Le lancement accidentel de StagingTool de Microsoft est intervenu lors d'une chasse aux bogues (Bug Bash) organisée par la société mercredi, au cours de laquelle les ingénieurs encouragent les testeurs de Windows 11 à leur faire part de leurs commentaires afin d'éliminer les derniers bogues avant une mise à jour importante. Microsoft devrait livrer sa prochaine grande mise à jour de Windows 11 en septembre, avec la prise en charge native des fichiers RAR, 7-Zip, etc. L'utilisateur de Twitter "XenoPanther" a repéré l'outil, avant que Microsoft ne le supprime quelques heures plus tard. Mais StagingTool est déjà largement partagé dans la communauté Windows.StagingTool est une application de ligne de commande qui utilise des "feature ID" pour activer et désactiver des fonctionnalités. Il s'agit d'identifiants de fonctionnalités qui activent certaines parties inédites de Windows 11. De nombreux identifiants de fonctionnalités peuvent être trouvés sur GitHub chaque fois qu'une nouvelle version de Windows 11 Insider Preview est publiée. Avec ces identifiants, vous pouvez utiliser l'outil StagingTool pour activer facilement la fonctionnalité. Il est particulièrement utile lorsque Microsoft utilise des tests A/B pour les fonctionnalités, où seule une petite partie de Windows Insiders aura un accès anticipé à certaines fonctionnalités.Microsoft a déjà déclaré que ses méthodes de test A/B étaient essentielles au développement de Windows. Néanmoins, cet outil interne peut remplacer ces méthodes pour ceux qui souhaitent accéder immédiatement aux nouvelles fonctionnalités. Des outils tiers tels que ViveTool et Mach2 font la même chose depuis un certain temps, mais StagingTool utilise les méthodes "officielles" de Microsoft pour activer ces fonctionnalités cachées. (La fuite de StagingTool rend l'activation de fonctionnalités secrètes encore plus facile et plus "officiel", étant donné qu'il s'agit d'un outil interne que les ingénieurs utilisent pour tester des fonctionnalités inédites.)Pour en revenir à ViveTool, c'est une bibliothèque C# open source tierce et une application en ligne de commande permettant d'activer des fonctionnalités inédites sur Windows. Vous pouvez également l'utiliser pour restaurer ou désactiver certaines fonctionnalités. ViveTool utilise les identifiants de fonctionnalités, qui font partie de la gestion des fonctionnalités de Windows pour identifier les fonctionnalités disponibles. Vous pouvez ensuite utiliser ces identifiants pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités non encore officielles sur votre ordinateur Windows à l'aide de l'utilitaire ViVeTool en ligne de commande ou en interface graphique.Par exemple, si vous souhaitez désactiver le nouveau champ de recherche et le remplacer par l'icône de recherche classique, vous devez exécuter la commandeà l'aide de l'utilitaire de ligne de commande ViVeTool. L'identifiantdans la commande ci-dessus indique à ViVeTool et à la requête API qui s'ensuit quelle fonctionnalité doit être désactivée sur votre ordinateur Windows. Vous pouvez aussi utiliser la version GUI de ViveTool pour trouver et activer ou désactiver des fonctionnalités sur votre ordinateur Windows. StagingTool de Microsoft ne semble pas avoir une version GUI.Sur le plan de la sécurité, ViVeTool n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités. L'utilitaire se contente de basculer les fonctionnalités existantes pour les activer ou les désactiver sur votre système Windows. Cependant, comme ces fonctionnalités sont expérimentales par nature, leur activation peut parfois causer des problèmes. Les passionnés de Windows sont toujours à l'affût de nouvelles fonctionnalités chaque fois que Microsoft publie une nouvelle version à tester. Des drapeaux cachés dans Windows permettent aux initiés de découvrir les nouveautés que Microsoft expérimente avant même que l'entreprise n'ait reconnu les nouvelles fonctionnalités.Microsoft est tout à fait consciente que la communauté active ces fonctions secrètes. « Nous reconnaissons également que certains de nos Insiders les plus techniques ont découvert que certaines fonctionnalités sont intentionnellement désactivées dans les versions que nous avons diffusées », affirme Amanda Langowski, responsable du programme Windows Insider, dans un billet de blogue publié l'année dernière. Les initiés de Windows 11 participent actuellement à un Bug Bash, au cours duquel Microsoft propose des tâches à accomplir et à commenter. Les quêtes de la chasse aux bogues peuvent être trouvées dans le Windows Feedback Hub,La participation à la chasse aux bogues se conclut souvent par un badge dans le Feedback Hub qui reconnaît votre participation. Outre le lancement du programme Bug Bash, Microsoft a dévoilé mercredi une nouvelle série de versions préliminaires de Windows 11. Vous pouvez donc vous attendre à ce qu'un grand nombre de fonctionnalités non annoncées et leurs identifiants correspondants fassent bientôt surface sur Internet.Que pensez-vous de l'outil StagingTool de Microsoft ?