Près de 43 % des millions d'appareils étudiés par le fournisseur de gestion d'actifs Lansweeper ne peuvent pas passer à Windows 11 en raison des exigences matérielles définies par Microsoft pour le système d'exploitation.Microsoft a fait en sorte que Windows 11 ne s'installe pas sur des appareils dépourvus d'un processeur récent équipé de TPM. Il est possible de contourner cette restriction même si ce n'est pas une solution parfaite et ce n'est potentiellement pas une solution à long terme.Selon Lansweeper, seuls 57,26*% des processeurs des postes de travail testés répondaient à la configuration système requise pour la mise à niveau vers Windows 11, tandis que 42,74*% n'étaient pas conformes. Et bien que la majorité ait réussi le test de RAM (92,85 %), environ 65 % des TPM de poste de travail testés répondaient aux exigences, tandis que plus de 15 % ont échoué et 20 % n'étaient pas compatibles avec le TPM ou ne l'avaient pas activé.Pour les postes de travail de machines virtuelles, les prévisions sont moins optimistes. La compatibilité du processeur est légèrement inférieure à 55,7*%, les recherches de Lansweeper montrent que seulement 67,1*% ont suffisamment de RAM. Pour TPM, les nouvelles sont sombres, seulement 1,33 % de tous les postes de travail virtuels ont TPM 2.0 activé. Ce n'est pas complètement une surprise, le TPM n'a jamais été requis pour Windows et bien que le relais TPM (vTPM) existe pour donner aux machines virtuelles un TPM, il est rarement utilisé. Cela signifie que la plupart des postes de travail VM devront être modifiés pour obtenir un vTPM avant de pouvoir passer à Windows 11.Les TPM sur les serveurs physiques n'ont réussi le test que 2,35 % du temps, ce qui signifie qu'environ 97 % échoueraient à la mise à niveau si Microsoft créait un système d'exploitation de serveur avec des exigences similaires à l'avenir. Pour les serveurs virtuels, encore une fois, il n'y a presque pas de serveurs compatibles TPM.Par rapport à 2021, il y a quelques bons signes pour Microsoft. Le pourcentage d'appareils répondant aux exigences en matière de CPU et de TPM a augmenté d'environ 12*%. Le besoin en RAM a légèrement augmenté de 1,8*%. Lansweeper note que si cette croissance se poursuit, théoriquement, tous les appareils devraient être compatibles avec Windows 11 d'ici 2026. Bien que cela ne corresponde pas à la fin de vie de Windows 10 le 14 octobre 2025.Une recherche de données supplémentaire de Lansweeper, axée sur les taux d'adoption de Windows 11, a révélé des données intéressantes, car seuls 2,61 % des utilisateurs ont fait le saut vers Windows 11, soit une croissance de 1,17 % depuis avril 2022. Pour le moment, Windows 10 (81,87 %) reste le plus populaire de loin. Mais plus intéressant encore, l'adoption de Windows 11 a finalement dépassé Windows XP (1,27%) mais reste inférieure à Windows 7 (3,38%), qui sont tous en fin de vie. L'exécution de systèmes d'exploitation obsolètes comme Windows 7 présente des dangers pour la cybersécurité, car cela signifie qu'il n'y a plus de corrections de bogues, de correctifs de sécurité ou de nouvelles fonctionnalités, ce qui rend tout utilisateur - personnel ou entreprise - beaucoup plus vulnérable aux attaques de logiciels malveillants. L'infographie ci-dessous montre la distribution du système d'exploitation des appareils Windows*:Compte tenu de ces résultats, il est clair que beaucoup de travail devra être fait pour être prêt pour Windows 11, car le nouveau système d'exploitation aura des exigences système plus strictes que son prédécesseur. Avec un matériel moderne qui améliore la sécurité et plus de 1 000 nouveaux contrôles de gestion, les anciens systèmes de gestion comme la stratégie de groupe peuvent commencer à disparaître.Pour installer Windows 11, les appareils doivent avoir un processeur 1 GHz (ou plus rapide) avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits ou SoC. Ils ont également besoin de 4 Go de RAM et d'au moins 64 Go de stockage. Les mises à niveau automatiques vers Windows 11 ont des exigences système supplémentaires telles que la capacité de démarrage sécurisé (Secure Boot) et l'activation de TPM 2.0, ce qui rend la mise à niveau encore plus difficile. Les appareils qui ne répondent pas à ces exigences ne peuvent tout simplement pas être mis à jour.Pour les entreprises disposant de milliers de machines Windows, la préparation de la mise à niveau de Windows 11 serait une tâche colossale sans automatisation, et pire encore sans un inventaire des ressources informatiques à jour. Il serait impossible de trouver tous les appareils à l'aide de processus manuels sur papier, car de nombreuses organisations ont abandonné des actifs informatiques inactifs mais toujours connectés au réseau. La réalité est que vous ne pouvez pas mettre à jour des machines que vous ne connaissez pas.Bien que Microsoft offre quelques conseils pour préparer une migration fluide vers Windows 11 et dispose d'un outil de vérification de l'état des PC destiné à évaluer la compatibilité des PC avec Windows 11. Sans une visibilité complète sur le parc informatique, les organisations pourraient potentiellement perdre des heures et un budget important à inspecter manuellement machines, sans parler du risque de manquer des machines obsolètes dont ils ne connaissent pas l'existence.« Nous savons que ceux qui ne peuvent pas mettre à jour vers Windows 11… continueront à utiliser Windows 10 », a déclaré Roel Decneut, directeur de la stratégie chez Lansweeper, dont les clients incluent les hôtels Sony, Pepsico, Cerner, MiT et Hilton.Il a déclaré que même si les entreprises sont prêtes à mettre à niveau leur parc de PC pour répondre aux exigences système du dernier système d'exploitation de Microsoft, il existe « des problèmes plus larges affectant l'adoption qui échappent au contrôle de Microsoft ».« La perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale a créé une pénurie de processeurs de puces, alors que beaucoup choisissent de s'en tenir au matériel dont ils disposent actuellement en raison de l'incertitude financière mondiale ».Windows 11 est la meilleure perspective de croissance pour l'industrie des PC au cours de la prochaine année, a déclaré IDC, alors que de plus en plus d'entreprises commencent à envisager de remplacer leurs systèmes vieillissants. Généralement, les entreprises attendent 18 mois après la sortie d'un système d'exploitation avant de l'adopter.Pendant ce temps, Microsoft a admis il y a quelques jours que les administrateurs essayant de fournir du nouveau matériel et d'appliquer une mise à jour Windows 11 pourraient se heurter à un mur de briques, donnant une certaine crédibilité à ceux qui adoptent une approche prudente.Source : Lansweeper Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Que pensez-vous de Windows 11 ?Que pensez-vous des exigences matérielles pour pouvoir effectuer la migration vers Windows 11 ?