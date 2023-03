Vulnérabilité induite par l'UEFI

Portes dérobées

DRM

Insécurité

Interférences

Sabotage

Abonnements

Surveillance

Le partage de connexion

Les Jails

Les tyrans

Les logiciels non libres (propriétaires) sont très souvent des logiciels malveillants (conçus pour nuire à l'utilisateur). Les logiciels non libres sont contrôlés par leurs développeurs, ce qui les place en position de force par rapport aux utilisateurs ; c'est là l'injustice fondamentale. Les développeurs et les fabricants exercent souvent ce pouvoir au détriment des utilisateurs qu'ils devraient servir. Cela prend généralement la forme de fonctionnalités malveillantes.L'UEFI rend les ordinateurs vulnérables aux menaces persistantes avancées qui sont presque impossibles à détecter une fois installées. Voici les détails techniques.Kaspersky a découvert cet exemple par hasard, mais n'est pas en mesure de vérifier de manière générale la présence de tels rootkits dans les ordinateurs.Les logiciels non libres ne sécurisent pas votre ordinateur, mais font le contraire : ils vous empêchent d'essayer de le sécuriser. L'UEFI est un programme non libre nécessaire au démarrage et impossible à remplacer ; il s'agit en fait d'un rootkit de bas niveau. Tout ce qu'Intel a fait pour sécuriser son pouvoir sur vous protège également les rootkits de niveau UEFI contre vous.Au lieu de permettre à Intel, AMD, Apple et peut-être ARM d'imposer la sécurité par la tyrannie, nous devrions légiférer pour leur demander de permettre aux utilisateurs d'installer le logiciel de démarrage de leur choix et de mettre à disposition les informations nécessaires pour le développer. Il s'agit là d'un droit à la réparation au stade de l'initialisation.Octobre 2020Microsoft oblige les utilisateurs de Windows à installer les mises à jour qu'elle propose en utilisant ses portes dérobées universelles. Ces mises à jour peuvent causer divers préjudices aux utilisateurs, notamment en limitant l'accès des ordinateurs à certaines fonctions et/ou en forçant les utilisateurs à faire sans défense tout ce que Microsoft leur demande de faire.Aout 2016Microsoft Windows dispose d'une porte dérobée universelle par laquelle n'importe quel changement peut être imposé aux utilisateurs.Ce phénomène a été signalé en 2007 pour XP et Vista, et il semble que Microsoft ait utilisé la même méthode pour imposer la rétrogradation de Windows 10 aux ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et 8.Dans Windows 10, la porte dérobée universelle n'est plus cachée ; toutes les "mises à niveau" seront imposées de force et immédiatement.Décembre 2015Microsoft a rétrogradé son chiffrement de disque.Aout 2013Le gouvernement allemand se détourne des ordinateurs Windows 8 équipés de TPM 2.0, en raison des capacités potentielles de porte dérobée de la puce TPM 2.0.Juillet 2013Voici un soupçon que nous ne pouvons pas prouver, mais qui mérite réflexion : Le microcode inscriptible pour les microprocesseurs Intel et AMD pourrait être un moyen pour la NSA d'envahir les ordinateurs, avec l'aide de Microsoft, affirment des experts en sécurité respectés.Décembre 2011Windows 8 dispose également d'une porte dérobée permettant de supprimer des applications à distance.Vous pouvez décider de laisser un service de sécurité auquel vous faites confiance désactiver à distance les programmes qu'il considère comme malveillants. Mais il n'y a aucune excuse à la suppression des programmes, et vous devriez avoir le droit de décider à qui (si quelqu'un) faire confiance de cette manière.La gestion des restrictions numériques, ou DRM (Digital restrictions management), désigne les fonctionnalités conçues pour restreindre ce que les utilisateurs peuvent faire avec les données contenues dans leurs ordinateurs.Avril 2019Les livres électroniques "achetés" dans la boutique de Microsoft vérifient que leur DRM est valide en se connectant à la boutique chaque fois que leur "propriétaire" veut les lire. Microsoft va fermer cette boutique, mettant hors service tous les livres électroniques