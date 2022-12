Général

mise à jour de la dépendance de ModernWPF à 0.9.4 pour éviter des problèmes avec certaines technologies de virtualisation ;

mise à jour et correction du code pour fonctionner avec .NET 7.

Awake

ajout de la télémétrie ;

suppression de la sortie de Awake à partir de l'icône de la barre d'état lorsque l'on démarre à partir du lanceur. Les utilitaires lancés depuis le lanceur doivent être désactivés dans les Paramètres pour éviter les divergences.

Color Picker

correction d'une boucle infinie due à un rafraîchissement en boucle de l'interface utilisateur ;

ajout d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer leurs propres formats de couleurs.

FancyZones

correction d'un problème qui faisait que la désactivation des espaces entre les zones ne s'appliquait pas correctement ;

correction d'un bogue conduisant FancyZones à essayer de redimensionner les fenêtres cachées ;

correction de l'aperçu de la mise en page du focus qui était vide lors de la première exécution dans l'éditeur ;

correction de la marge de l'interface utilisateur dans le dialogue "Créer une nouvelle disposition" ;

correction des problèmes de positionnement de la fenêtre lors de la commutation entre les bureaux virtuels ;

correction de l'accrochage par touche de raccourci dans les dispositions à zone unique.

Quick Accent

ajout de mappages pour les caractères mu, omicron, upsilon et thorn ;

ajout d'un paramètre permettant d'exclure les applications de l'activation de Quick Accent ;

correction d'un problème entraînant le déclenchement du sélecteur en quittant l'écran de verrouillage ;

ajout des jeux de caractères croate, néerlandais, suédois et gallois ;

ajout du support pour plus de caractères Unicode ;

Shift + Espace peut maintenant naviguer en arrière dans le sélecteur ;

ajout des caractères accentués catalans ;

ajout des caractères accentués kurdes ;

ajout des caractères accentués serbes ;

ajout des caractères avec accents irlandais et écossais.

Ajout de la description du caractère actuellement sélectionné dans le sélecteur ;

correction d'un bogue entraînant l'apparition d'une fenêtre vide dans le sélecteur.

Développement

correction de quelques erreurs dans les modèles de problèmes GitHub ;

mise à jour de la bibliothèque d'implémentation Windows ;

ajout de l'éditeur de fichiers Hosts aux modèles de problèmes ;

activation de l'analyse du code C++ et correction incrémentale des avertissements ;

nettoyage des dépendances inutilisées ;

correction de la construction sur la dernière version de MSVC ;

correction de la construction multiprocesseur sur la dernière version de MSBuild ;

optimisation de chaque fichier PNG avec l'algorithme zopfli ;

mise à jour du fichier .vsconfig pour une configuration de développement plus rapide ;

correction d'une erreur de langage dans le code ;

correction d'une cible x86 incorrecte dans le fichier de solution ;

ajout d'un script pour échouer la construction lorsque les paquets nuget ne sont pas consolidés ;

mise à jour des dépendances de Vanara.Invoke ;

mise à jour et retour du correcteur orthographique.

Paramètres

correction du nom des paramètres dans la page QuickAccent ;

ajout d'un message indiquant qu'il n'y a pas de réseau disponible lors de la recherche de mises à jour ;

correction d'une erreur entraînant l'impossibilité pour la fonction de sauvegarde/restauration de trouver le fichier de sauvegarde ;

correction de la localisation de l'expression "All apps" dans la page du gestionnaire de clavier ;

refonte de l'interface utilisateur, nettoyage et introduction de contrôles modernes ;

la fonction de sauvegarde/restauration sauvegarde également les mises en page de FancyZones.

l'utilitaire Text Extractor ne parvient pas à reconnaître le texte dans certains cas sur les appareils ARM64 fonctionnant sous Windows 10 ;

après l'installation de PowerToys, les nouvelles entrées du menu contextuel de Windows 11 pour PowerRename et Image Resizer peuvent ne pas apparaître avant un redémarrage du système ;

il existe des rapports d'utilisateurs qui ne parviennent pas à ouvrir la fenêtre Paramètres. Cela est dû à des incompatibilités avec certaines applications (RTSS RivaTuner Statistics Server en est un exemple connu). Si vous êtes concerné par ce problème, veuillez consulter le problème lié pour vérifier si l'une des solutions présentées fonctionne pour vous.

mise en page montrant les modules activés qui peuvent être lancés à l'aide du lanceur ;

l'infobulle de chaque module montre le raccourci d'activation ;

les paramètres et la documentation peuvent être ouverts ;

les modules qui sont désactivés ne seront pas affichés ;

si une mise à jour est disponible, elle sera affichée pour vous sensibiliser.

