Nous sommes ravis d'annoncer que Windows App SDK 1.2 est maintenant disponible ! Avec WinAppSDK 1.2, vous pouvez désormais créer des widgets pour le tableau de widgets Windows 11, utiliser les commandes WinUI les plus modernes, y compris la lecture multimédia et InfoBadge, et prendre en charge les graphiques HDR via les API DisplayInformation, entre autres fonctionnalités supplémentaires. Nous avons également effectué plusieurs mises à jour pour améliorer la fiabilité, la stabilité et les performances de la plate-forme afin de vous aider à créer des applications robustes et puissantes pour Windows.



Windows App SDK fournit un ensemble unifié d'API et d'outils pour vous aider à créer de belles et puissantes applications de bureau Windows. Ces API et outils peuvent être utilisés de manière cohérente par n'importe quelle application C++ Win32 ou C# .NET sur un large éventail de versions cibles du système d'exploitation Windows. WinAppSDK reste à jour avec des versions fréquentes et indépendantes du système d'exploitation et prend en charge les dernières innovations en matière de développement d'applications Windows, notamment .NET et Visual Studio.

Des widgets pour applications tierces

Dernières commandes WinUI, y compris la lecture multimédia

Les applications WinUI 3 peuvent lire de l'audio et de la vidéo avec les commandes de lecture multimédia MediaPlayerElement et MediaTransportControls. WinUI 3 a été mis à jour avec les derniers contrôles, styles et comportements de WinUI 2.8. Ces mises à jour incluent l'ajout du*contrôle*InfoBadge*, des améliorations de l'accessibilité et du mode de contraste élevé, ainsi que des corrections de bogues dans les contrôles.

Appels vocaux et vidéo dans les applications WinUI 3 via Azure Communication Services (ACS)

Afficher les informations

Prise en charge de Visual Studio Arm64

Développement desktop .NET

Développement NET et web

Développement desktop avec C++

Développement UWP (Universal Windows Platform)

