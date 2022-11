La possibilité nouvellement ajoutée de sauvegarder et de restaurer les paramètres de PowerToys est quelque chose qui plaira à de nombreux utilisateurs. Elle facilitera la réinstallation de Windows et permettra de transférer les paramètres entre ordinateurs. Mais si cet ajout est le bienvenu, ce sont les nouveaux utilitaires qui susciteront le plus d'intérêt.Tout d'abord, File Locksmith, que Microsoft décrit comme permettant aux utilisateurs de voir quels processus utilisent actuellement les fichiers sélectionnés. Il permet également de fermer ces processus, libérant ainsi un fichier pour le modifier ou le supprimer. Le deuxième nouvel utilitaire est Hosts File Editor qui vous permet de modifier votre fichier hosts dans une interface utilisateur d'éditeur.Un changement notable à l'outil populaire FancyZones signifie que vous pouvez maintenant définir des valeurs par défaut pour les écrans horizontaux/verticaux afin d'obtenir un meilleur comportement prévu pour les nouveaux écrans et les cas où un moniteur ID se réinitialise.Source : Microsoft PowerToys sur GitHub Qu'en pensez-vous ?