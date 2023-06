Microsoft aurait une vision à long terme de déplacer entièrement Windows vers le cloud, permettant aux utilisateurs d'accéder à un système d'exploitation à part entière qui peut être « diffusé » du cloud vers n'importe quel appareil. L'entreprise fait déjà des progrès dans cette direction pour ses clients commerciaux et elle entend faire de même pour les utilisateurs réguliers également.Cette direction a été dévoilée dans une présentation interne de Microsoft de juin 2022, qui a été divulguée dans le cadre du procèsen cours, car elle inclut la stratégie globale de jeu de Microsoft et son lien avec d'autres parties des activités de l'entreprise. Dans cette présentation, il est indiqué que la société souhaitait introduire de « nouvelles innovations de système d'exploitation » pour accroître la popularité de Windows. Le déplacement de « Windows 11 de plus en plus vers le cloud » est identifié comme une opportunité à long terme dans l'espace grand public « Modern Life » de Microsoft, y compris l'utilisation de "la puissance du cloud et du client pour permettre des services améliorés alimentés par l'IA et une itinérance complète de l'expérience numérique des personnes .”Le document mentionne également les services d'intelligence artificielle comme un différenciateur clé, ainsi que la possibilité de parcourir entièrement les expériences numériques des utilisateurs sur tous les appareils.Sur le plan commercial, les opportunités à long terme de Microsoft incluent l'augmentation de l'adoption des PC cloud avec Windows 365. Une autre diapositive mentionne la nécessité de « renforcer la valeur commerciale de Windows et de contrer la menace du Chromebook ».Actuellement, Microsoft propose Windows 365, un service qui permet aux utilisateurs de diffuser la version complète de Windows sur les appareils. Ce service est actuellement disponible uniquement pour les clients d'entreprise, mais Microsoft a intégré ses fonctionnalités directement dans Windows 11. Une future mise à jour inclura le démarrage de Windows 365, une fonctionnalité qui donnera aux utilisateurs la possibilité de démarrer dans une instance Windows basée sur le cloud au lieu de celle locale.Windows 365 a été présenté en 2021 comme un nouveau service qui permettra aux entreprises d'accéder à des PC virtuels et de faire usage de Windows 10 ou Windows 11 dans un navigateur Web « Windows 365 introduit une nouvelle façon d'expérimenter Windows 10 ou Windows 11 (lorsqu'il sera généralement disponible plus tard dans l'année civile) pour tous les types de travailleurs, des stagiaires et entrepreneurs aux développeurs de logiciels et concepteurs industriels », a-t-il ajouté.Selon Scott Manchester, directeur de la gestion des programmes chez Microsoft, le PC dans le cloud est spécialement conçu pour répondre aux exigences croissantes des environnements de travail hybrides qui permettent aux employés de partager leur temps entre le bureau et la maison. Le nouveau service permettra aux utilisateurs d'accéder à leurs appareils, y compris les données, les applications et les paramètres, à partir d'un appareil personnel ou professionnel ou d'un téléphone, éliminant ainsi la nécessité de se déplacer avec leur PC Il est conçu pour offrir une expérience informatique complète par le biais d'un navigateur Web ou d'une application native sur tout appareil disposant d'une connexion Internet active. Les utilisateurs peuvent utiliser Windows 365 à partir d'un PC, d'un Mac, d'un iPad ou de tout appareil mobile doté d'un navigateur, y compris les micro-ordinateurs Raspberry Pi qui ont gagné en popularité dans l'enseignement. Microsoft disposait déjà d’un produit similaire, Azure Virtual Desktop, mais la nouvelle offre est censée être plus simple à mettre en place et à gérer.En avril, Microsoft a annoncé la disponibilité en Public Preview de Windows 365 Frontline Lors de l'annonce, Sam Tulimat, chef de produit au sein de l'équipe Windows 365 de Microsoft, explique les avantages du nouveau service :« Windows 365 Frontline permet d'étendre plus facilement et à moindre coût la puissance des PC dans le cloud aux employés de première ligne et aux travailleurs postés, afin qu'ils puissent bénéficier des avantages de Windows dans le cloud. Une seule licence Windows 365 Frontline prend en charge jusqu'à trois PC. Ces PC dans le cloud peuvent être utilisés par n'importe quel employé, à condition qu'un seul employé par licence soit actif à un moment donné. Ainsi, au lieu d'acheter Windows 365 Frontline pour chaque employé, vous ne devez acheter que le nombre de licences nécessaires pour prendre en charge le nombre maximum d'utilisateurs actifs simultanés ».Il poursuit en expliquant pourquoi cela peut être utile :« Par exemple, si vous avez 300 représentants du service clientèle qui travaillent sur plusieurs fuseaux horaires ou équipes, mais que seuls 100 d'entre eux travaillent en même temps, seules 100 licences doivent être achetées pour provisionner un PC cloud personnalisé pour chaque employé. Lorsque ces 100 employés sauvegardent leurs données et se déconnectent à la fin de leur service, le groupe d'employés suivant peut se connecter à son PC cloud personnalisé et reprendre son travail exactement là où il l'a laissé à la fin de son service précédent. Et à la fin de leur service, un troisième groupe peut se connecter. Les travailleurs postés peuvent se mettre au travail immédiatement car leurs paramètres, données et applications personnels ont été sauvegardés et sont disponibles dès qu'ils se connectent à leur PC cloud Windows 365 Frontline ».Contrairement aux PC Windows 365 Enterprise Cloud, les PC Windows 365 Frontline Cloud restent par défaut hors tension lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les employés devront sauvegarder leur travail à la fin de leur service, puis se déconnecter ou fermer la session pour un changement d'utilisateur.En plus de la migration vers le cloud, Microsoft a également souligné l'importance d'investir dans des partenariats de silicium personnalisés dans l'une des diapositives. Microsoft explorerait la possibilité de concevoir ses propres processeurs basés sur ARM pour les serveurs et peut-être même les appareils Surface. Apple, qui l'a déjà fait pour ses Mac, a constaté des améliorations significatives des performances et de l'autonomie de la batterie après être passé à ARM avec le M1 Silicon.Source : document publié dans l'affaire FTC contre Microsoft Que pensez-vous de la stratégie de Microsoft pour déplacer Windows vers le cloud ?Avez-vous déjà essayé Windows 365 ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, pourquoi ?Quels sont les avantages et les inconvénients de diffuser Windows depuis le cloud vers n’importe quel appareil ?Quelles sont les implications de cette évolution pour la sécurité, la confidentialité et la performance de Windows ?Quel est votre système d'exploitation préféré ? Pourquoi ?