Exemple de message informant les utilisateurs qu'ils sont redirigés vers Microsoft Edge

Envoyé par Sean Lyndersay Envoyé par Après plus de 25 ans à aider les gens à utiliser et à expérimenter le Web, Internet Explorer (IE) est officiellement retiré et n'est plus pris en charge à compter d'aujourd'hui, le 15 juin 2022. À plusieurs millions d'entre vous, merci d'utiliser Internet Explorer comme passerelle vers l'Internet.



En tant qu'utilisateur, ma première expérience avec IE était la version 3, et ma vision de ce qui était possible sur Internet a été transformée par l'introduction de Dynamic HTML dans IE4 et l'introduction d'AJAX dans IE6. Lorsque j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe IE7, j'ai sauté dessus et j'ai fait partie du parcours du navigateur Microsoft sous une forme ou une autre depuis. La réputation d'Internet Explorer aujourd'hui est, à juste titre, celle d'un produit d'une époque plus ancienne, au comportement excentrique et dépourvu de la sécurité d'un navigateur moderne. Mais ses contributions à l'évolution du Web ont été remarquables, qu'il s'agisse de rendre le Web véritablement interactif avec DHTML et AJAX, d'accélérer les graphismes matériels ou d'innover dans la navigation tactile/stylet. Travailler sur le retrait d'Internet Explorer a été un rappel constant de son importance ; chaque jour, nous travaillons avec des clients qui ont bâti leur entreprise sur Internet Explorer. Travailler sur un produit avec un impact aussi large n'a été qu'une leçon d'humilité - notre histoire est à bien des égards l'histoire d'Internet et de ce qu'il a permis aux personnes et aux organisations du monde entier de faire.



Mais le Web a évolué et les navigateurs aussi. Les améliorations incrémentielles d'Internet Explorer ne pouvaient pas correspondre aux améliorations générales du Web dans son ensemble, nous avons donc recommencé. Microsoft Edge est un navigateur plus rapide, plus sécurisé et moderne - le meilleur navigateur pour Windows - conçu pour l'Internet d'aujourd'hui. Mais nous n'avons pas oublié que certaines parties du Web reposent toujours sur les comportements et les fonctionnalités spécifiques d'Internet Explorer, c'est pourquoi Microsoft Edge est livré avec le mode Internet Explorer (mode IE). Quel que soit le site ou la norme, ancienne ou nouvelle, vous pouvez accéder à ce dont vous avez besoin dans Microsoft Edge avec de nouvelles fonctionnalités modernes pour rendre votre temps en ligne encore meilleur.

Adieu Internet Explorer

Envoyé par Microsoft Envoyé par L'application de bureau Internet Explorer 11 (IE11) non prise en charge a été définitivement désactivée sur certaines versions de Windows 10 le 14 février 2023 via une mise à jour Microsoft Edge. Notez que cette mise à jour sera déployée sur une période de quelques jours à une semaine, comme c'est le cas pour les mises à jour Microsoft Edge.



Tous les appareils grand public et commerciaux restants qui n'étaient pas déjà redirigés d'IE11 vers Microsoft Edge ont été redirigés avec la mise à jour Microsoft Edge. Les utilisateurs ne pourront pas annuler la modification. De plus, la redirection d'IE11 vers Microsoft Edge sera incluse dans toutes les futures mises à jour de Microsoft Edge.



Les références visuelles IE11, telles que les icônes IE11 du menu Démarrer et de la barre des tâches, seront supprimées par la mise à jour de sécurité Windows de juin 2023 (version « B ») prévue pour le 13 juin 2023. sur certaines versions de Windows 10 prévues pour le 23 mai 2023, supprimera également les références visuelles IE11.

