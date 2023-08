En juin dernier, Microsoft avait prévenu qu'elle cesserait de prendre en charge Cortana en tant qu'application autonome dans Windows 11 et Windows 10 à la "fin 2023", mais nous y sommes déjà. Si l'application Cortana ne fonctionne plus sous Windows 11, Cortana reste disponible en tant qu'"assistant de productivité" dans Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams displays et Microsoft Teams rooms.Cortana a été lancée pour la première fois sur Windows Phone 8.1 en 2014, et Microsoft l'a introduite sur les PC Windows 10 un an plus tard. Malheureusement, l'assistant vocal n'a jamais bénéficié du même élan qu'Alexa ou Google Assistant, et à l'exception du Harman Kardon Invoke, les fabricants tiers ne se sont pas intéressés à l'intégration de Cortana dans leurs produits.Ces dernières années, Microsoft a essayé de se concentrer sur les cas d'utilisation de la productivité pour Cortana, mais l'écriture était déjà sur le mur. Malgré la fin du support de Cortana sur Windows, Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, a déclaré au CES en début d'année que l'IA allait "". Cette affirmation audacieuse commence déjà à se concrétiser avec les différents produits "Copilot" de Microsoft construits avec la technologie GPT-4 d'OpenAI.En début d'année, Microsoft a lancé une alternative solide à ChatGPT avec son nouveau chatbot Bing, qui est également intégré au navigateur Edge de l'entreprise. Plus tard dans l'année, Windows 11 version 23H2 devrait également introduire Windows Copilot, un nouvel assistant IA qui devrait être beaucoup plus utile que Cortana ne l'a jamais été. Même si vous ne pourrez pas parler au Windows Copilot comme vous pouvez le faire avec les assistants vocaux, Cortana se rabattait trop souvent sur les résultats de recherche lorsqu'elle ne comprenait pas ce que les utilisateurs recherchaient.Windows Copilot est actuellement disponible en avant-première pour les Insiders sur le Dev Channel, et Microsoft a commencé à le déployer pour un sous-ensemble de testeurs du Beta Channel hier. Il s'agit actuellement d'une expérience basée sur le web qui s'appuie sur Microsoft Edge, mais il y a encore de la place pour l'amélioration avec la prise en charge prochaine de plugins tiers. En travaillant avec OpenAI sur un standard ouvert pour les plugins, Microsoft devrait éviter une nouvelle situation Cortana où tous les développeurs ne construisent que des compétences pour les assistants IA concurrents d'Amazon et de Google.Source : MicrosoftQue pensez-vous de la fin de Cortana sur Windows 11 ?