mais nous avons contacté Microsoft pour plus de précisions. Microsoft est donc en train de filtrer peu à peu les anciennes versions lors de l'activation. Cela devrait être mis en œuvre dans la prochaine 24H2. Ceux qui possèdent encore une ancienne clé ont donc encore le temps d'activer par exemple Windows 11 23H2 avec la clé (licence) pour passer ensuite à la nouvelle version. En outre, l'activation via les serveurs HWID a été revue après des années. Certaines sources indiquent que cette activation a été désactivée du jour au lendemain.Ainsi, les activations de clés de volume via KMS sont désormais refusées et ne fonctionnent plus que via MAS (Microsoft Activation Scripts). Il est donc tout à fait possible que des clés achetées pour quelques "centimes" comme clés de volume sur le réseau ne fonctionnent plus lors d'une nouvelle activation. L'activation via MAS (Microsoft Activation Scripts) reste valable.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fin des mises à niveau de Windows 7 / 8 vers Windows 10 / 11 ?Selon vous, pourquoi Microsoft a-t-elle laissé cette faille persister jusqu'à maintenant ?Et pourquoi avoir finalement choisi de le fermer ? Quelles pourraient être les raisons ?