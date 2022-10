Paramètre de terminal par défaut

Fonctionnalités préférées des fans

Version la plus récente

Code JSON : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

"themes" : [ { "name" : "Grace Kelly" , "tab" : { "background" : "#00515EFF" , "showCloseButton" : "always" , "unfocusedBackground" : null } , "tabRow" : { "background" : "#061612FF" , "unfocusedBackground" : "#061612FF" } , "window" : { "applicationTheme" : "dark" } } ]

Envoyé par Microsoft Envoyé par Onglet

Vous pouvez modifier les paramètres appliqués à l'onglet avec l'objet onglet à l'intérieur d'un objet thèmes. L'objet tab prend en charge les propriétés background , unfocusedBackground et showCloseButton . background définira la couleur de l'arrière-plan de l'onglet lorsque l'onglet est actif et affichera toujours les couleurs à pleine opacité. unfocusedBackground définit la couleur lorsque l'onglet est inactif et showCloseButton bascule l'apparence du bouton de fermeture sur l'onglet.



Rangée d'onglets



Vous pouvez modifier les paramètres appliqués à la rangée d'onglets avec l'objet tabRow à l'intérieur d'un objet themes . L'objet tabRow prend en charge les propriétés background et unfocusedBackground . background définira la couleur de l'arrière-plan de la rangée d'onglets lorsque la fenêtre est ciblée. unfocusedBackground définira la couleur de l'arrière-plan de la rangée d'onglets lorsqu'il n'est pas ciblé.



Fenêtre



Vous pouvez modifier les paramètres appliqués à la fenêtre avec l'objet window à l'intérieur d'un objet themes . L'objet window prend en charge applicationTheme . applicationTheme appliquera les couleurs du thème d'application sélectionné à la fenêtre du terminal, sauf si d'autres couleurs sont spécifiées.



Nouveau moteur de rendu de texte



Dans la version 1.13, nous avons publié le nouveau moteur de rendu de texte expérimental sous une fonctionnalité expérimentale que vous pouvez activer pour un profil (experimental.useAtlasEngine). Dans cette version, nous faisons de ce nouveau moteur de rendu le moteur de rendu de texte par défaut pour tous les profils. Le nouveau moteur de rendu est plus performant et prend désormais en charge des shaders de pixels supplémentaires (y compris l'effet rétro), du texte en gras et des lignes soulignées/surlignées/hyperliens. Si votre machine n'a pas de GPU, ou si vous accédez à distance à une machine virtuelle qui n'a pas de GPU, elle reviendra à un mode plus performant qui ne nécessite pas de support matériel.



Définir où les nouveaux onglets apparaissent



Vous pouvez maintenant définir où les nouveaux onglets s'ouvrent avec le nouveau paramètre global newTabPosition. Ce paramètre apparaît également sur la page Apparence dans l'interface utilisateur des paramètres. Vous pouvez définir de nouveaux onglets pour qu'ils s'ouvrent soit à la fin de tous vos onglets, soit après l'onglet actuellement sélectionné.



Code : Sélectionner tout 1

2

"newTabPosition": "atTheEnd", "newTabPosition": "afterCurrentTab" Page de schémas de couleurs repensée



Nous avons constaté que notre page de schémas de couleurs n'était pas la plus intuitive et pourrait utiliser un rafraîchissement de la conception. Nous avons mis à jour la page des modèles de couleurs de l'interface utilisateur des paramètres pour améliorer son style et son flux d'utilisateurs. Nous avons également ajouté un bouton "Définir par défaut", qui appliquera un schéma de couleurs comme schéma de couleurs par défaut sur tous les profils. Les profils qui spécifient un jeu de couleurs utiliseront leur jeu spécifié au lieu de celui par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres appliqués à l'onglet avec l'objet onglet à l'intérieur d'un objet thèmes. L'objetprend en charge les propriétésetdéfinira la couleur de l'arrière-plan de l'onglet lorsque l'onglet est actif et affichera toujours les couleurs à pleine opacité.définit la couleur lorsque l'onglet est inactif etbascule l'apparence du bouton de fermeture sur l'onglet.Vous pouvez modifier les paramètres appliqués à la rangée d'onglets avec l'objetà l'intérieur d'un objet. L'objetprend en charge les propriétésetdéfinira la couleur de l'arrière-plan de la rangée d'onglets lorsque la fenêtre est ciblée.définira la couleur de l'arrière-plan de la rangée d'onglets lorsqu'il n'est pas ciblé.Vous pouvez modifier les paramètres appliqués à la fenêtre avec l'objetà l'intérieur d'un objet. L'objetprend en chargeappliquera les couleurs du thème d'application sélectionné à la fenêtre du terminal, sauf si d'autres couleurs sont spécifiées.Dans la version 1.13, nous avons publié le nouveau moteur de rendu de texte expérimental sous une fonctionnalité expérimentale que vous pouvez activer pour un profil (experimental.useAtlasEngine). Dans cette version, nous faisons de ce nouveau moteur de rendu le moteur de rendu de texte par défaut pour tous les profils. Le nouveau moteur de rendu est plus performant et prend désormais en charge des shaders de pixels supplémentaires (y compris l'effet rétro), du texte en gras et des lignes soulignées/surlignées/hyperliens. Si votre machine n'a pas de GPU, ou si vous accédez à distance à une machine virtuelle qui n'a pas de GPU, elle reviendra à un mode plus performant qui ne nécessite pas de support matériel.Vous pouvez maintenant définir où les nouveaux onglets s'ouvrent avec le nouveau paramètre global newTabPosition. Ce paramètre apparaît également sur la page Apparence dans l'interface utilisateur des paramètres. Vous pouvez définir de nouveaux onglets pour qu'ils s'ouvrent soit à la fin de tous vos onglets, soit après l'onglet actuellement sélectionné.Nous avons constaté que notre page de schémas de couleurs n'était pas la plus intuitive et pourrait utiliser un rafraîchissement de la conception. Nous avons mis à jour la page des modèles de couleurs de l'interface utilisateur des paramètres pour améliorer son style et son flux d'utilisateurs. Nous avons également ajouté un bouton "Définir par défaut", qui appliquera un schéma de couleurs comme schéma de couleurs par défaut sur tous les profils. Les profils qui spécifient un jeu de couleurs utiliseront leur jeu spécifié au lieu de celui par défaut.