protégés par DRM qu'elle a jamais "vendus".C'est une nouvelle preuve qu'un produit équipé d'un DRM n'appartient pas à la personne qui l'a acheté. Microsoft a déclaré qu'elle rembourserait les clients, mais ce n'est pas une excuse pour leur avoir vendu des livres restreints.Aout 2007DRM dans Windows, introduit pour répondre aux besoins des disques Bluray. (L'article explique que le même logiciel malveillant sera introduit plus tard dans MacOS. Cela n'avait pas été fait à l'époque, mais cela a été fait par la suite).Ces bogues ne sont/étaient pas intentionnels, donc contrairement au reste du fichier, ils ne sont pas considérés comme des logiciels malveillants. Nous les mentionnons pour réfuter l'hypothèse selon laquelle les logiciels propriétaires prestigieux n'ont pas de bogues graves.Octobre 2022Le chiffrement de Microsoft Office est faible et susceptible d'être attaqué. Le chiffrement est un domaine délicat, où il est facile de se tromper. Il est sage d'insister sur les logiciels de chiffrement qui sont des logiciels libres et étudiés par des experts.Février 2022Une faille de sécurité dans le système Windows de Microsoft infecte les ordinateurs avec le logiciel malveillant RedLine stealer en utilisant un faux programme d'installation de la mise à jour de Windows 11.Juillet 2021Une vulnérabilité récemment découverte dans Microsoft Windows peut permettre à des pirates d'accéder à distance au système d'exploitation et d'installer des programmes, de consulter et de supprimer des données, voire de créer de nouveaux comptes d'utilisateur avec tous les droits d'utilisateur.Le cabinet de recherche en sécurité a accidentellement divulgué des instructions sur la manière d'exploiter la faille, mais les utilisateurs de Windows doivent encore attendre que Microsoft corrige la faille, si elle la corrige.Veuillez noter que l'article se réfère à tort aux crackers comme étant des "hackers".Mars 2021Au moins 30 000 organisations aux États-Unis sont nouvellement "craquées" par des failles dans le logiciel de messagerie propriétaire de Microsoft, appelé Microsoft 365. On ne sait pas s'il existe d'autres failles et vulnérabilités dans le programme, mais l'histoire et l'expérience nous indiquent que ce ne serait pas le dernier désastre avec des programmes propriétaires.Fevrier 2021Des chercheurs de la société de sécurité SentinelOne découvrent une faille de sécurité dans le programme propriétaire Microsoft Windows Defender, qui est restée inaperçue pendant 12 ans. Si le programme était gratuit, plus de gens auraient eu la possibilité de remarquer le problème, qui aurait donc pu être corrigé beaucoup plus tôt.Avril 2020L'insécurité du programme propriétaire Microsoft Teams aurait pu permettre à un GIF malveillant de voler les données des utilisateurs des comptes Microsoft Teams, éventuellement dans toute une entreprise, et de prendre le contrôle de "l'ensemble des comptes Teams d'une organisation".Mai 2017Des exploitations de bogues dans Windows, développées par la NSA puis divulguées par le groupe Shadowbrokers, sont maintenant utilisées pour attaquer un grand nombre d'ordinateurs Windows avec des ransomwares.Aout 2016Une faille dans Internet Explorer et Edge permet à un attaquant de récupérer les informations d'identification d'un compte Microsoft, si l'utilisateur est amené à visiter un lien malveillant.Décembre 2013Des terminaux de point de vente fonctionnant sous Windows ont été pris en charge et transformés en botnet dans le but de collecter les numéros de carte de crédit des clients.Cette section donne des exemples de logiciels Microsoft qui harcèlent ou ennuient l'utilisateur, ou qui lui causent des problèmes. Ces actions s'apparentent à du sabotage, mais le mot "sabotage" est trop fort pour les désigner.Aout 2021Microsoft rend de plus en plus difficile le remplacement des applications par défaut de son système d'exploitation Windows et fait pression sur les utilisateurs pour qu'ils utilisent ses programmes propriétaires à la place. Nous pensons que la meilleure approche serait de remplacer Windows par un système d'exploitation libre comme GNU. Nous maintenons