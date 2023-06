Améliorations pour Windows Ink



Utilisez votre stylet pour écrire à la main partout où vous pouvez taper dans Windows, comme la zone de recherche dans les paramètres.

Modifications des options de dossier dans l'explorateur de fichiers

Masquer le conflit de fusion de dossiers.

Toujours afficher des icônes, jamais des vignettes.

Afficher l'icône du fichier sur les vignettes.

Afficher les informations sur le type de fichier dans les conseils de dossier.

Masquer les fichiers du système d'exploitation protégés.

Afficher les lettres de lecteur.

Afficher la description contextuelle des éléments de dossier et de bureau.

Affichez les fichiers NTFS cryptés ou compressés en couleur.

Utiliser l'assistant de partage.



Le menu Options des dossiers, l'un des nombreux menus de style Windows 95 qui se cachent juste en dessous de la surface brillante de Windows 11.



Barre des tâches en mode jamais combiné

Windows Copilot

Windows Ink est en cours de modernisation pour permettre aux utilisateurs d'activer l'encrage directement dans les champs d'édition. De plus, Microsoft assure améliorer la précision de la technologie de reconnaissance en plus de l'ajout de la reconnaissance d'un geste lorsque les utilisateurs doivent apporter des modifications. L'objectif de Windows Ink est de permettre aux utilisateurs d'utiliser leur stylet et d'écrire à la main partout où ils peuvent taper sur leur appareil Windows.Microsoft explique qu'actuellement, ces nouvelles améliorations de Windows Ink ne prennent en charge que l'anglais (États-Unis), mais une prise en charge d'autres langues est prévue. Cette nouvelle expérience peut être gérée via Paramètres > Bluetooth et appareils > Stylet et Windows Ink sous « Shell Handwriting ».Mais Windows 11 donne et Windows 11 reprend. La nouvelle version bêta supprime également plusieurs paramètres orientés vers les utilisateurs avancés du menu Options des dossiers de l’Explorateur de fichiers, dont la plupart existent depuis des décennies. Microsoft explique : « Nous supprimons une poignée d'anciens paramètres sous Options des dossiers dans l'Explorateur de fichiers dans le cadre d'un effort visant à nettoyer le nombre de paramètres pour l'Explorateur de fichiers. Beaucoup d'entre eux sont des paramètres hérités qui existent depuis des lustres et ne sont pas régulièrement utilisés par les utilisateurs de Windows 11 ».Les paramètres suivants n'apparaîtront plus sous Options des dossiers dans l'Explorateur de fichiers*:Microsoft précise que ces paramètres sont toujours accessibles via les clés de registre. Dans une installation Windows par défaut, certaines de ces options sont activées par défaut et d'autres sont désactivées par défaut ; Microsoft n'a rien dit à propos d'un changement de ces valeurs par défaut.L'autre changement majeur dans cette version est la suppression du bouton de discussion par défaut, une version à usage personnel de Microsoft Teams qui était distincte de la version utilisée par les écoles et les entreprises et qui ne pouvait être désactivée que via les paramètres, sans pour autant complètement la désinstaller. L'application est remplacée par une icône pour le service Microsoft Teams - Free, qui peut être épinglé et désépinglé comme n'importe quelle autre application de la barre des tâches sans nécessiter un déplacement séparé vers l'application Paramètres pour s'en débarrasser.Toujours dans la rubrique « Barre des tâches et barre d'état système », Microsoft indique la disponibilité du mode « Jamais combiner » : « Le mode, qui vous permet de voir individuellement chaque fenêtre de vos applications sur la barre des tâches, et qui a commencé à être déployé avec la Build 23466, est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel ».Ce ne sont là que quelques-uns des changements que Microsoft prévoit pour les futures versions de Windows 11. La société prévoit également d’ajouter le support pour compresser et décompresser plus de types d’archives de fichiers, des contrôles intégrés pour certains types d’accessoires RGB, le support du Bluetooth Low-Energy Audio, de nouvelles fonctionnalités pour MS Paint, et une nouvelle fonctionnalité “Copilot” qui intègre davantage l’IA générative basée sur ChatGPT dans le système d’exploitation. Toutes ces fonctionnalités pourraient arriver dans les versions publiques de Windows à tout moment, mais il est plus probable que Microsoft regroupe certaines ou toutes d’entre elles et les publie en un seul lot cet été ou cet automne.C'est en mai que Microsoft a annoncé que Windows Copilot sera disponible en avant-première pour Windows 11 en juin.Et Panos Panay, responsable de Windows et des appareils chez Microsoft, d'expliquer que :Sur Windows, Copilot peut résumer le contenu affiché dans les applications, le réécrire ou même l'expliquer. Il ressemble beaucoup à la boîte de dialogue que l'on trouve dans Bing Chat, de sorte que vous pouvez lui poser des questions générales et des choses que vous demanderiez habituellement à un moteur de recherche. Il ne remplacera pas directement la barre de recherche de la barre des tâches de Windows 11, mais constituera plutôt un bouton Copilot distinct à côté de celle-ci, un peu comme Cortana disposait de son propre espace dédié dans la barre des tâches de Windows 10. Windows Copilot est un "assistant personnel", selon Microsoft, ce qui ressemble beaucoup à la façon dont Microsoft a décrit Cortana comme un "assistant personnel de productivité".Source : Microsoft Quelles sont les fonctionnalités de Windows 11 que vous attendez le plus ?Quels sont les paramètres de l’Explorateur de fichiers que vous utilisez le plus souvent ?Que pensez-vous de l’intégration de Microsoft Teams dans Windows 11 ?Préférez-vous écrire avec Windows Ink ou avec un clavier ?Avez-vous déjà testé la version bêta de Windows 11 ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ?