We are making some big changes to Print in Windows. this is the first step towards a more secure and modern print system. More details in a future blog post. https://t.co/RN6b8GzdYe — Johnathan Norman (@spoofyroot) September 6, 2023

En général, les fabricants d'imprimantes fournissent leurs propres installateurs, pilotes, utilitaires, etc. pour que leurs imprimantes fonctionnent avec les PC Windows. À partir de Windows 10 21H2, Microsoft a ajouté la prise en charge en boîte de réception des périphériques d'impression conformes à Mopria sur les interfaces réseau et USB via le pilote Microsoft IPP Class Driver. Cette prise en charge native des imprimantes dans Windows supprime la nécessité d'installer les pilotes fournis par les fabricants d'imprimantes. En outre, Microsoft a expliqué que les fabricants d'imprimantes n'ont plus besoin de créer des pilotes pour chaque version de Windows.La solution de Microsoft est prise en charge dans toutes les versions et éditions de Windows. « Avec la sortie de Windows 10 21H2, Windows offre une prise en charge dans la boîte de réception des périphériques d'impression conformes à Mopria sur les interfaces réseau et USB via le pilote de classe Microsoft IPP. Ainsi, les fabricants de périphériques d'impression n'ont donc plus besoin de fournir leurs propres installateurs, pilotes, utilitaires, etc. », explique Microsoft. Johnathan Norman, ingénieur principal de l'équipe Microsoft Offensive Research & Security Engineering (MORSE), a déclaré que ce changement visa à améliorer la sécurité globale de Windows.En fait, par le passé, les failles de sécurité liées aux pilotes d'imprimante tiers affectant des centaines de modèles sont souvent restées inaperçues pendant des années, exposant les utilisateurs à des risques de sécurité importants. Dans un message publié mercredi sur Mastodon, Norman note : « je travaille là-dessus depuis un moment. Dans un avenir proche, Windows adoptera par défaut un nouveau mode d'impression qui désactivera les pilotes d'impression tiers. Ce nouveau système apportera un certain nombre d'améliorations importantes en matière de sécurité ». Selon lui, il s'agit de la première étape vers un système d'impression plus sûr et moderne.Pour rappel, Mopria fait partie des raisons invoquées par les équipes de Windows pour justifier la suppression du support. Fondée en 2013 par Canon, HP, Samsung et Xerox, l'Alliance Mopria (Mobile Printing Alliance) s'est donné pour mission de réunir au sein d'une même association à but non lucratif des sociétés technologiques de premier plan afin de mettre un service d'impression et de numérisation sans fil à disposition des smartphones, des tablettes et d'autres terminaux mobiles. Microsoft, Lexmark, Epson et Adobe ont également rejoint l'association depuis. L'alliance a développé et publié des logiciels tels que Mopria Print Service et Mopria Scan.Microsoft note que le support de Mopria peut être personnalisé par l'intermédiaire des applications de support d'impression (Print Support Apps) du Windows Store. La firme de Redmond a poursuivi : « cette plateforme améliore la fiabilité et les performances en déplaçant la personnalisation du framework Win32 vers la plateforme de développement logiciel UWP ». Bien que certains critiques aient surnommé la plateforme UWP "Unwanted Windows Platform" (la plateforme Windows indésirable), des experts en sécurité estiment qu'il est toujours bon de voir des technologies anciennes abandonnées au profit de quelque chose qui a un bel avenir devant lui.Le calendrier de Microsoft pour la fin du support des pilotes d'imprimantes tiers est échelonné. À partir de 2025, Microsoft cessera d'accepter les propositions de pilotes des fournisseurs d'imprimantes et aucun nouveau pilote d'imprimante tiers ne sera publié dans Windows Update. Un an plus tard, en 2026, l'entreprise modifiera le classement des pilotes d'imprimante pour donner la priorité aux pilotes internes Windows Internet Printing Protocol (IPP) Class. Enfin, Microsoft annonce qu'à partir de 2027, les mises à jour des pilotes d'imprimante tiers ne seront plus diffusées via Windows Update, à moins qu'elles n'apportent des correctifs de sécurité.Toutefois, après 2027, Windows permettra toujours aux utilisateurs d'installer les pilotes d'imprimante fournis par les vendeurs sous la forme de paquets d'installation autonomes sur leurs sites Web. Tous les pilotes publiés par les fournisseurs d'imprimantes continueront de fonctionner et pourront être installés sur toutes les versions de Windows, même après 2027. « Les pilotes d'imprimante tiers existants peuvent être installés à partir de Windows Update ou les utilisateurs peuvent installer les pilotes d'imprimante à l'aide d'un programme d'installation fourni par le fabricant du périphérique d'impression », explique Microsoft dans un billet de blogue.« Toutefois, en 2025, les nouveaux pilotes d'imprimante ne seront plus publiés dans Windows Update. Les fabricants et les éditeurs de logiciels indépendants devront fournir à leurs clients un autre moyen de télécharger et d'installer ces pilotes d'imprimante », indique Microsoft. Cela signifie que votre vieille imprimante encore en état de marche ne sera pas rendue inutilisable lorsque l'assistance prendra fin et que seuls les pilotes d'origine seront mis à jour. Microsoft continuera à publier des correctifs de sécurité pour les anciens pilotes d'imprimante tant que les versions respectives de Windows seront dans leur cycle de vie de support Microsoft.Le billet de blogue précise que la certification Mopria sera une condition obligatoire pour le HLK (Hardware Lab Kit). Elle garantit en effet que les imprimantes seront compatibles avec d'autres appareils, y compris les PC, les smartphones, les tablettes et autres : un autre avantage pour les acheteurs qui n'auront pas à vérifier eux-mêmes la compatibilité.Sources : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?