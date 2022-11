Améliorations du gestionnaire de tâches

Lorsque vous utilisez le geste du bord inférieur droit pour voir les paramètres rapides, la barre des tâches ne devrait plus rester bloquée dans l'état développé (au lieu de disparaître à l'état réduit).

Correction d'un problème qui faisait disparaître l'icône Ne pas déranger en mode Ne pas déranger.

La nouvelle animation du menu déroulant Afficher les icônes cachées devrait désormais être cohérente avec les autres menus déroulants de la barre des tâches.

La couleur d'arrière-plan de l'icône volante Afficher les icônes masquées doit maintenant s'aligner sur la couleur de votre accent si "Afficher la couleur d'accent sur le menu Démarrer et la barre des tâches" est activé dans Paramètres*> Personnalisation*> Couleurs.

Correction de plusieurs plantages d'explorer.exe affectant les performances de la barre des tâches.

Nouveau! Vous pouvez sauvegarder les paramètres applicables sur votre compte Microsoft. Vous pouvez également synchroniser ces paramètres sur n'importe quel appareil Windows et dans Microsoft Office.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l'explorateur de fichiers. Il arrivait qu'il ne réussisse pas à localiser les dossiers.

Nous avons corrigé un problème qui affectait la fonction CopyFile. Elle pouvait parfois avoir renvoyé l'erreur 317*: ERROR_MR_MID_NOT_FOUND.

Nous avons corrigé un problème qui affectait la création de processus. Il arrivait que la fonctionnalité ne réussisse pas à créer des audits de sécurité pour elle et d'autres événements d'audit connexes.

Nous avons résolu un problème qui affectait l'impression en mode paysage dans Microsoft Edge. La sortie d'impression était incorrecte. Ce problème s'est produit lorsque vous avez utilisé Microsoft Defender Application Guard.

Nous avons corrigé un problème qui affectait Microsoft Defender lorsqu'il n'était pas l'antivirus principal. Microsoft Defender n'a pas réussi à désactiver le mode passif. Ce problème se produit lorsque vous désactivez Smart App Control (SAC).

Nous avons ajouté .wcx à la liste des extensions dangereuses que certaines politiques de contrôle des applications n'autorisent pas.

Nous avons corrigé un problème qui affectait un compte d'ordinateur. L'utilisation de caractères non standard peut arrêter le nettoyage des comptes Out of Box Experience (OOBE).

Nous avons corrigé un problème qui affectait le service Pare-feu Windows. Il ne démarrait pas lorsque vous aviez activé l'option Ignorer les règles de blocage.

Nous avons résolu un problème qui pouvait affecter les applications qui s'exécutent sur la politique de verrouillage Windows (WLDP). Elles auraient peut-être cessé de fonctionner.

La barre des tâches clignote parfois lors de la transition entre la position du bureau et la position de la tablette.

La barre des tâches prend plus de temps que prévu pour passer à la version tactile optimisée lors du basculement entre la position du bureau et la position de la tablette.

[NOUVEAU] Le filtrage par nom d'éditeur ne correspond pas correctement sur la page Processus.

[NOUVEAU] Certains services peuvent ne pas s'afficher sur la page Services après l'application du filtrage.

[NOUVEAU] Si un nouveau processus démarre alors qu'un filtre est défini, ce processus peut apparaître pendant une fraction de seconde dans la liste filtrée.

[NOUVEAU] La touche de suppression et l'info-bulle ne fonctionnent pas sur la zone de saisie du filtre.

[NOUVEAU] Certaines boîtes de dialogue peuvent ne pas s'afficher dans le bon thème lorsqu'elles sont appliquées à partir de la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

[NOUVEAU] La zone de contenu des données de la page Processus peut clignoter une fois lorsque des changements de thème sont appliqués dans la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

[NOUVEAU] Nous étudions un problème où le Gestionnaire des tâches n'affiche pas correctement le contenu clair et sombre, ce qui entraîne un texte illisible. Cela se produit lorsque votre mode dans Paramètres> Personnalisation> Couleurs est défini sur Personnalisé - comme solution de contournement pour le moment, veuillez le basculer sur Clair ou Foncé.

Microsoft a annoncé la disponibilité de Windows 11 Insider Preview Build 22621.891 et 22623.891 dans le canal bêta.Microsoft a souligné l'arrivée d'un ensemble d'améliorations du gestionnaire de tâches déployées avec cette version.Microsoft apporte le filtrage des processus au Gestionnaire des tâches. Il s'agit de la principale demande de fonctionnalité des utilisateurs pour filtrer/rechercher des processus. Vous pouvez filtrer à l'aide du nom binaire, du PID ou du nom de l'éditeur. L'algorithme de filtrage fait correspondre le mot-clé de contexte avec toutes les correspondances possibles et les affiche sur la page en cours. Le filtre est également appliqué lorsque vous passez d'une page à l'autre. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier ALT + F pour vous concentrer sur la zone de filtre. Il s'agit d'une fonctionnalité utile si vous souhaitez isoler un processus ou un groupe de processus et souhaitez prendre des mesures ou simplement surveiller les performances des processus filtrés.Microsoft a ajouté la possibilité d'utiliser votre thème préféré dans le Gestionnaire des tâches, quel que soit le thème actif dans Windows. Vous pouvez le définir dans la page de configuration du Gestionnaire des tâchesLe Gestionnaire des tâches prend désormais également en charge les thèmes pour les boîtes de dialogue intégrées à l'application. Toutes les boîtes de dialogue, à l'exception de "Exécuter une nouvelle tâche" et de la boîte de dialogue Propriétés, prennent désormais en charge les thèmes et adhèrent au thème spécifique à l'application ou au thème Windows.Microsoft a simplifié l'application du mode Efficacité et vous offre la possibilité de désactiver la boîte de dialogue de confirmation. Vous pouvez apporter des modifications dans la boîte de dialogue du mode Efficacité en décochant « Ne plus me demander » ou vous pouvez activer/désactiver les paramètres du Gestionnaire des tâches.Correctifs dans la version 22623.891 :[Barre des tâches et barre d'état système]Correctifs pour les deux Build 22621.891 & Build 22623.891 :[Général]Nous examinons des rapports indiquant que l'audio a cessé de fonctionner pour certains initiés dans les versions récentes de le canal bêta.[Barre des tâches et barre d'état système][Gestionnaire des tâches]Source : Microsoft Que pensez-vous des améliorations apportées au gestionnaire de tâches ? Laquelle vous semble la plus intéressante ?