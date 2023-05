Windows 8 n'est plus compatible depuis le 12 janvier 2016 et ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. Par conséquent, si vous utilisez Microsoft 365 sur un ordinateur exécutant Windows 8 et que vous êtes configuré pour les mises à jour automatiques, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et d'autres mises à jour de qualité.

Windows 8.1 a atteint sa fin du support ce mardi 10 janvier 2023. Si vous exécutez Microsoft 365, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office ; cela inclut les fonctionnalités, la sécurité et d'autres mises à jour de qualité.

La mise à jour de la feuille de route

Comme documenté sur les pages du cycle de vie de Windows 10 Entreprise et Éducation et Windows 10 Famille et Pro, Windows 10 atteindra la fin du support le 14 octobre 2025. La version actuelle, 22H2, sera la version finale de Windows 10, et toutes les éditions seront prises en charge les versions mensuelles des mises à jour de sécurité jusqu'à cette date. Les versions LTSC existantes continueront de recevoir des mises à jour au-delà de cette date en fonction de leurs cycles de vie spécifiques.



Recommandations :

Nous vous encourageons fortement à passer à Windows 11 maintenant car il n'y aura pas de mises à jour supplémentaires des fonctionnalités de Windows 10.

Si vous et/ou votre organisation devez rester sur Windows 10 pour le moment, veuillez mettre à jour vers Windows 10, version 22H2 pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité mensuelles jusqu'au 14 octobre 2025. Découvrez comment vous pouvez le faire rapidement via un package d'activation de maintenance dans Comment pour obtenir la mise à jour Windows 10 2022.

La date finale de fin de support pour Windows 10 ne change pas avec cette annonce ; ces dates se trouvent sur la page Cycle de vie de Windows 10.

Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec au moins deux cœurs sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC).

RAM : 4 gigaoctets (Go) ou plus.

Stockage : 64 Go ou plus de stockage disponible est nécessaire pour installer Windows 11.

Un espace de stockage supplémentaire peut être nécessaire pour télécharger des mises à jour et activer des fonctionnalités spécifiques.

Carte graphique : compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure, avec un pilote WDDM 2.0.

Microprogramme du système : UEFI, compatible avec le démarrage sécurisé.

TPM : version 2.0 du Module de plateforme sécurisée (TPM).

Affichage : affichage haute définition (720p), moniteur de 9 pouces ou plus, 8 bits par canal de couleur.

Connexion Internet : la connectivité Internet est nécessaire pour effectuer des mises à jour et pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités.

L’édition Windows 11 Famille nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration de l’appareil lors de la première utilisation.



Avec des cycles de vie considérablement courts, la plupart des services informatiques remplacent régulièrement leurs stations de travail, leurs serveurs et leurs téléphones lorsqu'ils deviennent lents, ne reçoivent plus les mises à jour du système d'exploitation et/ou ne sont plus sous garantie. Dans d'autres cas, les utilisateurs finaux peuvent être contraints de passer à autre chose en raison des responsabilités liées à la fin de vie du produit.Pour mémoire :Pour éviter les problèmes de performance et de fiabilité, Microsoft a recommandé de passer à une version plus récente de Windows. Microsoft a poussé les utilisateurs à passer à Windows 11, écrivant dans un document d'assistance que « les PC ont considérablement changé depuis la sortie de Windows 7 il y a 10 ans. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont plus rapides, plus puissants et plus élégants - en plus, ils sont livrés avec Windows 11 déjà installé ».L'entreprise a noté que la plupart des machines Windows 7 ne répondent pas aux exigences matérielles pour la mise à niveau vers Windows 11, mais a ajouté que les utilisateurs ont la possibilité de mettre à niveau leurs PC Windows 7 vers Windows 10 à la place. Cependant, la prise en charge de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025, ils avaient jusqu'au 31 janvier 2023 pour déterminer s'il fallait franchir cette étape intermédiaire vers Windows 10 ou se lancer avec Windows 11.Le temps est bien choisi dans la mesure où depuis le 1février 2023 Microsoft ne commercialise plus les licences Windows 10.Même s'il n’est plus commercialisé, le système continuera de recevoir une prise en charge et des mises à jour jusqu’en 2025, soit 10 ans après le lancement : « Windows 10 sera toujours pris en charge avec les mises à jour de sécurité qui aident à protéger votre PC contre les virus, les logiciels espions et les autres menaces jusqu’au 14 octobre 2025 ».La fin ultime du cycle de vie de Windows 10 est connue depuis quelques années, lorsque l'équipe de Redmond a mis à jour ses pages de cycle de vie des produits pour montrer que Windows 10 Home et Pro, ainsi que les éditions Enterprise et Education, seront tous retirés le 14 octobre 2025. Mais il n'était pas clair jusqu'à présent combien de temps avant la date limite finale Microsoft continuerait à fournir des mises à jour de la plate-forme, qui a été publiée pour la première fois le 29 juillet 2015.Jason Leznek, chef de produit principal de Microsoft pour la maintenance et la livraison de Windows, a annoncé une mise à jour de la feuille de route : « Nous réalisons qu'une mise à jour claire de la feuille de route du client Windows aide les consommateurs et les organisations à planifier leurs activités de publication de Windows. Aujourd'hui, nous fournirons une brève mise à jour sur la dernière version de Windows 10, ainsi que des informations sur le calendrier de la prochaine version du canal de maintenance à long terme (LTSC) de Windows 11 ».La bonne nouvelle est que toutes les éditions de Windows 10 resteront compatibles avec les mises à jour de sécurité mensuelles jusqu'à cette date, tandis que les versions du canal de maintenance à long terme (LTSC) continueront de recevoir des mises à jour au-delà de cette date en fonction de leurs cycles de vie spécifiques.Cependant, Microsoft a clairement indiqué qu'il souhaitait que les utilisateurs « passent à Windows 11 maintenant car il n'y aura pas de mises à jour supplémentaires des fonctionnalités de Windows 10 ».Cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire, cependant; rappelons qu'en raison des exigences élevées de Windows 11 en termes de caractéristiques, il est possible qu’un bon nombre de PC sous Windows 10 (ou qui peuvent tourner sous Windows 10) ne puissent pas supporter ce système d'exploitation. En effet, pour installer ou mettre à niveau Windows 11, les appareils doivent respecter la configuration matérielle minimale suivante :Des recherches ont révélé que près de 43 % des appareils étudiés par le fournisseur de gestion d'actifs Lansweeper n'ont pas pu être mis à niveau pour cette raison, ce qui représente des millions de systèmes.De plus, selon Statcounter, Windows 10 reste la version la plus utilisée de Windows, même si cela fait près de deux ans que Microsoft a publié Windows 11. Reste à savoir si l'annulation des licences Windows 10 auprès de Microsoft va entraîner une adoption plus rapide de Windows 11, donnant ainsi un coup de pouce bien nécessaire à sa part de marché. Quoiqu'il en soit, cela suggère que les utilisateurs sont moins enthousiastes à passer à Windows 11, les exigences matérielles en sont certainement responsables en grande partie.Sources : Microsoft Qu'en pensez-vous ?Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Comment avez-vous trouvé les mises à jour de Windows 10 ? Utiles ? Ennuyeuses ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer pourquoi le passage à Windows 11 n'est toujours pas très populaire ?