Développement d'extensions Visual Studio

Développement de jeux en C++

Développement js

Découpage pour les applications .NET

Taux de rafraîchissement dynamique

AppNotificationBuilder

Mises à jour supplémentaires

La possibilité pour les développeurs de créer leurs propres widgets Windows 11 fait la une du nouveau Windows App SDK 1.2, un kit anciennement appelé « Project Reunion » qui consolide les outils de développement de l'entreprise pour Windows.Windows App SDK fournit un ensemble unifié de bibliothèques, de frameworks, de composants et d'outils que les développeurs peuvent utiliser pour créer de manière cohérente n'importe quelle application de bureau sur des versions de système d'exploitation allant de Windows 11 à Windows 10 version 1809. Il a été conçu pour atténuer la complexité du développement d'applications Windows causée par l'émergence de deux schémas d'API d'application Windows distincts, un pour les anciennes API Win32 et un pour la plate-forme Windows universelle (UWP) plus moderne.Comme indiqué, les développeurs peuvent désormais l'utiliser pour créer leurs propres widgets Windows 11, ces petites boîtes de contenu texte/graphique qui fournissent aux utilisateurs des informations générées par les applications installées, telles que les actualités, la météo, le trafic, les textes, etc. Avant cela, ils étaient interdits aux développeurs Windows.Les développeurs tiers (c'est-à-dire non Microsoft) peuvent désormais créer des widgets pour les applications Win32 packagées et les tester localement dans Widgets dans le programme Windows Insider. Cette fonctionnalité arrivera aux utilisateurs grand public de Windows 11 à un moment donné dans le futur.Et Microsoft d'expliquer :Avec le lancement de Windows 11, nous avons introduit le tableau des widgets avec du contenu organisé par Windows. Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes avec un accès tactile depuis la barre des tâches ou via un balayage depuis le côté gauche d'un écran tactile et affichent les applications actuellement installées sur l'appareil. Maintenant, avec le lancement de Windows App SDK 1.2, nous sommes ravis de rendre cette fonctionnalité disponible pour les développeurs tiers afin de créer des widgets pour leurs applications Win32 packagées et de les tester localement sur le tableau des widgets Windows 11 via notre programme Windows Insider. En créant des widgets pour vos applications, vos clients peuvent facilement et en toute transparence rester à jour avec les informations qui les intéressent.La mise à jour prend également en charge les derniers contrôles WinUI. WinUI 3 est la dernière itération de la couche d'interface utilisateur native qui a évolué en un framework d'expérience utilisateur complet tirant parti de Fluent Design pour une expérience de contrôle/style cohérente. Ces nouveaux contrôles incluent la lecture de médias audio/vidéo, a déclaré Microsoft, qui a également noté que les derniers contrôles, styles et comportements de WinUI 2.8 sont désormais dans la v3.Vous pouvez désormais ajouter des fonctionnalités d'appels vocaux et vidéo à vos applications WinUI 3 qui s'exécutent sous Windows, permettant ainsi des expériences de communication riches pour les ordinateurs de bureau. Les services de communication Azure utilisent la même infrastructure, les mêmes services et technologies qui alimentent les expériences d'appel Microsoft Teams.Les applications de bureau Windows peuvent désormais prendre en charge la plage dynamique élevée (HDR) et la gestion automatique des couleurs (ACM) via la classe DisplayInformation dans WinAppSDK. Cette API est plus facile à utiliser que jamais pour les applications Win32, et les développeurs d'applications peuvent désormais utiliser une API pour cibler Windows version 1809 et versions ultérieures. La classe DisplayInformation vous permet de surveiller les informations relatives à l'affichage pour une vue d'application. Cela inclut les événements permettant aux clients de surveiller les changements dans la vue de l'application affectant le ou les affichages sur lesquels la vue réside, ainsi que les changements dans les affichages qui peuvent affecter la vue de l'application.Dès Project Reunion (maintenant WinAppSDK) 0.5, les applications développées avec WinAppSDK pouvaient fonctionner sur Arm64. À partir de Visual Studio 17.3 Preview 2, vous pourrez développer nativement des applications avec WinAppSDK sur des appareils Arm64. Pour mémoire, Visual Studio 2022*17.4 est la première version en disponibilité générale de Visual Studio qui prend en charge de manière native la création et le débogage d'applications Arm64 sur des processeurs basés sur Arm. Cette version est lancée avec les charges de travail suivantes activées :Cette version inclut des performances natives pour le SDK Windows (Win UI 2 et UWP) ainsi qu'une prise en charge native du SDK Win App (Win UI 3) !L'industrie s'est orientée vers les processeurs ARM, tout comme .NET. L'un des principaux avantages des processeurs ARM est l'efficacité énergétique. Cela permet d'obtenir les meilleures performances avec la plus faible consommation d'énergie. Autrement dit, vous pouvez faire plus avec moins. Dans .NET 5, Microsoft a décrit les initiatives qu'il a prises en matière de performances pour ARM64. Aujourd'hui, deux versions plus tard, l'entreprise partage le chemin parcouru. Son objectif permanent est d'atteindre la parité de performances entre x64 et ARM64 afin d'aider les clients à transférer leurs applications .NET vers ARM.Vous pouvez maintenant publier vos applications .NET WinAppSDK découpées. Avec CsWinRT 2.0, les projections C#/WinRT distribuées dans le WinAppSDK sont ajustables. La publication de votre application découpée peut réduire l'empreinte disque de votre application en supprimant tout code inutilisé des fichiers binaires ajustables. Votre application peut également voir une amélioration des performances de démarrage. Avec une application Hello World de base, Microsoft affirme avoir constaté une amélioration de l'empreinte disque d'environ 80*% et une amélioration des performances de démarrage d'environ 7*% lors de la publication. Avec la galerie WinUI, Microsoft a constaté une amélioration de l'empreinte disque d'environ 45 %.Introduit dans Windows 11, le taux de rafraîchissement dynamique (DRR) permet aux appareils de basculer de manière transparente entre un taux de rafraîchissement inférieur et un taux de rafraîchissement supérieur en fonction de ce que les utilisateurs font sur leur PC. Cela permet d'équilibrer les performances et la consommation d'énergie. Dans le cadre de WinUI 3 dans Windows App SDK 1.2, Microsoft.UI.Composition prendra désormais en charge le taux de rafraîchissement dynamique sur les appareils qui acceptent la fonctionnalité. Notamment, grâce à la prise en charge de la DRR, les appareils exécutant Windows 22H2 auront automatiquement un défilement et des interactions plus fluides dans votre application sans aucune autre modification.Dans Windows App SDK 1.1, Microsoft a introduit la possibilité de créer et d'envoyer des notifications à partir de votre application ou d'un service cloud. Les notifications d'application peuvent être utilisées pour informer l'utilisateur de l'état de l'application ou des changements d'état, ou pour inviter l'utilisateur à agir avec une interface utilisateur attrayante et riche.Avec WinAppSDK 1.2, Microsoft introduit AppNotificationBuilder, une alternative à la charge utile XML pour simplifier la création et la définition de ces notifications. Pour commencer à utiliser AppNotificationBuilder pour créer des notifications d'application, il est conseillé de consulter la spécification AppNotificationBuilder sur GitHub . Il faut également consulter*pour disposer d'un exemple de création d'une application Windows de bureau qui envoie et reçoit des notifications d'applications locales.Outre la nouvelle fonctionnalité introduite dans WinAppSDK 1.2, il existe également plusieurs améliorations en termes de performances, de fiabilité et d'expérience de développement. Il convient de noter que le binaire WinAppSDK 1.2 sur x64 est 11 % plus petit que WinAppSDK 1.1.5.Parlant des expériences à venir, Microsoft indique : « Nous travaillons avec plusieurs partenaires de développement internes et externes à Microsoft qui migrent leurs expériences vers WinUI 3 et Windows App SDK. Restez à l'écoute sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations sur ces partenariats ».Source : Microsoft Que pensez-vous de Windows App SDK version 1.2 ?Quelles sont les nouveautés ou améliorations qui vous intéressent le plus ?