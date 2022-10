Microsoft amorce la livraison de Windows Dev Kit 2023, son appareil Windows on Arm pour les développeurs qui embarque un processeur AI dédié

Envoyé par Microsoft Envoyé par Avec Windows Dev Kit 2023, les développeurs pourront rassembler l'ensemble de leur processus de développement d'applications sur un seul appareil compact, leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour créer des applications Windows pour Arm, sur Arm.

32 Go de RAM LPDDR4x

Stockage NVMe rapide de 512 Go

Plate-forme de calcul Snapdragon 8cx Gen 3

RJ45 pour Ethernet

3 ports USB-A

2 ports USB-C

Connexion du moniteur principal via port mini-display (prenant en charge HBR2)

Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6

L'IA fait partie du cœur du projet

Les gains de performance et la durée du vie promis par Arm ne sont toujours pas matérialisés

Microsoft a répondu à quelques questions que pourraient se poser les développeurs dans une FAQ

Conclusion

Lors de sa conférence Build en mai, Microsoft a présenté Project Volterra, un appareil alimenté par la plate-forme Snapdragon de Qualcomm conçu pour permettre aux développeurs d'explorer des « scénarios d'IA » via la boîte à outils Neural Processing SDK pour Windows de Qualcomm. Volterra, désormais appelé Windows Dev Kit 2023, est officiellement mis en vente depuis hier au prix de 599 $ et disponible sur le Microsoft Store en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.Voici comment Microsoft le décrit :Comme annoncé précédemment, le kit de développement Windows 2023 contient un processeur AI dédié, appelé processeur Hexagon, complété par une puce basée sur Arm - le Snapdragon 8cx Gen 3 - tous deux fournis par Qualcomm. Il permet aux développeurs de créer des applications natives Arm et alimentées par l'IA aux côtés d'outils tels que Visual Studio (la version 17.4 s'exécute nativement sur Arm), .NET 7 (qui a des améliorations de performances spécifiques à Arm), VSCode, Microsoft Office et Teams et des frameworks d'apprentissage automatique, y compris PyTorch et TensorFlow.Voici la liste complète des spécifications :Le kit de développement Windows 2023 arrive parallèlement à la prise en charge dans Windows des unités de traitement neuronal (NPU) ou des puces dédiées adaptées aux charges de travail spécifiques à l'IA et à l'apprentissage automatique. Les puces IA dédiées, qui accélèrent le traitement de l'IA tout en réduisant l'impact sur la batterie, sont devenues courantes dans les appareils mobiles comme les smartphones. Mais à mesure que des applications telles que les convertisseurs ascendants d'images et les générateurs d'images alimentés par l'IA sont de plus en plus utilisées, les fabricants ont ajouté de telles puces à leurs ordinateurs portables (voir Microsoft Surface Pro X et 5G Surface Pro 9).Le kit de développement Windows 2023 exploite le SDK Qualcomm Neural Processing pour Windows récemment publié, qui fournit des outils pour convertir et exécuter des modèles d'IA sur des appareils Windows basés sur Snapdragon en plus d'API pour cibler des cœurs de processeur distincts avec différents profils de puissance et de performances. En l'utilisant avec le SDK Neural Processing, les développeurs peuvent exécuter, déboguer et analyser les performances des réseaux de neurones profonds sur les appareils Windows avec du matériel Snapdragon, ainsi qu'intégrer les réseaux dans des applications et d'autres codes.L'outillage profite aux ordinateurs portables construits sur le système sur puce Snapdragon 8cx Gen 3, comme l'Acer Spin 7 et le Lenovo ThinkPad X13s. Conçu pour concurrencer le silicium basé sur Arm d'Apple, l'accélérateur d'IA du Snapdragon 8cx Gen 3 peut être utilisé pour appliquer le traitement de l'IA aux photos et aux vidéos. Microsoft et Qualcomm parient que les cas d'utilisation se développeront avec le lancement du Windows Dev Kit 2023 ; Microsoft, pour sa part, a commencé à tirer parti des accélérateurs d'IA dans Windows 11 pour alimenter des fonctionnalités telles que la suppression du bruit de fond.Dans un billet de blog publié avant l'annonce d'hier, Microsoft a noté que les développeurs « devront installer la chaîne d'outils selon les besoins pour leurs charges de travail sur Windows Dev Kit 2023 » et que certains outils et services « peuvent nécessiter des licences supplémentaires, des frais ou les deux ».