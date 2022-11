Au début du mois dernier, Microsoft a publié un avis sur Windows 11 indiquant qu'il est possible d'améliorer les performances du système d'exploitation. Cependant, cela impliquerait un compromis en perdant certains avantages en matière de sécurité. Selon Microsoft, les tests continus et les commentaires des utilisateurs montrent que les fonctions "Memory Integrity" et "Virtual Machine Platform (VMP) de Windows peuvent toutes deux créer des performances plus lentes pendant le jeu. Ces fonctions jouent des rôles clés dans la sécurité du nouveau système d'exploitation Microsoft. La VMP fournit les services de base des machines virtuelles pour Windows 11.Memory Integrity permet d'empêcher les attaquants d'injecter leur propre code malveillant et de garantir que tous les pilotes chargés dans le système d'exploitation sont signés et dignes de confiance. Elle est activée par défaut sur tous les nouveaux appareils Windows 11. L'activation par défaut des fonctions de sécurité est basée sur l'évolution du paysage des menaces et sur la responsabilité de Microsoft de protéger ses plus d'un milliard d'utilisateurs de Windows. Après avoir remarqué que ces fonctions réduisent les performances pour les joueurs au détriment de la sécurité, Microsoft a déclaré qu'il est possible de les désactiver pendant le temps de jeu.« Les joueurs qui veulent donner la priorité aux performances ont la possibilité de désactiver ces fonctions pendant le jeu et de les réactiver une fois le jeu terminé. Cependant, s'il est désactivé, l'appareil peut être vulnérable aux menaces », souligne Microsoft. La société a toutefois précisé que cela ne signifiait pas qu'elle revoyait les exigences matérielles pour Windows 11. « La configuration requise pour Windows 11 reste la même. Il n'y a aucun changement, et notre recommandation reste que pour la meilleure protection, les gens gardent les fonctionnalités activées », a déclaré Pavan Davuluri, CVP, Windows Silicon & System Integration.Dans son avis, Microsoft n'a pas précisé quels gains de performance les utilisateurs peuvent attendre. Mais ces fonctions sont connues pour leur capacité à consommer des ressources, de sorte que leur désactivation devrait se traduire par des gains notables pour les joueurs. Il semble que ce soit absolument le cas pour les machines exécutant les GPU discrets Arc d'Intel. L'utilisateur de Twitter "Löschzwerg" a effectué les tests pour l'Arc A380 et a constaté que le GPU a connu une augmentation de 2 000 à 3 000 points sur le benchmark DirectX 9 3DMrk03. Cela représente un gain de 5,2 % par rapport aux 58 000 points obtenus à l'origine par la carte.Pour désactiver la fonction Memory Integrity, sélectionnez Démarrer, tapez "Core Isolation" dans la barre des tâches et cliquez sur le résultat de "Core Isolation" pour ouvrir l'application de sécurité Windows. À partir de cette page, vous pouvez désactiver le commutateur à bascule pour la fonction Memory Integrity. Pour désactiver VMP, sélectionnez Démarrer, tapez "Fonctionnalités Windows" et sélectionnez "Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows" dans la liste des résultats. Une nouvelle fenêtre de fonctions Windows s'ouvre. Recherchez "Virtual Machine Platform" dans la liste et désélectionnez-la.Microsoft indique que vous devrez peut-être redémarrer votre appareil pour activer les modifications. L'entreprise rappelle également de ne pas oublier de réactiver ces fonctions lorsque votre session de jeu est terminée.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des gains de performances des GPU Arc d'Intel après la désactivation de ces fonctions ?