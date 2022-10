Il y a quelques mois, certains utilisateurs de Windows 11 ont remarqué un bogue étrange qui faisait que la barre des tâches se "détachait" du bas de l'écran et "flottait" avec des coins arrondis. Microsoft a rapidement confirmé que ce qui semblait être une barre des tâches redessinée n'était qu'un bogue décevant. « Il y a quelques bogues de ce genre qui modifient l'interface utilisateur de diverses manières. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous faisons des tests A/B », a expliqué Brandon LeBlanc, un responsable de programme senior chez Microsoft. Pourtant, il semble qu'il y ait encore un espoir d'obtenir Windows 11 avec une barre des tâches flottante.Lors de la conférence annuelle Ignite mercredi, Microsoft a montré un aspect étrange de Windows 11 avec une refonte radicale de la coquille. La barre des tâches est à nouveau "flottante" avec des coins arrondis. On peut voir que tous les indicateurs de la zone de notification apparaissent en haut de l'écran au lieu du coin inférieur droit. Vous pouvez également repérer une barre de recherche et un widget météo en haut de l'écran, laissant un grand espace noir à gauche et à droite de la barre des tâches. Il est important de noter que la barre des tâches flottante de Windows 11 a été montrée sur le tout nouvel appareil Surface Studio 2+.Cela laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une forme de concept que Microsoft envisage pour les appareils tactiles. Microsoft réalise déjà un travail personnalisé avec son nouveau Surface Studio 2+, qui modifie la taille des icônes de la barre des tâches lorsque vous déplacez l'écran. Pour l'heure, il est difficile de dire pourquoi Microsoft a créé une interface utilisateur aussi étrange. Il pourrait s'agir d'un teaser des changements à venir ou simplement de l'un des nombreux prototypes d'interface utilisateur flottant dans les laboratoires de Microsoft. L'entreprise a testé des fonctionnalités expérimentales dans Windows 11 tout au long de 2022.Cependant, beaucoup d'entre elles ne devraient pas être livrées dans les mises à jour du système d'exploitation. Néanmoins, il est difficile d'imaginer Microsoft apporter des changements d'interface utilisateur aussi radicaux, surtout si l'on considère les nombreuses critiques que la société a reçues après la sortie de Windows 11 avec sa barre des tâches paralysée et son menu Démarrer redessiné. Transformer Windows 11 en un clone d'Ubuntu pourrait susciter une colère encore plus grande parmi le public.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'arrivée d'une barre des tâches flottante dans Windows 11 ?Pensez-vous que c'est une bonne idée de découpler la zone de notification, la recherche et les widgets Windows de la barre des tâches et de les déplacer en haut de l'écran ?