Lancé pour la première en 2016, WSL est un outil permettant d'utiliser des applications Linux, des utilitaires et des outils de ligne de commande Bash directement sous Windows et sans les frais généraux d'une machine virtuelle (VM) ou d'une configuration à double démarrage. Il s'adresse principalement aux développeurs et apparaît en deux variantes : WSL 1 et WSL 2. Il faut noter que ces deux variantes qui se distinguent surtout par le niveau d'intégration des composants Linux dans le système Windows. Microsoft fournit une comparaison précise des deux versions sur son propre site. L'entreprise a publié WSL en août 2016 et WSL 2 en mai 2019.Comme vous pouvez le constater dans le tableau comparatif ci-dessus, l'architecture WSL 2 surpasse WSL 1 à plusieurs égards, à l'exception des performances sur les systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation, qui peuvent être résolues en stockant vos fichiers de projet sur le même système d'exploitation que les outils que vous utilisez pour travailler sur le projet. WSL 2 est uniquement disponible sous Windows 11 ou Windows 10, version 1903, Build 18362 ou ultérieure. En outre, l'équipe de développement de l'outil prévient que, pour les versions de Windows inférieures à 18362, WSL n'est pas du tout pris en charge.Par ailleurs, WSL 1 et WSL 2 n'ont en principe rien à voir avec le passage à la version 1.0.0. La mise à jour annoncée par Microsoft cette semaine s'applique au paquet logiciel disponible dans le Microsoft Store. Celui-ci contient les deux variante, WSL 1 et WSL 2, et laisse le choix à l'utilisateur. WSL 2 est toutefois préréglé par défaut. Microsoft lui-même ne fait plus la distinction dans la communication officielle et parle uniquement de WSL. L'entreprise avait annoncé la disponibilité de l'outil dans son propre magasin d'applications il y a un peu plus d'un an, mais n'avait jusqu'à présent mis à disposition qu'une version Preview.Le journal des modifications de la version 1.0.0 n'est pas énorme, la grande nouvelle ici est bien sûr que WSL a atteint la version 1.0.0. Voici ce qu'il y a de nouveau :Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le système d'exploitation Windows est sans aucun doute le système d'exploitation de bureau grand public le plus populaire. Donc, en fin de compte, WSL rend Linux accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs. Microsoft propose une aide à l'installation dans un guide en ligne. WSL est également présent sur Github. Vous pouvez mettre à jour WSL depuis le Microsoft Store pour l'obtenir ou utiliser la commande :Au fil des ans, WSL a reçu de nombreuses mises à jour. Une mise à jour majeure a ajouté la prise en charge de l'exécution d'applications d'interface graphique Linux via WSL. Elle a apporté des fonctionnalités telles que l'accélération matérielle du GPU et la prise en charge de l'audio/microphone. Une récente mise à jour de WSL a vu l'introduction de la prise en charge de Systemd, après que son créateur, Lennart Poettering, a rejoint Microsoft. Poettering, un développeur de 41 ans basé à Berlin, est surtout connu pour son travail sur Systemd, mais d'autres de ses projets ont également été largement adoptés.Systemd est le gestionnaire de système et de services par défaut pour la plupart des distributions Linux. Mais Systemd est également un système d'initialisation très controversé. Les critiques relatives à Systemd portent principalement sur le fluage des fonctionnalités, car le projet ne serait pas conforme à la philosophie « faire une chose et bien la faire » des systèmes Unix en général. D'autres aspects, comme l'utilisation de journaux binaires (par opposition aux journaux de texte lisibles par l'homme), ont également suscité des critiques. En outre, les critiques ont été également alimentées par la découverte de failles de sécurité "graves".Avec la prise de Systemd, cela signifie que les applications qui dépendent de Systemd pour leur utilisation ou simplement pour une gestion facile peuvent maintenant fonctionner plus facilement sous cet environnement WSL sur Windows 10 et Windows 11. Cette mise à jour est spécifique à WSL 2. En effet, WSL 2 exécute un noyau Linux complet dans une machine virtuelle dédiée, en utilisant un sous-ensemble des fonctionnalités de l'hyperviseur Hyper-V intégré à Windows. La version originale de WSL était un outil très différent, qui ne contenait pas de noyau Linux complet.Source : WSL 1.0.0 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'évolution de WSL depuis WSL 1 ?