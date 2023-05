i can't believe i will ditch a desktop app after using it for like my entire computer-life :-D — Phil 🦊 (@philippinfanger) May 23, 2023

Nous avons ajouté la prise en charge native de formats d'archives supplémentaires, notamment tar, 7-zip, RAR, gz et bien d'autres, en utilisant le projet open source libarchive. Vous pouvez désormais bénéficier d'une meilleure performance de la fonctionnalité d'archivage lors de la compression sous Windows.

facilité d'utilisation : la prise en charge native de RAR facilite l'ouverture et l'extraction des fichiers RAR sans qu'il soit nécessaire d'installer un logiciel supplémentaire (un outil tiers de décompression tel que WinRAR) ;

Awesome! Now this is an update I approve. — bosay831gaming (@bosay831gaming) May 23, 2023

Windows offre une prise en charge native du format de fichier zip depuis la version Windows 98. À cette époque lointaine, les disques durs étaient petits et lents - des adjectifs qui pouvaient en outre s'appliquer à la quantité de données et à la vitesse offerte par les connexions Internet commutées de l'époque. La réduction de la taille des fichiers a donc permis de raccourcir les temps de téléchargement. Parallèlement, les débits de connexions ont également augmenté. Microsoft a appelé les fichiers zippés "dossiers compressés" et ils sont restés dans Windows jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne s'agissait pas du seul format d'archive populaire sur Internet.Le monde regorge en effet d'autres outils de compression (WinRAR, 7-Zip...) et de formats de fichiers associés. Les formats de fichiers d'archive comme RAR et tar sont très populaires sur Internet, mais Windows n'a jamais ajouté une prise en charge native pour ces formats. Par conséquent, les outils tels que WinRAR sont devenus indispensables pour les utilisateurs de Windows confrontés à des fichiers compressés dans des formats exotiques. Si certaines applications comme 7-Zip sont gratuites et libres, d'autres outils, comme le très populaire WinRAR, exigent généralement l'acquisition d'une licence payante après un essai gratuit de quelques jours.Les criminels ont également remarqué la demande constante de décompresseurs, ce qui en fait une cible pour les logiciels publicitaires et les logiciels malveillants. De nombreux sites Web de téléchargement ont également tenté d'embrouiller les utilisateurs de Windows qui cherchaient des outils de décompression avec des modèles sombres, les attirant vers des téléchargements involontaires. Et lorsque Microsoft a publié Windows 11, les utilisateurs s'attendaient à des changements clés comme la prise en native d'autres formats de fichiers d'archive, mais ils ont été agacés par le fait que l'outil de décompression intégré ne répondait pas aux attentes.Ce tout nouveau système d'exploitation de l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde est suffisamment à la pointe pour pouvoir extraire des fichiers zip - un format de compression qui a vu le jour en 1989 - mais il ne pouvait pas extraire les fichiers RAR qui datent de 1993 ou des fichiers 7z qui datent de 1999. Ainsi, 30 ans et 12 versions distinctes de Windows n'ont pas suffi pour intégrer la prise en charge de ce type de décompression avancée. Pendant toutes années, les utilisateurs de Windows qui ont rencontré ces formats ont dû parcourir la toile à la recherche d'outils de décompression. Mais les choses devraient bientôt changer.Apparemment, à un moment donné, quelqu'un chez Microsoft semble en avoir eu assez de bâcler ses opérations RAR et s'est dit qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire les choses. Et dans un billet de blogue publié mardi sous le sous-titre "Reducing toil", Microsoft a annoncé quelques mises à jour utiles de l'interface utilisateur Windows, puis, de manière décontractée et à propos de rien, ceci :La bibliothèque est intégrée à d'autres systèmes d'exploitation depuis de nombreuses années, et la prise en charge native des fichiers RAR (ainsi que d'autres formats d'archives courants) est une vieille habitude pour beaucoup. Voici quelques avantages de la prise native du format d'archive RAR :Le format RAR est l'un des formats de fichier d'archive les plus populaires depuis des décennies. Son nom est un acronyme de Roshal Archive, car il a été créé il y a 30 ans par un ingénieur russe nommé Eugene Roshal. Deux ans plus tard, en 1995, Roshal a également créé le célèbre programme d'archivage de fichiers WinRAR. Ce programme a été constamment mis à jour depuis lors, et une version bêta a été mise à jour la semaine dernière. L'utilisation de WinRAR ou de programmes similaires était le seul moyen d'ouvrir des fichiers RAR sous Windows, car Microsoft n'a jamais ajouté de support natif pour le format. Mais c'est désormais chose faite.L'ajout de la prise en charge de RAR et des autres formats d'archives dans Windows 11 pourrait avoir un impact sur les logiciels tiers de compression de fichiers. Avec la possibilité de gérer les fichiers RAR directement dans Windows, les utilisateurs pourraient ne plus avoir besoin d'un outil supplémentaire comme WinRAR. La réputation de WinRAR en tant que logiciel indispensable pour les utilisateurs de PC pourrait s'en trouver amoindrie. Certains utilisateurs pourraient toutefois encore avoir besoin d'un logiciel tiers pour les fonctions avancées. En effet, la prise en charge intégrée de RAR par Windows peut suffire à de nombreux utilisateurs.Mais ceux qui ont besoin d'une gestion plus complète des fichiers peuvent toujours s'appuyer sur un logiciel comme WinRAR. La firme de Redmond n'a pas annoncé un calendrier précis pour la mise en œuvre de la prise en charge de RAR dans Windows 11. Cela dit, il est clair que cette fonctionnalité est en cours d'élaboration et qu'elle sera déployée dans un avenir proche. En outre, les tests de cette fonctionnalité ont déjà commencé (sur le canal Insider de Windows). Cela indique que les utilisateurs pourront bientôt ouvrir, extraire et compresser des dossiers en utilisant le format RAR - ou tar, 7-zip et gz - directement dans le système d'exploitation.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la prise en charge native du format RAR par Windows ?Quels impacts cela pourrait-il avoir sur les utilisateurs de Windows ?Que représente cette nouvelle pour les outils tiers de compression et de décompression ?