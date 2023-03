Depuis de nombreuses années, Microsoft tente de moderniser la plateforme Windows. Sa tentative la plus récente a été Windows Core OS, un effort qui visait à fournir un système d'exploitation modulaire qui dépouillait la plateforme des fonctionnalités héritées et de la compatibilité des applications en faveur d'un poids léger, d'une installation plus rapide des mises à jour et d'une sécurité beaucoup plus élevée. Cependant, Microsoft n'a jamais été en mesure de livrer une version de Windows Core OS qui prend en charge tous les facteurs de forme traditionnels des PC, bien qu'elle ait essayé. Windows 10X a été la dernière tentative de Microsoft dans ce sens.Mais le projet a été annulé en 2021 après des mois de tests internes et des années de développement sur Windows Core OS lui-même. Il a fallu attendre un peu plus de six ans après la publication de Windows 10, en juillet 2015, pour que Microsoft déploie un véritable successeur, Windows 11, le 5 octobre 2021. Toutefois, il semble que Windows 11 ne répond toujours pas aux attentes de Microsoft et seulement quelques mois après le lancement, la rumeur indique que la firme de Redmond s'est déjà lancée dans la quête d'un système d'exploitation beaucoup plus modulaire afin de livrer un produit au-dessus de Windows Core OS pour les PC traditionnels.Le projet s'appellerait CorePC et poursuivrait les mêmes objectifs que Windows 10X, mais avec une prise en charge native des anciennes applications sur les appareils qui le nécessitent. CorePC serait conçu comme une variante modulaire et personnalisable de Windows permettant à Microsoft d'exploiter différents facteurs de forme. Tous les PC Windows n'ont pas besoin de l'intégralité de la prise en charge des applications Win32, et selon des sources au fait des plans de Microsoft, CorePC devrait permettre à la firme de Redmond de configurer des "éditions" de Windows avec différents niveaux de fonctionnalités et de compatibilité avec les applications.Autrement dit, CorePC ouvrirait la voie à de nouvelles configurations de Windows qui évolueront en fonction du matériel de l'ordinateur. L'un des changements les plus remarquables cités par les sources est que le projet CorePC utilisera la "séparation des états" et divisera Windows en plusieurs partitions, à l'instar d'iOS et d'Android. Cela pourrait rendre plus difficile l'infection du système par des logiciels malveillants tout en rendant les mises à jour plus rapides. Pour rappel, la séparation des états permet des mises à jour plus rapides et une plateforme plus sûre grâce à des partitions en lecture seule inaccessibles à l'utilisateur et aux applications tierces.La séparation des états permet également une fonctionnalité de réinitialisation du système plus rapide et plus fiable, ce qui est important pour les Chromebook dans le secteur de l'éducation. (La version actuelle de Windows n'est pas une plateforme séparée, ce qui signifie que l'ensemble du système est installé sur une seule partition inscriptible. Les fichiers système, les données utilisateur et les fichiers de programme sont tous stockés au même endroit.) Ainsi, une variante axée sur l'éducation pourrait avoir une empreinte légère comme ChromeOS, n'exécutant que le navigateur Edge, des applications Web, Office et des applications Android émulées.À l'inverse, CorePC pourrait également proposer des versions complètes de Windows prenant en charge toutes les fonctionnalités et capacités actuelles du bureau moderne Windows 11. (Une couche de compatibilité "Neon" permettrait au système d'exploitation de prendre en charge les anciennes applications Windows.) Microsoft travaillerait également sur une version de CorePC destinée à rivaliser avec Apple Silicon, intégré dans les nouveaux Mac il y a plus de deux ans. La variante "optimisée au niveau du silicium" de Microsoft améliorerait les performances et les capacités du système d'exploitation lorsqu'il est associé à un matériel spécifique.Enfin, Microsoft intègrerait (sans surprise) l'IA au cœur du nouveau système d'exploitation. Microsoft aurait notamment prévu d'utiliser l'IA pour analyser le contenu de l'écran et fournir des indications contextuelles appropriées. Cela ressemble à une extension à l'ensemble du système des capacités d'IA des prochaines versions de la suite bureautique Office. Quant à savoir quand vous pourrez mettre la main dessus, la firme de Redmond aurait l'intention d'utiliser CorePC à partir de la prochaine version majeure de Windows (probablement Windows 12), prévue pour 2024. Mais, bien entendu, les plans présumés de l'entreprise pourraient changer d'ici là.En attendant, sur les pages Windows 10 Home, Pro et Workstation, Microsoft a indiqué que les téléchargements de Windows 10 ont cessé le 31 janvier 2023, et il n'est plus possible d’acheter de licence Windows 10, sauf auprès de revendeurs tiers de licences existantes. En somme, Windows 11 sera le seul système d’exploitation que Microsoft permettra d’acheter. Windows 10 continuera d'être pris en charge avec des mises à jour de sécurité qui aident à protéger les PC contre les cybermenaces jusqu'au 14 octobre 2025. Pour l'instant, Statcounter note que seulement 20 % des utilisateurs sont passés à Windows 11, 73 % utilisant encore Windows 10.Par ailleurs, d'autres sources spéculent déjà sur les exigences matérielles de la prochaine version majeure de Windows. Pour l'heure, il est juste impossible de prédire quelles seront celles d'un hypothétique Windows 12. Les exigences matérielles de Windows 11 se sont avérées controversées, mais les fonctions de sécurité telles que TPM et Secure Boot devraient gagner en importance pour Microsoft à l'avenir. Selon de nombreuses sources, il faut s'attendre à ce que les exigences minimales actuelles (4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un écran 720p) soient revues à la hausse. En fait, le prochain Windows devrait fortement s'appuyer sur l'IA.Et selon elles, vu que l'IA exige une grande puissance de calcul, les exigences matérielles devraient inévitablement être revues à la hausse. Des puces spécialement conçues pour prendre en charge des outils d'IA devraient émerger d'ici là. AMD travaille sur des processeurs intégrant l'IA, et il est probable qu'Intel et ARM lui emboîteront le pas à un moment ou à un autre.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la rumeur sur l'arrivée d'un hypothétique Windows 12 en 2024 ?Que pensez-vous des changements probables que ce nouveau système d'exploitation pourrait apporter ?Que pensez-vous de l'idée de Microsoft de rendre Windows plus modulaire ? Quels en seraient les avantages ?Avez-vous une expérience avec Windows 10X ? Si oui, partagez-la avec la communauté.