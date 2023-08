Windows Utopia : un système personnalisable et intelligent

Envoyé par Panos Panay Envoyé par Une fois ouverte, la barre latérale de Windows Copilot reste cohérente à travers vos applications, programmes et fenêtres, toujours disponible pour agir en tant qu'assistant personnel. Elle fait de chaque utilisateur un utilisateur chevronné, en l'aidant à agir, à personnaliser ses paramètres et à se connecter de manière transparente à ses applications préférées.

Windows Utopia : un concept ambitieux mais irréaliste

Windows 10 a été considéré à tort comme la « dernière version de Windows » à être mise à disposition des utilisateurs. Cette fois-ci, à peine deux ans après le lancement de Windows 11, il semble que Microsoft travaille déjà sur un système d'exploitation Windows de nouvelle génération. Baptisé Windows 12, le système serait déjà en cours de développement , malgré les difficultés à pousser les utilisateurs à adopter Windows 11, avec une sortie attendue en 2024.Malgré le fait qu'il y ait eu quelques fuites sur les nouvelles fonctionnalités qui arriveront, on ne sait pas encore grand-chose de Windows 12. De plus, officiellement, Microsoft lui-même n'a fait aucun commentaire. Bien sûr, principalement en raison de l'énorme croissance de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle au cours de ces mois, beaucoup s'attendent à ce que Windows 12 soit largement développé autour du Windows Copilot de Microsoft alimenté par l'IA.Windows Utopia se veut être un système d’exploitation du futur, qui intègre les dernières avancées technologiques et qui offre une expérience utilisateur optimale. Selon le concepteur, Windows Utopia serait disponible en huit versions différentes, adaptées aux besoins de chacun : Pro, Home, Enterprise, Gaming, Education, Home Lite, Lite et SE.L’une des principales caractéristiques de Windows Utopia serait la personnalisation. Le concept propose en effet de choisir et d’installer ses applications favorites dès le processus d’installation du système, avec des sections dédiées à Adobe, Google et autres. Il serait également possible de jouer à des jeux comme le Démineur ou Minecraft pendant que le système s’installe et se configure en arrière-plan. Vous pourrez aussi naviguez sur internet depuis Edge.Windows Utopia reprendrait également le design de Windows 11, avec la barre des tâches centrée, les coins arrondis et les widgets. Mais il ajouterait quelques nouveautés, comme un mode sombre amélioré, un centre de notifications plus complet et un explorateur de fichiers plus moderne.Mais le point fort de Windows Utopia serait l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) au système. Le concept s’inspire notamment de Windows Copilot, une fonctionnalité annoncée par Microsoft pour Windows 11 en 2023, qui permettrait au système d’assister l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes.Lorsque Panos Panay, responsable de Windows et des appareils chez Microsoft, l'a présenté , il a déclaré :Windows Copilot peut résumer le contenu affiché dans les applications, le réécrire ou même l'expliquer. Il ressemble beaucoup à la boîte de dialogue que l'on trouve dans Bing Chat, de sorte que vous pouvez lui poser des questions générales et des choses que vous demanderiez habituellement à un moteur de recherche. Il ne remplace pas directement la barre de recherche de la barre des tâches de Windows 11, mais constitue plutôt un bouton Copilot distinct à côté de celle-ci, un peu comme Cortana disposait de son propre espace dédié dans la barre des tâches de Windows 10. La Preview de Copilot offre trois styles de conversation différents , allant du plus factuel au plus créatif, selon les préférences de l’utilisateur. Elle permet également d’accéder à des plugins tiers qui peuvent enrichir l’expérience du Copilot avec des applications ou des services spécifiques.En plus du chat, Copilot prendra également en charge la création d'images AI à l'aide du modèle DALL-E 2 d'OpenAI, la même technologie utilisée pour Bing Image Creator. Certaines fonctionnalités annoncées le mois dernier, y compris la prise en charge de plug-ins tiers, ne sont pas incluses dans cette Preview initial, et les versions ultérieures pourront également ajuster une gamme plus large de paramètres Windows.L'intégration de Copilot au niveau du système d'exploitation lui permettra également de modifier certains paramètres Windows et d'exécuter certaines commandes, ce qui pourrait épargner aux utilisateurs moins techniques l'effort de creuser dans l'application Paramètres ou d'apprendre les raccourcis clavier. Les exemples de Microsoft incluent l'activation du mode sombre ou Ne pas déranger ou la prise d'une capture d'écran.Windows Utopia irait plus loin en proposant une IA capable de gérer les fichiers, de retoucher les photos ou encore d’optimiser les performances du PC.Windows Utopia est un concept séduisant, qui montre la vision d’un designer sur ce que pourrait être le système d’exploitation idéal. Mais il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un concept, qui n’a aucun lien avec les projets réels de Microsoft.En effet, il est peu probable que Microsoft propose un tel système dans un avenir proche. D’une part, parce que la firme se concentre actuellement sur l’amélioration de Windows 11. D’autre part, parce que certaines des idées avancées par le concept sont trop ambitieuses ou irréalistes.Par exemple, il est peu probable que Microsoft propose huit versions différentes de son système d’exploitation, ce qui compliquerait la gestion des mises à jour et la compatibilité des applications. Il est également peu probable que Microsoft permette aux utilisateurs de jouer à des jeux pendant l’installation du système, ce qui ralentirait le processus et augmenterait les risques d’erreurs.Quant à une telle intégration de l’IA au système, elle soulève quelques questions. Comment garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs ? Windows Utopia est un concept intéressant, mais qui ne reflète pas la réalité du marché ni les contraintes techniques auxquelles doit faire face Microsoft. Il faudra donc attendre encore quelques années avant de voir apparaître un tel système d'exploitation sur nos PC.Toutefois, certains internautes espèrent que Microsoft s'inspire de ces idées dans le développement de Windows 12. Pourquoi ?Quelles sont les difficultés ou les risques que vous voyez à réaliser un système d’exploitation comme Windows Utopia ? Comment les éviter ou les résoudre ?Quelles sont vos attentes ou vos suggestions pour le futur de Windows ? Qu’aimeriez-vous voir dans Windows 12 ou dans les prochaines versions de Windows 11 ?Quelle est votre expérience avec Windows 11 ? Quels sont les points positifs ou négatifs que vous avez remarqués ? Comment l’améliorer ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer la lenteur de l'adoption de Windows 11 ?