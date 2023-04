Le bouton Imprimer l'écran remplit la même fonction dans le système d'exploitation Windows depuis Windows 95 : prendre une capture d'écran de l'écran actuel et la copier dans le presse-papiers, généralement pour pouvoir la modifier dans un autre programme.Microsoft s'apprête à modifier ce fonctionnement dans Windows 11. Pour la première fois depuis des décennies, le comportement par défaut ouvrira désormais l'outil Capture d'écran de Microsoft au lieu de capturer une image de l'intégralité de votre écran et de la copier sur le Presse-papiers. Microsoft a commencé à tester ce changement dans les versions bêta récentes de Windows 11.Alors que Windows 11 dispose déjà d'un paramètre vous permettant de modifier l'écran d'impression pour ouvrir l'outil de capture, Microsoft le définira comme comportement par défaut dans la prochaine mise à jour KB5025310. Dans la section « Paramètres » de son billet de blog, Microsoft consigne ce changement à venir mais précise que vous pouvez modifier cette option dans Paramètres > Accessibilité > Clavier. Ce faisant, Windows 11 conservera le paramètre que vous avez choisi, autrement il sera activé par défaut.L'impression d'écran a toujours eu besoin d'une refonte, surtout si vous utilisez une configuration multi-écrans car il capture tous les écrans, sauf si vous maintenez ALT +pour saisir la fenêtre active à la place. De nombreuses applications tierces ont également tenté d'intercepter et d'utiliser le bouton au fil des ans. OneDrive de Microsoft essaie d'enregistrer les captures d'écran réalisées à l'aide de, Dropbox tente de faire la même chose et des applications comme ShareX utilisent également par défautpour prendre des captures d'écran.Le choix de Microsoft de définir par défaut l'écran d'impression sur son propre outil de capture peut surprendre ou irriter certains utilisateurs de Windows 11, mais il est facile de revenir en arrière et les administrateurs informatiques devraient être en mesure de contrôler la façon dont cela se déploie sur les machines dans les mois à venir.L'outil de capture de Windows 11, qui combine les fonctionnalités de l'ancien outil de capture et de Snip & Sketch, est très utile. Le mode rectangulaire par défaut permet aux utilisateurs de capturer une partie sélectionnée de l'écran, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de recadrer une image capturée. Il existe un mode de capture de forme libre, un mode fenêtre et un mode plein écran. De plus, il vous permet de faire une capture d'écran chronométrée, et il y a même un mode d'enregistrement d'écran dans l'outil.Malgré les diverses fonctionnalités de l'outil Capture d'écran, de nombreuses personnes préfèrent conserver la fonction d'origine du bouton d'impression d'écran.Source : Microsoft Vous servez-vous souvent d'Imprimer écran ? Qu'en pensez-vousQue pensez-vous de la décision de Microsoft visant à modifier ce comportement ?