également une liste de distributions entièrement libres de GNU.Février 2021Microsoft supprime de force le lecteur Flash des ordinateurs fonctionnant sous Windows 10, en utilisant une porte dérobée universelle dans Windows.Le fait que Flash ait été désactivé par Adobe n'est pas une excuse pour cet abus de pouvoir. La nature des logiciels propriétaires, tels que Microsoft Windows, donne aux développeurs le pouvoir d'imposer leurs décisions aux utilisateurs. Les logiciels libres, en revanche, permettent aux utilisateurs de prendre leurs propres décisions.Septembre 2018Une version de Windows 10 harangue les utilisateurs s'ils tentent d'installer Firefox (ou Chrome).Mars 2018Microsoft prévoit de faire en sorte que Windows impose l'utilisation de son navigateur, Edge, dans certaines circonstances.Si Microsoft peut imposer des choses aux utilisateurs, c'est parce que Windows n'est pas libre.Mars 2017Windows affiche des publicités intrusives pour les produits de Microsoft et de ses partenaires.L'auteur de l'article part du principe que Microsoft a le droit de contrôler ce que Windows fait aux utilisateurs, tant qu'il ne va pas "trop loin". Nous ne sommes pas d'accord.Décembre 2016Le service Microsoft Telemetry Compatibility réduit drastiquement les performances des machines sous Windows 10, et ne peut pas être désactivé facilement.Aout 2016Après avoir forcé le téléchargement de Windows 10 sur des ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et 8, Microsoft a activé à plusieurs reprises un drapeau incitant les utilisateurs à "mettre à niveau" vers Windows 10 alors qu'ils l'avaient désactivé, dans l'espoir qu'un jour ils ne parviennent pas à dire non. Pour ce faire, Microsoft a utilisé des techniques de logiciels malveillants.Une analyse détaillée du stratagème de Microsoft est disponible sur le site web de l'Electronic Frontier Foundation.Mars 2016Microsoft a fait en sorte que les machines Windows des entreprises gérées par les sysadmins de l'entreprise haranguent les utilisateurs pour qu'ils se plaignent aux sysadmins de ne pas "mettre à niveau" vers Windows 10.Janvier 2016Microsoft a supprimé la prise en charge de tous les futurs processeurs Intel pour Windows 7 et 8. Ces machines devront se contenter de Windows 10, plus méchant. Les processeurs AMD et Qualcomm aussi.Bien sûr, Windows 7 et 8 sont également contraires à l'éthique, car il s'agit de logiciels propriétaires. Mais cet exemple de Microsoft démontre le pouvoir qu'il détient.Les développeurs de logiciels libres cessent également de maintenir les anciennes versions de leurs programmes, mais cela n'est pas injuste pour les utilisateurs, car les utilisateurs de logiciels libres en ont le contrôle. Si c'est suffisamment important pour vous, vous et d'autres utilisateurs pouvez engager quelqu'un pour prendre en charge l'ancienne version sur vos futures plateformes.Les méfaits de cette section ne sont pas précisément des logiciels malveillants, puisqu'ils n'impliquent pas la création d'un programme qui s'exécute d'une manière préjudiciable à l'utilisateur. Mais ils ressemblent beaucoup à des logiciels malveillants, puisqu'il s'agit d'actions techniques de Microsoft qui nuisent aux utilisateurs de logiciels Microsoft spécifiques.Avril 2019Microsoft a installé de force un programme de "remédiation" sur des ordinateurs exécutant certaines versions de Windows 10. Selon Microsoft, la remédiation consiste à altérer les paramètres et les fichiers des utilisateurs, notamment pour "réparer" les composants du système de mise à jour que les utilisateurs auraient intentionnellement désactivés, et ainsi reprendre le plein pouvoir sur eux. Microsoft a, à plusieurs reprises, introduit des versions défectueuses de ce programme sur les machines des utilisateurs, provoquant de nombreux problèmes, dont certains sont critiques.Cela illustre l'attitude arrogante et manipulatrice que les développeurs de logiciels propriétaires ont appris à adopter à l'égard des personnes qu'ils sont censés servir. Migrez vers un système d'exploitation libre si vous le pouvez !Si votre employeur vous oblige à utiliser Windows, dites