Microsoft PowerToys est un ensemble d’utilitaires système gratuits destinés aux utilisateurs expérimentés. PowerToys a été lancé pour la première fois sur Windows 95 et incluait 15 outils pour les utilisateurs expérimentés. Tweak UI, un utilitaire système qui permettait de modifier les paramètres les plus obscurs de Windows, est l’un de ces utilitaires les plus connus. Tweak UI expose des paramètres qui ne sont accessibles que par la modification directe du registre Windows. Profitant de ce succès, la firme de Redmond a lancé un peu plus tard une autre gamme d’outils, environ six au total, connu sous le nom de Windows 95 Kernel Toys.Ce dernier était toujours à l’endroit des utilisateurs expérimentés du système d’exploitation. Il y a eu ensuite la deuxième version des utilitaires PowerToys lancée cette fois-ci sous Windows XP. Ce lot d’utilitaires constituait un changement majeur par rapport à la version Windows 95. Les outils de cet ensemble étaient disponibles sous forme de téléchargements séparés plutôt que dans un seul package. Parmi eux, on pouvait distinguer CD Slideshow Generator pour générer un diaporama de photos gravées sur un CD, ClearType Tuner pour personnaliser les paramètres ClearType afin de faciliter la lecture du texte à l'écran, et bien d’autres encore.Il y a eu après d’autres formes d’utilitaires pour d’autres versions de Windows et la Microsoft également publié Windows Mobile PowerToys pour les développeurs, Visual Studio et Microsoft Office OneNote. Même s’ils étaient bien appréciés par les utilisateurs de Windows, les utilitaires PowerToys semblaient avoir disparu avec Windows XP puisqu’ils n’ont pas tellement fait parler d’eux dans les tout derniers systèmes d’exploitation de l'entreprise. Mais en mai 2019, Microsoft a annoncé leur retour sous la forme d'un projet open source visant à offrir aux utilisateurs expérimentés le moyen de tirer davantage d’efficacité du Shell Windows 10.Environ un mois après PowerToys 0.64, Microsoft a publié cette semaine PowerToys 0.65. Bien que cette mise à jour n'inclue pas de nouveaux utilitaires, elle reste une mise à jour importante en raison du nombre de modifications et de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées aux modules individuels. En outre, l'ensemble de la base de code a été mis à niveau pour fonctionner avec .NET 7. Parmi les modules qui ont été mis à jour figurent Color Picker, qui bénéficie d'une nouvelle option de création de format de couleur, et Quick Accent qui affiche désormais les descriptions des caractères. Voici ci-dessous les points forts de PowerToys 0.65 :En plus de ces changements, cette version inclut également quelques problèmes connus, auxquels vous devez faire attention. Vous pouvez rencontrer des problèmes avec l'utilitaire Text Extractor, la fenêtre Settings, PowerRename, et l'outil permettant de redimensionner les images. Les notes de versions recensent les problèmes suivants :Microsoft a également annoncé l'arrivée d'un lanceur rapide, ce qui signifie qu'il sera possible d'utiliser une icône de la barre d'état système pour lancer différents outils. Le menu déroulant sera personnalisable, donc si vous n'utilisez pas certains PowerToys, il n'est pas nécessaire de gaspiller de l'espace avec des raccourcis inutiles. Niels Laute, de l'équipe de développement des PowerToys, a partagé une animation qui donne une bonne idée de l'apparence du menu.En plus d'une liste de raccourcis, le lanceur sera utilisé pour mettre en évidence la disponibilité de nouvelles mises à jour afin que vous puissiez être sûr d'avoir toujours la dernière version de PowerToys installée. Il n'y a pas de mot officiel sur la date de lancement de ce nouvel utilitaire, mais vous pouvez suivre les développements sur le dépôt GitHub de PowerToys. Selon les spécifications de GitHub, voici les fonctionnalités du lanceur rapide de PowerToys :Source : PowerToys 0.65 Que pensez-vous des changements intervenus dans PowerToys 0.65 ?