Windows10SysPrepDebloater.ps1 : une version silencieuse utilise désormais les paramètres de commutation : -sysprep , -debloat et -privacy . La version silencieuse peut être utile pour déployer des images MDT/sysprep ou toute autre méthode de déploiement de Windows 10. Cela permettra de supprimer le bloatware pendant le processus de déploiement ;

: une version silencieuse utilise désormais les paramètres de commutation : , et . La version silencieuse peut être utile pour déployer des images MDT/sysprep ou toute autre méthode de déploiement de Windows 10. Cela permettra de supprimer le bloatware pendant le processus de déploiement ; Windows10Debloater.ps1 : un script Windows10Debloater avec des invites interactives. Selon le développeur, celui-ci ne doit pas être utilisé pour les déploiements qui nécessitent un script silencieux avec des paramètres optionnels. Ce script vous donne des choix avec des invites pendant qu'il s'exécute afin que vous puissiez faire les choix de ce que le script fait ;

: un script Windows10Debloater avec des invites interactives. Selon le développeur, celui-ci ne doit pas être utilisé pour les déploiements qui nécessitent un script silencieux avec des paramètres optionnels. Ce script vous donne des choix avec des invites pendant qu'il s'exécute afin que vous puissiez faire les choix de ce que le script fait ; Windows10DebloaterGUI.ps1 : il y a maintenant une application GUI nommée Windows10DebloaterGUI.ps1 avec des boutons pour exécuter toutes les fonctions que les scripts peuvent exécuter. Cette version est destinée à l'utilisateur moyen qui ne veut pas travailler avec du code, ou si vous préférez juste voir un écran d'application.

sysPrep : ce paramètre exécute la commande dans une fonction : get-appxpackage | remove-appxpackage . Ceci est utile, car certains administrateurs ont besoin que cette commande s'exécute d'abord pour que les machines puissent provisionner correctement les applications à supprimer ;

| . Ceci est utile, car certains administrateurs ont besoin que cette commande s'exécute d'abord pour que les machines puissent provisionner correctement les applications à supprimer ; debloat : paramètre qui fait ce qu'il suggère. Il exécute les fonctions suivantes : start-debloat , remove-keys , et protect-privacy . remove-keys supprime les clés de registre restantes qui sont associées aux applications bloatware, mais qui n'ont pas été supprimées pendant la fonction start-debloat ;

, , et . supprime les clés de registre restantes qui sont associées aux applications bloatware, mais qui n'ont pas été supprimées pendant la fonction ; protect-privacy ajoute et/ou modifie les clés de registre pour arrêter certaines fonctions de télémétrie, empêche Cortana d'être utilisé comme index de recherche, désactive les tâches programmées "inutiles", etc.

