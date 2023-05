Envoyé par Microsoft Envoyé par En outre...



Nous avons ajouté la prise en charge native de formats d'archives supplémentaires, notamment tar, 7-zip, RAR, gz et bien d'autres, en utilisant le projet open source libarchive. Vous pouvez désormais bénéficier d'une meilleure performance de la fonctionnalité d'archivage lors de la compression sous Windows.

Microsoft Network (MSN) est un ensemble d'applications Web et de services de contenu en ligne. MSN propose des téléchargements gratuits de nombreux logiciels et suites, l'hébergement de blogues pour partager des expériences et discuter de problèmes, des conseils et astuces concernant l'utilisation d'applications, ainsi que des informations juridiques sur divers logiciels. En outre, la plateforme propose des "services communautaires" comprenant des groupes de discussion, des forums et des chats. MSN a débuté sous la forme d'un portail de services par abonnement avec la sortie de Windows 95, mais le système a été converti en 1996 en site Web.De nombreux utilisateurs de Windows 11 s'accordent à dire (comme le montre le nombre de votes positifs et de plaintes sur le Feedback Hub de Microsoft) que l'un des plus gros problèmes des Windows Widgets est l'impossibilité de désactiver le fil d'actualité MSN intégré, qui affiche souvent des contenus controversés, voire carrément nuisibles. Avec Windows 11, Microsoft a reçu des milliers de commentaires lui demandant de supprimer les actualités de la zone des widgets. Le nombre de votes positifs que cette suggestion a reçus prouve que les utilisateurs veulent que les Windows Widgets soient d'abord une boîte à outils utile, et non un flux de tabloïds.Par ailleurs, le mélange d'articles et de widgets va à l'encontre du but recherché, à savoir des tuiles d'informations qui ne nécessitent pas l'ouverture d'une application correspondante. Au lieu d'obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin, les utilisateurs doivent perdre du temps à chercher les widgets nécessaires, enfouis quelque part dans le fil d'actualité. D'autres commentaires affirment que Microsoft devrait permettre aux utilisateurs de placer des widgets directement sur le bureau, comme à l'époque de Windows 7. Microsoft semble avoir prêté une oreille attentive à cette préoccupation et envisagerait de donner satisfaction aux utilisateurs.Ces derniers mois, Microsoft a travaillé sur des mises à jour importantes pour le panneau des widgets de Windows 11. Et lors de la conférence Build 2023, Microsoft a annoncé que de nouvelles mises à jour arriveront sur Windows 11 dans le courant de l'année et donneront la possibilité aux utilisateurs de supprimer le fil d'actualité des Windows Widgets. La firme de Redmond a révélé son intention de permettre aux utilisateurs de basculer entre les différents modes pour Windows Widgets. Plus tard dans l'année, Windows 11 recevra trois vues de widgets :, et(la version actuelle).En outre, grâce à la prise en charge des widgets par des tiers, Windows 11 recevra des notifications améliorées pour informer les utilisateurs que certaines de leurs nouvelles applications prennent en charge les widgets. L'image ci-dessus présente le concept que Microsoft a montré lors de la présentation. Microsoft n'a pas précisé quand les nouveaux widgets seraient disponibles pour les tests. Comme c'est généralement le cas avec les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 (et les précédentes versions), il faut s'attendre à ce que l'entreprise teste d'abord l'amélioration dans le cadre du programme Windows Insider avant de la proposer au grand public.La rumeur indique également que Microsoft travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'épingler des widgets directement sur le bureau, sans avoir à ouvrir d'abord le tableau des widgets. Il s'agit probablement d'une fonctionnalité prévue pour la prochaine version majeure de la plateforme Windows, dont la sortie est actuellement prévue pour l'automne 2024. Microsoft vient d'annoncer une série de nouvelles fonctionnalités (un nouvel assistant IA, le support des périphériques RGB, etc.) en préparation pour Windows 11, dont beaucoup devraient être livrées dans le cadre de la mise à jour annuelle de Windows à l'automne.Les autres fonctionnalités comprennent Dev Drive, la sauvegarde et la restauration d'applications améliorées, le regroupement et les étiquettes de la barre des tâches, l'accès vocal amélioré, les emojis retouchés, et bien d'autres encore. De plus, Microsoft a annoncé dans un billet de blogue mardi qu'il travaille à ajouter à Windows la prise en charge native des formats d'archives populaires tar, 7-zip, RAR, gz. L'attente et la douleur des utilisateurs ont duré près de trois décennies, mais ils n'auront bientôt plus besoin de télécharger des utilitaires tiers et d'esquiver les logiciels malveillants et les demandes de paiement. Voici l'annonce de Microsoft :Le format RAR est l'un des formats de fichier d'archive les plus populaires depuis des décennies. Son nom est un acronyme de Roshal Archive, car il a été créé il y a 30 ans par un ingénieur russe nommé Eugene Roshal. Deux ans plus tard, en 1995, Roshal a également créé le célèbre programme d'archivage de fichiers WinRAR. Ce programme a été constamment mis à jour depuis lors, et une version bêta a été mise à jour la semaine dernière. L'utilisation de WinRAR ou de programmes similaires était le seul moyen d'ouvrir des fichiers RAR sous Windows, car Microsoft n'a jamais ajouté de support natif pour le format. Mais c'est désormais chose faite.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des changements en vue pour le tableau des widgets de Windows 11 ?Selon vous, quels seraient les impacts de ces changements pour les utilisateurs ?Quels autres changements voudriez-vous que Microsoft apporte à Windows 11 ?