au service financier que cela vous fait perdre du temps à gérer des connexions interminables et des défaillances matérielles prématurées.Avril 2017Microsoft a fait en sorte que Windows 7 et 8 cessent de fonctionner sur certains nouveaux ordinateurs, obligeant de fait leurs propriétaires à passer à Windows 10.Avril 2017Microsoft a abandonné la prise en charge de Windows 7 et 8 sur les processeurs récents dans une grande précipitation.Les raisons légitimes que Microsoft peut avoir pour ne pas travailler à leur prise en charge n'ont aucune importance. Si elle ne veut pas faire ce travail, elle devrait laisser les utilisateurs le faire.Juin 2016Dans ses efforts pour inciter les utilisateurs de Windows 7 et 8 à installer Windows 10 contre leur gré, Microsoft a forcé leurs ordinateurs à télécharger silencieusement... l'intégralité de Windows 10 ! Apparemment, cela s'est fait par le biais d'une porte dérobée universelle. Non seulement les téléchargements non désirés ont mis en péril des opérations importantes dans des régions du monde où la connectivité est faible, mais de nombreuses personnes qui ont laissé l'installation se dérouler ont découvert que cette "mise à niveau" était en fait une rétrogradation.Juin 2016Une fois que Microsoft a piégé un utilisateur pour qu'il accepte l'installation de Windows 10, il se voit refuser la possibilité d'annuler ou même de repousser la date d'installation imposée.Cela démontre ce que nous disons depuis des années : utiliser un logiciel propriétaire, c'est laisser quelqu'un avoir du pouvoir sur vous, et vous allez vous faire avoir tôt ou tard.Janvier 2016Le pilote propriétaire de FTDI pour ses puces USB-série a été conçu pour saboter les puces alternatives compatibles afin qu'elles ne fonctionnent plus. Microsoft l'installe automatiquement en tant que "mise à jour".Novembre 2015Les "mises à jour" de Windows 10 suppriment des applications sans demander la permission.Mars 2015Microsoft a supprimé les correctifs de sécurité pour Windows XP, sauf pour certains gros utilisateurs qui paient des sommes exorbitantes. De la même manière, Microsoft va mettre fin à l'assistance pour certaines versions d'Internet Explorer. Une personne ou une entreprise a le droit de cesser de travailler sur un programme particulier ; le problème ici est que Microsoft le fait après avoir rendu les utilisateurs dépendants de Microsoft, parce qu'ils ne sont pas libres de demander à quelqu'un d'autre de travailler sur le programme pour eux.Juin 2013Microsoft informe la NSA de l'existence de bogues dans Windows avant de les corriger.Juillet 2015Microsoft Office oblige les utilisateurs à s'abonner à Office 365 pour pouvoir créer/modifier des documents.Février 2023Dès le démarrage, et sans demander aucune permission, Windows 11 commence à envoyer des données à des serveurs en ligne. Les données personnelles de l'utilisateur, sa localisation ou les informations relatives à son matériel sont communiquées à Microsoft et à d'autres entreprises afin d'être utilisées comme données de télémétrie. Tout cela se fait en arrière-plan, et les utilisateurs n'ont aucun moyen de l'empêcher, à moins de mettre l'ordinateur hors ligne.Novembre 2020La suite Office 365 de Microsoft permet aux employeurs d'espionner chaque employé. À la suite d'un tollé public, Microsoft a déclaré qu'elle supprimerait cette fonctionnalité. Espérons-le.Octobre 2020Microsoft impose sa surveillance sur le jeu Minecraft en obligeant chaque joueur à ouvrir un compte sur son réseau. Microsoft a acheté le jeu et va fusionner tous les comptes dans son réseau, ce qui lui donnera accès aux données des joueurs.Les joueurs de Minecraft peuvent jouer à Minetest à la place. L'avantage essentiel de Minetest est qu'il s'agit d'un logiciel libre, c'est-à-dire qu'il respecte la liberté informatique de l'utilisateur. En prime, il offre plus d'options.Octobre 2020À partir de 2019-2020, les joueurs de Minecraft sont contraints de migrer vers les serveurs de Microsoft, ce qui entraîne une violation de la vie privée. Microsoft publie un programme permettant aux utilisateurs de gérer leur propre serveur, mais