Windows Terminal est désormais l'expérience de ligne de commande par défaut sur Windows 11 22H2. Cela signifie que toutes les applications en ligne de commande s'ouvriront désormais automatiquement dans Windows TerminalLe paramètre du terminal par défaut se trouve sur la page Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs dans les paramètres Windows et sur la page de démarrage des paramètres du terminal Windows. Cette mise à jour utilise « Laisser Windows décider » comme sélection par défaut, qui pointe vers Windows Terminal. Si vous avez déjà défini votre terminal par défaut préféré, cette mise à jour n'écrasera pas votre préférence.Windows Terminal a été annoncé pour la première fois à Microsoft Build en mai 2019. Microsoft a alors publié une vidéo qui montrait l'objectif visé dans la création de Terminal.L'annonce a été faite en grande pompe. Microsoft a indiqué que Windows Terminal prendrait en charge le rendu de texte emoji et le rendu basé sur un processeur graphique. Windows Terminal allait donc offrir un rendu plus rapide du texte accéléré par le GPU et des polices « riches en emoji », « car tout aujourd’hui tend à prendre en charge les émojis, et ceux-ci contribueront à alléger l'expérience utilisateur en ligne de commande ». Plus important encore, Windows Terminal prendrait également en charge les raccourcis, les onglets, les fenêtres détachables et les thèmes, ainsi que les extensions.Vous pouvez avoir plusieurs profils de ligne de commande dans Windows Terminal. Ces profils sont associés à une application en ligne de commande et peuvent être personnalisés individuellement à votre guise. Windows Terminal créera automatiquement des profils pour vous si vous utilisez le sous-système Windows pour Linux ou Visual Studio. PowerShell est attribué comme profil par défaut lors du premier lancement, mais vous pouvez modifier votre profil par défaut dans les paramètres de démarrage.Le terminal Windows prend en charge les onglets ainsi que plusieurs volets. Cliquer sur le bouton "+" à droite du dernier onglet ouvrira un nouvel onglet avec votre profil par défaut. Maintenir Alt et cliquer sur le bouton "+" ouvrira un nouveau volet avec votre profil par défaut. Vous pouvez également ouvrir de nouveaux onglets et volets de différents profils en ouvrant la liste déroulante des nouveaux onglets et en cliquant ou en maintenant la touche Alt enfoncée et en cliquant sur le profil souhaité.Windows Terminal est livré avec de très nombreuses actions. Les actions vous permettent de contrôler la façon dont vous interagissez avec le terminal. Pour les rendre plus faciles à trouver et à utiliser, Microsoft a créé une palette de commandes, accessible en bas de la liste déroulante des nouveaux onglets. Elle peut également être ouverte avec Ctrl+Maj+P. Les actions peuvent être personnalisées sur la page Actions dans les paramètres.Il existe des tonnes d'options de personnalisation disponibles dans Windows Terminal. Les plus populaires sont spécifiques au profil, qui incluent l'exécutable lancé, le répertoire de démarrage, l'icône de profil, l'image d'arrière-plan personnalisée, le jeu de couleurs, la police et la transparence.Certaines options populaires spécifiques à l'application incluent la restauration des sessions précédentes au lancement, le thème (qui s'applique à la rangée d'onglets), la rangée d'onglets acryliques et la détection automatique d'URL au survol.Windows Terminal 1.16 Preview est la version la plus récente de cet outil.Cette version s'accompagne d'une prise en charge complète des thèmes. La prise en charge de la personnalisation permet aux utilisateurs de Windows Terminal de modifier l'apparence des onglets, de la fenêtre et même des images d'arrière-plan de l'interface Terminal. Microsoft a également modifié Windows Terminal pour toujours utiliser un thème sombre, plutôt que de suivre le thème du système Windows.Cependant, la création de thèmes pour Windows Terminal n'est pas un processus simple, sauf si vous êtes un développeur. Les thèmes ne sont modifiables qu'à l'aide d'un fichier JSON, et ils apparaîtront dans la liste déroulante des thèmes dans la section des paramètres de Windows Terminal. Microsoft a fourni des exemples de JSON pour aider les gens à démarrer, et vous êtes libre d'être aussi créatif que vous le souhaitez avec une combinaison de couleurs et d'images d'arrière-plan.Microsoft modifie également les couleurs par défaut dans Windows Terminal "pour une apparence plus cohérente", selon Kayla Cinnamon, responsable du programme Microsoft. Windows Terminal dispose également d'un nouveau moteur de rendu de texte en dessous, qui prend en charge le texte en gras et les lignes soulignées, surlignées ou hyperliens.Source : Microsoft Que pensez-vous de Windows Terminal ?L'avez-vous déjà essayé ou êtes-vous tenté de le faire ?