Microsoft a introduit pour la première fois Internet Explorer sur Windows en 1995. Le navigateur Web a connu une vie de plus de 25 ans depuis lors. La fin de cette vie a été entachée par un déclin progressif de sa base d'utilisateurs au fil des ans, en raison de sa lente évolution qui a été dépassée par celle de ses concurrents. Microsoft l'avait vu venir depuis longtemps et avait donc décidé de faire de Microsoft Edge son principal navigateur Web, et Internet Explorer a été réduit à une « solution de compatibilité » pour les utilisateurs de Microsoft.En juin, Sean Lyndersay, General Manager, Microsoft Edge Enterprise, a annoncé que le navigateur n'était officiellement plus pris en charge :Depuis cette annonce et au courant des mois qui ont suivi, l'ouverture d'Internet Explorer redirigeait progressivement les utilisateurs vers le nouveau navigateur Microsoft Edge avec le mode IE. Les utilisateurs voyaient toujours l'icône Internet Explorer sur leurs appareils (comme dans la barre des tâches ou dans le menu Démarrer), mais s'ils cliquaient pour ouvrir Internet Explorer, Microsoft Edge s'ouvrait à la place avec un accès facile au mode IE.Il était question par la suite de désactiver Internet Explorer de manière permanente dans le cadre d'une mise à jour de Windows, qui allait également supprimer les icônes Internet Explorer des appareils des utilisateurs.Dans le cadre de ce processus de redirection, les utilisateurs ont vu leurs données telles que les favoris, les mots de passe et les paramètres importés d'Internet Explorer. Selon Microsoft, cela contribuera à rendre la transition vers Microsoft Edge à la fois familière et simple. Si un utilisateur souhaite supprimer ou gérer ses données à tout moment par la suite, il peut toujours le faire dans Microsoft Edge à partir du menu Paramètres.Certains sites Web ne fonctionnent qu'avec Internet Explorer. Ces sites Web peuvent être construits sur une technologie Internet plus ancienne et ne pas fonctionner correctement avec un navigateur moderne. Comprenant cela, l'éditeur a développé Microsoft Edge avec le mode IE.Pour aider les utilisateurs à démarrer avec le mode IE, le processus de redirection ajoutera un bouton « Recharger en mode IE » à leur barre d'outils dans Microsoft Edge. De cette façon, s'ils rencontrent un site Web qui peut ne pas fonctionner correctement ou s'ils visitent un site Web qui leur demande d'ouvrir le site à l'aide d'Internet Explorer, ils peuvent facilement cliquer sur le bouton pour ouvrir la page en mode IE. Microsoft Edge leur demandera même s'ils souhaitent que la page s'ouvre automatiquement en mode IE la prochaine fois ! Microsoft Edge vérifiera auprès de l'utilisateur tous les 30 jours pour s'assurer qu'il a toujours besoin du mode IE pour le site. Au fur et à mesure que de plus en plus de sites sont mis à jour selon les normes modernes, les utilisateurs devront moins utiliser le mode IE et davantage le moteur de rendu moderne.Pour certaines versions de Windows actuellement prises en charge et utilisées dans des environnements critiques, Microsoft va continuer à prendre en charge Internet Explorer sur ces versions jusqu'à ce qu'elles ne soient plus prises en charge. Celles-ci incluent toutes les versions de Windows 10 LTSC actuellement prises en charge (y compris IoT) et toutes les versions de Windows Server, ainsi que Windows 10 China Government Edition, Windows 8.1 et Windows 7 avec les mises à jour de sécurité étendues (ESU). Les futures versions de ces éditions n'incluront pas Internet Explorer. Les développeurs qui s'appuient sur la plate-forme MSHTML (Trident) sous-jacente et les contrôles COM sous Windows continueront également à être pris en charge sur toutes les plates-formes Windows.Et bien sûr, Microsoft s'est engagée à prendre en charge le mode IE dans Microsoft Edge jusqu'en 2029 au moins.En tant qu'entreprise, vous pouvez configurer le mode IE pour utiliser une liste de sites, où vous pouvez cataloguer les sites qui nécessitent Internet Explorer et les faire charger automatiquement en mode IE. Vous pouvez stocker cette liste de sites localement ou dans le cloud via le centre d'administration Microsoft 365, et tous les sites de la liste seront chargés pour vos utilisateurs en mode IE. Il s'agit de l'approche recommandée si vous êtes une entreprise qui gère vos appareils et qui a des exigences héritées.Microsoft n'a jamais fourni de version d'Internet Explorer dans Windows 11, donc rien ne changera si vous utilisez déjà le dernier système d'exploitation de Microsoft.Internet Explorer a encore quelques petites morts à mourir. Les « références visuelles » à l'application resteront dans Windows 10 jusqu'à ce qu'elles soient supprimées par une mise à jour de sécurité vers juin 2023, selon le document d'assistance de Microsoft. Et Internet Explorer restera accessible sur Windows Server, les versions non grand public de Windows 10 comme les versions LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Windows 10 Enterprise et Windows 10 IoT, et Windows 7 et 8 (qui ne sont plus pris en charge avec nouvelles mises à jour de sécurité ou versions Edge du mois dernier).Et le moteur de rendu MSHTML sous-jacent continuera d'être inclus dans le cadre du mode de compatibilité IE de Microsoft Edge, qui sera pris en charge jusqu'à « au moins 2029 ». Microsoft indique qu'il donnera aux utilisateurs un préavis d'un an avant de retirer le mode IE, il pourrait donc s'écouler près d'une décennie avant que toutes traces d'Internet Explorer n'ait complètement disparu du paysage.Source : Microsoft Sur quel navigateur êtes-vous au bureau ? Pour vos besoins personnels ? Sur quel système ?Que pensez-vous d'Internet Explorer en général et d'Internet Explorer 11 en particulier ?Que pensez-vous de Microsoft Edge ?Lorsque Microsoft a décidé de livrer Windows 11 sans Internet Explorer, pensez-vous que l'entreprise a fait le bon choix ? Dans quelle mesure ?