ce programme est propriétaire et constitue une autre injustice pour les utilisateurs. Les gens peuvent jouer à Minetest à la place. Minetest est un logiciel libre qui respecte la liberté informatique de l'utilisateur.Avril 2020Les programmes propriétaires Google Meet, Microsoft Teams et WebEx collectent les données personnelles et identifiables des utilisateurs, y compris la durée d'un appel, les participants à l'appel et les adresses IP de tous les participants. D'après notre expérience, ces données peuvent même nuire physiquement aux utilisateurs si ces entreprises les transmettent à des gouvernements.Avril 2020Google, Apple et Microsoft (et probablement d'autres entreprises) collectent les points d'accès et les coordonnées GPS (qui permettent d'identifier l'emplacement précis d'une personne) même si le GPS est désactivé, sans le consentement de la personne, à l'aide d'un logiciel propriétaire implémenté dans le smartphone de la personne. Bien que le simple fait de demander la permission ne légitimerait pas nécessairement cette pratique.Décembre 2019Microsoft incite les utilisateurs à créer un compte sur leur réseau pour pouvoir installer et utiliser le système d'exploitation Windows, qui est un logiciel malveillant. Ce compte peut être utilisé à des fins de surveillance et/ou pour violer les droits des personnes de différentes manières, par exemple en transformant le logiciel qu'elles ont acheté en produit d'abonnement.Août 2019Microsoft a enregistré les utilisateurs de Xbox et a fait écouter les enregistrements à des travailleurs humains. D'un point de vue moral, nous ne voyons aucune différence entre l'écoute par des travailleurs humains et l'écoute par des systèmes de reconnaissance vocale. Dans les deux cas, il s'agit d'une intrusion dans la vie privée.Août 2019Skype refuse de dire s'il peut écouter les appels. Cela signifie presque certainement qu'il peut le faire.Mai 2019Microsoft oblige les gens à donner leur numéro de téléphone pour pouvoir créer un compte sur le réseau de l'entreprise. En plus de maltraiter ses utilisateurs en leur fournissant des logiciels non gratuits, Microsoft suit leur vie en dehors de l'ordinateur et viole leur vie privée.Octobre 2017Le programme de télémétrie de Windows 10 envoie à Microsoft des informations sur l'ordinateur de l'utilisateur et sur l'usage qu'il en fait.En outre, pour les utilisateurs qui ont installé la quatrième version stable de Windows 10, appelée "Creators Update", Windows a maximisé la surveillance en réglant de force le mode de télémétrie sur "Full".Le mode de télémétrie "Full" permet aux ingénieurs de Microsoft Windows d'accéder, entre autres, aux clés de registre qui peuvent contenir des informations sensibles comme le mot de passe de connexion de l'administrateur.Février 2017Les fichiers restreints par des DRM peuvent être utilisés pour identifier les personnes qui naviguent via Tor. La vulnérabilité n'existe que si vous utilisez Windows.Novembre 2016Par défaut, Windows 10 envoie des informations de débogage à Microsoft, y compris des core dumps. Microsoft les distribue désormais à une autre entreprise.Août 2016Afin d'augmenter la base d'installation de Windows 10, Microsoft méprise de manière flagrante le choix et la vie privée des utilisateurs.Mars 2016Windows 10 est livré avec 13 écrans d'options d'espionnage, tous activés par défaut, et les désactiver serait décourageant pour la plupart des utilisateurs.Janvier 2016Il semble que Windows 10 envoie des données à Microsoft sur les applications en cours d'exécution.Novembre 2015Une mise à niveau vers Windows 10 a supprimé les applications de détection de surveillance. Puis une autre mise à niveau a inséré un programme d'espionnage général. Les utilisateurs l'ont remarqué et se sont plaints, si bien que Microsoft l'a renommé pour leur donner l'impression qu'il n'existait plus. Utiliser un logiciel propriétaire, c'est s'exposer à un tel traitement.Août 2015Windows 10 envoie des informations identifiables à Microsoft, même si un utilisateur désactive ses fonctions de recherche Bing et Cortana, et active les paramètres de protection de la