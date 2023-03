Mais si Microsoft fait de son mieux pour rendre le nouveau système d'exploitation plus attrayant pour les utilisateurs potentiels, la part de Windows 11 reste faible.Selon les derniers chiffres de StatCounter, en février, Windows 11 a gagné un peu plus d'un point de pourcentage, passant de 18,12 % à 19,13 %. Une amélioration lente, mais régulière,Cependant, bien au-dessus de lui, Windows 10 a gagné une énorme part de marché. Il a bondi de 68,86 % en janvier à 73,31 %, soit une amélioration de 4,45 points de pourcentage.Une grande partie de cette croissance s'est faite au détriment de Windows 7, qui a perdu 4,21 points de pourcentage et se situe maintenant à 5,34 %, une sacrée baisse.Source : StatCounter Pensez-vous que Windows 11 est en train de faire un bide à l'image de Windows vista et Windows 8 ?