« Intéressant. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec le fait que Microsoft ait son propre navigateur. Je suis sûr qu'ils veulent qu'il soit plus performant que la concurrence », commente un internaute.« L'impact de ce correctif est que sur tous les ordinateurs qui dépendent de la fonction de protection en temps réel de Microsoft Defender (qui est activée par défaut dans Windows), MsMpEng.exe consommera beaucoup moins de ressources processeur qu'auparavant lorsqu'il surveillera le comportement dynamique de n'importe quel programme par le biais de ETW (Event Tracing for Windows). Pour Firefox, l'impact est particulièrement important car Firefox (et non Defender !) s'appuie beaucoup sur VirtualProtect - qui est surveillé par MsMpEng.exe par le biais d'ETW. Nous pensons que sur tous ces ordinateurs, MsMpEng.exe consommera environ 75 % de ressources processeur en moins qu'auparavant lorsqu'il surveille Firefox », explique un des développeurs de Mozilla à l’origine de la découverte de la source du bogue.En 2016, l’agence internationale de presse AP (Associated Press) a relayé un communiqué selon lequel le Federal Anti-Monopoly Service (FAS), le régulateur russe de la concurrence, a ouvert une enquête antitrust sur Microsoft. À l’origine se trouvait une plainte déposée par Eugène Kaspersky et son entreprise de logiciels antivirus. L’éditeur russe accusait Microsoft d’abus de position dominante pour éliminer les éditeurs indépendants d’antivirus sous Windows 10, au profit de Windows Defender.Accusation fondée de Kaspersky ? Paranoïa de la firme russe de sécurité ? Ce qu’il faut savoir à propos des logiciels de sécurité que Microsoft intègre dans chaque version de Windows, c’est qu’ils permettent aux utilisateurs de son système de disposer de fonctionnalités de protection de base sans avoir besoin d’acheter ou d’installer des logiciels tiers. Depuis Windows 8 par exemple, le logiciel de sécurité de Microsoft intégré dans Windows se désactive automatiquement lorsqu’il détecte qu'un produit tiers est installé et à jour. Par contre, si le produit tiers expire, l’utilisateur en sera notifié par Windows et s’il ne réagit pas après un certain temps, Microsoft désactive le produit expiré et réactive Windows Defender. C’est l’un des mécanismes en place sous Windows, mais qui avait pourtant suscité le commentaire d’Eugène Kaspersky selon lequel Microsoft tente d’éliminer la concurrence.Windows 7 et Windows 8.1 sont certes déjà obsolètes mais Microsoft a décidé de publier une version du correctif pour ces moutures de son système d’exploitation. En sus, les ingénieurs de Mozilla annoncent que les dernières découvertes faites lors de l'analyse de l'étrange bogue de Defender aideraient Firefox à réduire encore plus l'utilisation du processeur avec tous les autres logiciels antivirus et pas seulement Defender cette fois-ci.Source : bugzilla Quel est votre avis sur le sujet ?Les accusations d’abus de position dominante sur Windows contre Microsoft sont-elles fondées ou juste de la paranoïa ? Pourquoi ?