vie privée.Juillet 2015Windows 10 est livré avec des paramètres par défaut qui ne tiennent aucun compte de la vie privée de ses utilisateurs, donnant à Microsoft le "droit" d'espionner les fichiers, les entrées de texte, les entrées vocales, les informations de localisation, les contacts, les enregistrements de calendrier et l'historique de navigation sur le web des utilisateurs, ainsi que de connecter automatiquement les machines à des points d'accès ouverts et d'afficher des publicités ciblées.Nous pouvons supposer que Microsoft consulte les fichiers des utilisateurs pour le gouvernement américain sur demande, bien que la "politique de confidentialité" ne le dise pas explicitement. Le fera-t-il pour le compte du gouvernement chinois ?Juillet 2015Microsoft utilise la "politique de confidentialité" de Windows 10 pour imposer ouvertement un "droit" à consulter les fichiers des utilisateurs à tout moment. Le chiffrement intégral du disque de Windows 10 donne une clé à Microsoft.Ainsi, Windows est un logiciel malveillant manifeste en matière de surveillance, comme dans d'autres domaines."L’identifiant publicitaire" unique de chaque utilisateur permet à d'autres entreprises de suivre la navigation de chaque utilisateur spécifique.C'est comme si Microsoft avait délibérément choisi de rendre Windows 10 extrêmement mauvais dans tous les domaines, afin de s'emparer d'un pouvoir total sur tous ceux qui n'abandonnent pas Windows tout de suite.Novembre 2014La situation ne fait qu'empirer avec le temps. Windows 10 exige des utilisateurs qu'ils donnent leur autorisation pour un espionnage total, y compris de leurs fichiers, de leurs commandes, de leurs saisies de texte et de leurs saisies vocales.Mai 2014Microsoft SkyDrive permet à la NSA d'examiner directement les données des utilisateurs.Juillet 2013Skype contient des logiciels espions. Microsoft a modifié Skype spécifiquement pour l'espionnage.Juillet 2013Logiciels espions dans les anciennes versions de Windows : Windows Update espionne l'utilisateur. Windows 8.1 espionne les recherches locales. Et il y a une clé secrète de la NSA dans Windows, dont nous ne connaissons pas les fonctions.Le partage de connexion ou le tethering est une fonctionnalité qui nécessite une connexion constante (ou très fréquente) à un serveur.Août 2017Les versions récentes de Microsoft Office exigent que l'utilisateur se connecte aux serveurs de Microsoft au moins tous les trente et un jours. Dans le cas contraire, le logiciel refusera d'éditer des documents ou d'en créer de nouveaux. Il se limitera à la visualisation et à l'impression.Les jails (prisons) sont des systèmes qui imposent une censure sur les programmes d'application.Juin 2017Windows 10 S était une prison : seuls les programmes du Windows Store pouvaient être installés et exécutés. Il était toutefois possible d'effectuer une mise à niveau vers Windows 10 Pro. Le successeur de Windows 10 S est une configuration spéciale de Windows 10 appelée mode S. La principale différence avec Windows 10 S est qu'il existe un moyen simple de sortir du mode S.Octobre 2012Windows 8 sur les "appareils mobiles" (aujourd'hui disparus) était une prison.Les tyrans sont des systèmes qui rejettent tout système d'exploitation non "autorisé" par le fabricant.Juin 2016Microsoft a accidentellement laissé un moyen pour les utilisateurs d'installer GNU/Linux sur les tablettes Windows RT, mais maintenant il a "corrigé" l'"erreur". Ils ont le culot d'appeler cela "protéger" les utilisateurs. L'article parle d'installer "Linux", mais le contexte montre que c'est bien GNU/Linux que les utilisateurs installent.Octobre 2011Les appareils mobiles équipés de Windows 8 sont des tyrans. Comme le montre cette page, si vous voulez nettoyer votre ordinateur des logiciels malveillants, le premier logiciel à supprimer est Windows.Source : Free Software Foundation. Cette publication est une simple traduction, la publication source est placée sous une licence internationale Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.Quel est votre avis sur le sujet ?L'analyse présentée ici est-elle pertinente d’après vous ?