« Plus d'applications, d'outils, de frameworks et de packages sont portés pour cibler nativement Windows on Arm et arriveront au cours des prochains mois », poursuit le message. « En attendant, grâce à la puissante technologie d'émulation de Windows 11, les développeurs pourront exécuter de nombreuses applications et outils x64 et x86 non modifiés sur leur kit de développement Windows ».Pour essayer d'encourager davantage de développeurs à cibler la plateforme Windows on Arm, au cours des cinq derniers mois, Microsoft a publié des Previews d'un certain nombre de ses propres outils portés sur Arm, notamment Visual Studio 2022 (Preview), le SDK Windows App (Preview) et des bibliothèques, notamment VC++ Runtime et .NET 7 (Preview), les machines virtuelles Azure dotées du processeur basé sur Ampere Altra Arm (qui prend en charge diverses distributions Linux, ainsi que des versions préliminaires de Windows 11 Pro et Enterprise). La société a également porté Teams, Arm64 Office, Edge, Defender for Endpoint et OneDrive Sync afin qu'ils fonctionnent nativement sur Arm.Microsoft propose également aux développeurs l'accès à son service de compatibilité des applications App Assure comme une autre incitation. Les développeurs qui rencontrent des problèmes de compatibilité des applications ou des bloqueurs techniques lors du portage de leurs applications à l'aide du kit de développement Windows 2023 recevront l'aide des ingénieurs Microsoft pour les aider à résoudre les problèmes.Bien que rien n'empêche les non-développeurs d'acheter le périphérique Windows Dev Kit 2023, il n'y a vraiment aucune raison impérieuse pour les utilisateurs lambda d'exécuter Windows sur Arm à ce stade. Pendant des années, Microsoft a travaillé pour que Windows sur Arm fonctionne de manière comparable à Windows sur Intel, sans grand succès. Le type de durée de vie de la batterie et les gains de performances promis par Arm ne se sont pas matérialisés pour la plupart dans le monde réel, en dépit du fait que les OEM (y compris Microsoft lui-même) ont cité des chiffres assez impressionnants.Rich Turner, chef de produit principal chez Microsoft, s'est rendu sur Twitter la semaine dernière pour tenter de défendre Windows on Arm. Il a déclaré qu'il pensait que Windows sur Arm et Windows sur Intel étaient « assez comparables maintenant ».« Les appareils Arm peuvent exécuter simultanément des applications x86, x64 et Arm64 ! Les appareils actuellement sur le marché comme le X13S et la Surface Pro 9 de Lenovo, et les appareils à venir comme 'Project Volterra' sont étonnamment rapides, et deviendront plus rapides à mesure que d'autres applications seront portées », a tweeté Turner.Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi les PC Windows on Arm ne correspondaient toujours pas au matériel Apple en termes d'autonomie de la batterie, il a tweeté : « Il y a une tonne de travail en cours pour analyser et améliorer la consommation d'énergie en ce moment. Bien que, curieusement, le CPU soit rarement le plus gros consommateur d'énergie dans un ordinateur portable/tablette - c'est généralement l'écran et/ou les communications sans fil ».Aujourd’hui, quand un développeur crée une application pour un appareil ARM, il écrit en général son code et crée les fichiers binaires des applications sur un PC Windows x64, puis il copie ces fichiers sur un appareil ARM sur lequel exécuter ou tester l’application. S’il doit déboguer l’application, il doit prévoir une session de débogage à distance à partir de son PC x64.Kit de développement (SDK) Windows 2023 ffonctionne sur ARM et est équipé de la plateforme de calcul Snapdragon® 8cx Gen 3, il va permettre aux développeurs Windows de créer, tester et déboguer des applications ARM en mode natif avec tous leurs outils de productivité préférés comme Visual Studio, Windows Terminal, WSL, VSCode, Microsoft Office et Teams.Les développeurs en entreprise pourront profiter d’un flux de travail tout aussi efficace et performant que celui qu’ils utilisent aujourd’hui.À l’aide de ces outils ARM natifs, les développeurs en entreprise pourront créer des applications et offrir des expériences qui ciblent les appareils ARM en mode natif.Il reste à voir si le kit de développement Windows renverse la fortune des appareils Windows on Arm, qui n'ont en grande partie pas réussi à décoller. Historiquement, ils étaient moins puissants que les appareils basés sur Intel tout en souffrant de problèmes de compatibilité et de prix exorbitants (le Surface Pro X coûtait plus de 1 500 $ au lancement). Les performances des applications émulées sur les premiers appareils Windows alimentés par Arm avaient tendance à être médiocres et certains jeux ne se lanceraient que s'ils utilisaient une bibliothèque graphique particulière, tandis que les pilotes pour le matériel ne fonctionnaient que s'ils étaient spécifiquement conçus pour Windows on Arm.La situation de Windows on Arm s'est améliorée ces derniers temps, grâce à un matériel plus puissant (comme le Snapdragon 8cx Gen3) et au programme App Assurance de Microsoft pour garantir que les applications professionnelles et d'entreprise fonctionnent sur Arm. Mais l'écosystème a encore un long chemin à parcourir, étant donné que Unity, l'un des moteurs de jeu les plus populaires aujourd'hui, a annoncé qu'il s'engageait à permettre aux développeurs de cibler les appareils Windows on Arm pour obtenir des performances natives.Source : Microsoft ( 1 Que pensez-vous de Windows Dev Kit 2023 ? Quels sont les éléments mis en avant qui sont les plus susceptibles de vous intéresser ?Que pensez-vous de Windows on Arm ?Les engagements comme celui d'Unity pour cibler les appareils Windows on Arm pourraient-ils remettre en question l'intérêt de tels appareils ? Dans quelle mesure ?Sans ces engagements, voyez-vous une plus-value pour faire des applications Windows natives sur Arm sur un tel dispositif ? Pourquoi ?