BloatBox

AVG TuneUp

SlimCleaner Free

WinPatrol

Windows a toujours eu un problème de bloatware. Bloatware est un terme générique désignant les applications, services et programmes dont vous n'avez pas besoin et que vous n'avez jamais demandés. Et Windows est livré avec un grand nombre d'entre eux. Presque toutes les éditions de Windows sont concernées, notamment Famille, Professionnel, Entreprise. Même si cette dernière édition est exclusivement réservée aux environnements professionnels, le système d'exploitation est tout de même préchargé avec des applications non essentielles pour les entreprises comme la console Xbox et d'autres logiciels.Les choses semblent s'être légèrement améliorées avec le lancement de Windows 11, et Microsoft a commencé à réduire le poids de ses supports d'installation. Mais c'est toujours un problème, avec des applications comme Skype, 3DBuilder, Asphalt 8, Microsoft News, Feedback Hub, et bien d'autres installées par défaut (et prenant de l'espace sur votre système). La bonne nouvelle est qu'il existe des utilitaires gratuits comme Windows10Debloater qui vous permettent de supprimer les bloatwares ou les logiciels potentiellement indésirables. Windows10Debloater est un script/utilitaire open source disponible sur GitHub.Le script Windows10Debloater du développeur Sycnex fonctionne à la fois sur Windows 10 et Windows 11 et vous offre une option en un clic pour supprimer tous les bloatwares, ou un sous-ensemble personnalisé de la liste des bloatwares. Mais avant de poursuivre, vous devez connaître les risques inhérents à l'exécution de scripts à partir de GitHub, ou d'une autre source, en particulier ceux qui demandent des autorisations élevées. Ce script particulier demande des privilèges d'un administrateur, ce qui, si le script est écrit de manière malveillante ou médiocre, pourrait avoir des effets négatifs sur votre système.À l'heure actuelle, aucun rapport ne fait état de la compromission de ce script, qui date d'environ quatre ans, ou d'effets non désirés. Cela dit, il est toujours important de faire preuve de prudence avant de se lancer. Il est en effet recommandé de lire les scripts avant de les exécuter sur votre PC pour voir s'ils exécutent réellement les processus qu'ils annoncent. Ainsi, si vous constatez des actions étranges ou suspectes, comme la modification des paramètres de confidentialité et de sécurité ou l'ajout de nouveaux utilisateurs, il est préférable d'éviter d'exécuter ce script. Il y a maintenant 3 versions de Windows10Debloater :La suppression des bloatwares vous aide de deux manières : vous récupérez de l'espace de stockage et vous accélérez votre ordinateur. Si vous utilisez une machine bas de gamme ou un PC plus ancien, ou si vous aimez simplement l'idée d'exécuter un système d'exploitation plus léger, Windows10Debloate pourrait vous permettre de régler le problème. En ce qui concerne les paramètres de commutation, le développeur de Windows10Debloate explique :Le script s'exécute et désinstalle les applications sélectionnées. Une fois que c'est fait, redémarrez votre PC et vous aurez un fonctionnement un peu plus léger et, peut-être, un peu plus efficace. L'exécution de Windows10Debloater supprime plusieurs dizaines d'applications telles que : 3DBuilder, ActiproSoftware, MSN Money, DrawboardPDF, Appconnector, Asphalt8, Autodesk SketchBook, Food And Drink, Health And Fitness, Microsoft News, MSN Sports, MSN Travel, MSN Weather, BioEnrollment, Windows Camera, CandyCrush, CandyCrushSoda, Caesars Slots Free Casino, ContactSupport, Essentials, etc.Les alternatives à Windows10Debloater sont principalement des nettoyeurs de système, mais peuvent aussi être des désinstallateurs de logiciels ou des chercheurs de fichiers en double. En voici quatre parmi les plus connues :Il s'agit d'un outil de suppression de bloatware open source. Développé en tant que module complémentaire d'un outil de protection de la vie privée de Windows 10 appelé Spydish (rebaptisé plus tard Privatezilla), ce petit utilitaire a été transformé en un outil autonome afin d'alléger l'application. Il peut supprimer toutes les applications préinstallées de Windows 10 et 11, y compris les tuiles du menu Démarrer et les applications Microsoft comme OneDrive ou OneNote. Vous pouvez même l'utiliser pour désactiver Windows Defender, bien que cela ne soit pas recommandé. Comme Windows10Debloater, BloatBox est disponible sur GitHub.AVG TuneUp est une application premium. Cela signifie que vous devez acheter le logiciel pour pouvoir l'utiliser, étant limité à une version d'essai gratuite. Mais si vous n'êtes pas opposé à payer pour un service plus rationalisé, AVG TuneUp pourrait être un bon choix pour vous. Comme son nom l'indique, AVG TuneUp n'est pas seulement un outil de suppression des bloatwares, mais un pack complet d'optimisation du PC. Il peut supprimer les bloatwares, nettoyer le registre et désactiver les applications de démarrage qui ralentissent le processus de démarrage. Et il fait tout cela sans nécessiter d'intervention technique de votre part.SlimCleaner Free est un outil de suppression des bloatwares qui classe les applications en fonction des avis des utilisateurs. Au lieu de demander à l'utilisateur de décider manuellement quelles sont les applications installées qui sont inutiles, il utilise sa base de données d'informations provenant de la communauté pour détecter et supprimer automatiquement tous les bloatwares de l'ordinateur. SlimCleaner est livré avec une foule d'autres fonctionnalités, allant d'un nettoyeur de registre à un outil de nettoyage de navigateur. Il existe également une version premium de l'outil, SlimCleaner Plus, qui offre encore plus d'extensions et d'optimisations.Les outils précédents se concentrent uniquement sur la suppression des applications inutiles qui encombrent votre PC. Mais WinPatrol est un outil de suppression des bloatwares également spécialisé dans la suppression des virus et autres programmes nuisibles. Il est capable de surveiller les processus internes du système d'exploitation pour détecter les applications qui apportent des modifications critiques sans une autorisation ou qui ne devraient pas être exécutées du tout.Source : Windows10Debloater Que pensez-vous de l'utilitaire Windows10Debloater ?Utilisez-vous Windows10Debloater ou l'une des alternatives ci-dessous ?Quels autres utilitaires de suppression des bloatwares utilisez-vous sur Windows 10 ou 11 ?