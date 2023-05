Windows XP est un système d'exploitation développé et distribué exclusivement par Microsoft. Selon la firme de Redmond, le mot "XP" signifie "eXPerience". Windows XP a été mis à la disposition des fabricants en août 2001 et rendu public en octobre 2001. Au début des années 2000, Windows XP a été la version la plus importante du système d'exploitation de Microsoft depuis Windows 95. Windows XP avait apporté de nombreuses améliorations au système Windows, dont une interface utilisateur visuelle de qualité et de nombreuses fonctionnalités permettant de rationaliser le multimédia, la connectivité et la gestion des périphériques.Mais 12 ans après sa sortie, Microsoft a mis fin au support de Windows XP, le 8 avril 2014. Cela signifie que les mises à jour ont été arrêtées et que Microsoft ne fournit plus d'assistance technique pour Windows XP depuis cette date. Windows 7 est sorti 5 ans plus tôt, le 22 octobre 2009, et Windows 8 le 26 octobre 2012. Ainsi, les utilisateurs avaient le choix entre ces deux systèmes d'exploitation toujours supportés par Microsoft. Cependant, si la grande majorité des utilisateurs ont migré vers les systèmes d'exploitation Windows les plus récents, d'autres passionnés sont restés sur Windows XP et continuent de l'exploiter jusqu'à maintenant.Et récemment, l'on a appris qu'ils sont parvenus à contourner l'algorithme d'activation de Windows XP. En fait, un billet de blogue publié sur le site tinyapps - présenté comme un catalogue vieillissant de petits logiciels bien conçus, principalement pour Windows - le 23 avril 2023 annonce ce qui suit : « l'algorithme utilisé par Microsoft pour valider les clés de produit de Windows XP a été craqué et réimplémenté. Il est donc désormais possible de générer des codes d'activation valides pour Windows XP, sans connexion Internet, même si Microsoft a désactivé tous les serveurs d'activation ». À en croire les commentaires, la nouvelle a réjoui plus d'un.Il n'a jamais été vraiment difficile pour quelqu'un disposant de suffisamment de temps, de désespoir ou de scrupules souples de contourner le système d'activation de Windows XP. Et portant, l'activation de XP, l'algorithme chiffré proprement dit, détesté depuis le début, n'a jamais été vraiment cassé, du moins entièrement hors ligne. Aujourd'hui, la solution existe, flottant depuis des mois sur les canaux de discussion basés sur les forums du Web. Le billet de tinyapps, intitulé "Windows XP Activation : GAME OVER", retrace l'histoire semi-récente des personnes cherchant à activer Windows XP plus de 20 ans après son lancement et neuf ans après sa fin de vie.Les administrateurs de "tinyapps.org" le décrivent comme "un trésor d'applications minimalistes pour ce système d'exploitation obsolète depuis longtemps". De plus, il existerait sur Internet une communauté active de fans de XP qui s'entraident en donnant des conseils pour faire fonctionner ce code hérité. Ainsi, "xp_activate32.exe", un programme de 18 432 octets (hash listé sur le blogue de tinyapps), prend le code généré par l'option d'activation par téléphone de Windows XP et le transforme en une véritable clé d'activation (Confirmation ID), entièrement hors ligne. Cette clé est persistante malgré les effacements et les réinstallations du système.Il s'agit, apparemment, de la même clé que celle que Microsoft fournirait pour votre ordinateur. Des outils permettant de générer des clés acceptées par Windows XP existaient bien avant ce petit programme entièrement hors ligne - il y en avait des tas et des tas. Mais il s'agissait généralement de piratages de logiciels ou d'outils de déchiffrement par force brute qui, bien qu'acceptés localement, n'étaient pas validés par Microsoft. Un autre outil, "WindowsXPKg", hébergé sur les serveurs de GitHub appartenant à Microsoft, peut générer des clés, mais nécessite un serveur externe qui, selon ceux qui l'ont testé récemment, ne semble plus fonctionner.La plupart des gens n'auront pas besoin de cet outil. Des images XP entièrement fonctionnelles que vous pouvez mettre en bac à sable dans une machine virtuelle (VM) existent à de nombreux endroits, y compris le mode Windows XP de Microsoft pour Windows 7. Et, bien sûr, installer un XP non pris en charge sur un appareil connecté à l'Internet moderne est une très mauvaise idée. Mais le problème est que, parfois, les gens doivent le faire. « Apprécions cette victoire rhétorique et mathématique pour ce qu'elle est, tout en faisant une petite prière pour ceux qui ont affaire à du matériel qui a vraiment besoin de XP », a écrit un critique.Il en fait existe du matériel qui ne fonctionne qu'avec Windows XP et qui ne fonctionnera pas avec un système plus récent. Il peut s'agir de matériel très coûteux, qui est encore parfaitement fonctionnel, mais qui nécessite une version de Windows obsolète depuis longtemps pour fonctionner. Si vous êtes équipé d'un tel appareil, ou si vous avez un logiciel spécifique et très particulier que vous devez exécuter et qui ne fonctionne pas correctement avec une version récente de Windows, il se peut que vous soyez obligé d'utiliser XP. Dans ces cas, comme indiqué plus haut, il est préférable de faire appel à une machine virtuelle pour exécuter Windows XP.En outre, si vous êtes absolument déterminé à aller en ligne avec XP dans les années 2020, vous n'irez pas loin avec Internet Explorer 6.0. Même l'installation d'IE 8, la dernière version pour XP, ne sera pas d'une grande aide - il ne peut plus ouvrir Microsoft.com, par exemple. La version 2.49.5 de Seamonkey est à peu près le dernier navigateur open source que nous connaissons et qui fonctionne encore sur XP, mais vous pouvez aussi essayer la version 36 Opera, que vous trouverez tout en bas de la page de téléchargements de l'entreprise. Avast proposerait également une version de son programme antivirus gratuit qui fonctionne encore sous XP.Selon les dernières données de la société d'analyse Statcounter, Windows XP représente environ 0,35 % des utilisateurs de toutes les versions de Windows (pas très loin derrière Windows 8, le dernier système d'exploitation défunt de Microsoft, qui représentera 1,28 % en avril 2023). Le piratage des vieux systèmes d'exploitation Windows semble être une tendance actuelle. Vous vous souvenez peut-être que l'algorithme d'activation (relativement fragile) de Windows 95 a été récemment piratée, avec une particularité : ChatGPT a été trompé et a généré des clés qui fonctionnaient avec le système d'exploitation (dans un petit nombre de cas).Source : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?