Microsoft n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour Windows 11 version 22H2, mais des sources ont indiqué aux médias américains que la date de disponibilité générale actuellement prévue est fixée au 20 septembre. Bien entendu, cette date pourrait encore changer bien que, pour le moment, il s'agit de la date butoir actuelle déterminée par Microsoft. La version de lancement de la version 22H2 sera livrée en tant que version 22621.De plus, la société prévoit de déployer sa première mise à jourpour la version 22H2 avant la fin de cette année, ce qui ajoutera une poignée de fonctionnalités supplémentaires qui n'ont pas été finalisées à temps pour la version de lancement, telles que les onglets dans l'explorateur de fichiers et les actions suggérées. C'est ce que Microsoft teste actuellement avec Windows Insiders exécutant la version 22622.Comme toujours, jusqu'à ce que ces plans soient officiellement annoncés, les dates mentionnées ici pourraient glisser. Mais c'est il s'agit du plan actuel.Voici un aperçu plus approfondi de certaines des nouvelles fonctionnalités de la version 22H2. Gardez à l'esprit que certaines des fonctionnalités mentionnées ici commenceront à être déployées auprès des utilisateurs peu de temps après le lancement de la version 22H2 dans le cadre de sa première mise à jourLe shell Windows est très apprécié avec la version 22H2. Microsoft continue de nettoyer l'interface utilisateur en mettant à jour les interfaces héritées avec des conceptions Windows 11 plus modernes et cohérentes. Par exemple, la version 22H2 introduit des conceptions modernes pour des éléments tels que les interfaces de volume et de luminosité qui apparaissent lors du réglage de ces commandes via des boutons matériels physiques. Focus Assist (maintenant appelé Ne pas déranger) a été intégré au centre de notification pour un accès facile à cette fonctionnalité.Dans le menu Démarrer, Microsoft a rajouté plusieurs fonctionnalités présentes dans le menu Démarrer de Windows 10, notamment la possibilité de créer des dossiers d'applications et d'ajuster la taille de la zone des applications épinglées. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir d'avoir une ligne supplémentaire d'applications épinglées ou de réduire la zone des applications épinglées à deux lignes au profit d'une zone "recommandée" plus grande.La barre des tâches a également été mise à jour avec le retour de la prise en charge du glisser-déposer, ce qui signifie que vous pouvez faire glisser des fichiers dans les icônes d'application de votre barre des tâches pour y coller ce fichier. C'est une fonctionnalité de la barre des tâches depuis des années, mais elle manquait dans la première version de Windows 11. C'est bien de voir qu'elle est enfin de retour avec la version 22H2.Il existe également une nouvelle fonctionnalité appelée "Actions suggérées" qui présentera un petit menu d'options chaque fois que vous copiez une date ou un numéro de téléphone. Ces options offriront des moyens rapides de créer un événement de calendrier ou d'ajouter un numéro de téléphone à votre liste de contacts.Les utilisateurs remarqueront un nouveau menu de mises en page d'accrochage qui descend du haut de l'écran chaque fois qu'ils se déplacent dans une fenêtre d'application. Cela fournit un moyen plus simple de lancer unde Windows en plus du menu déroulant qui apparaît lorsque vous survolez le bouton d'agrandissement d'une fenêtre d'application. Pour mémoire, Windows Snap, la fonctionnalité de Windows qui permet d'ancrer les fenêtres sur un bord de l'écran est bien pratique. Vous pouvez l'utiliser avec des raccourcis clavier (Windows + Flèche) ou bien à la souris en glissant une fenêtre sur un bord de l'écran. Si cette dernière méthode vous dérange, notamment lorsque vous déplacez des fenêtres qui se retrouvent ancrées alors que vous ne le voulez pas, vous pouvez la désactiver via le Registre. Notez que Windows Snap restera utilisable au clavier.Pour ceux qui utilisent une tablette, Microsoft introduit plusieurs nouvelles modifications importantes conçues pour améliorer l'expérience utilisateur tactile sur Windows 11. Il existe de nouveaux gestes pour les utilisateurs tactiles qui permettent un accès facile aux zones communes de Windows Shell. Les utilisateurs peuvent désormais balayer vers le haut depuis le bas de l'écran pour accéder au menu Démarrer, et balayer depuis le coin droit pour accéder aux paramètres rapides.Un balayage à trois doigts au milieu de l'écran minimisera vos applications, et un balayage à trois doigts vers la gauche ou la droite basculera entre les applications en cours d'exécution. Toutes ces animations sont également fluides, ce qui signifie qu'elles collent à votre doigt lors de leur exécution, se sentant ainsi beaucoup plus réactives.Comme c'est le cas avec chaque nouvelle version de Windows, Microsoft a ajouté plusieurs nouvelles pages de paramètres à l'application Paramètres avec 22H2. Il existe une nouvelle page de compte Microsoft dans la zone Comptes, offrant une vue d'ensemble de votre abonnement Microsoft 365, avec un accès rapide à d'autres paramètres et services en ligne. Il existe également une nouvelle page de sécurité familiale dans la même zone, conçue pour fournir un accès rapide à toutes les options de sécurité familiale si vous utilisez ce service.Windows Update peut désormais se synchroniser avec votre réseau électrique local pour aider à réduire les émissions. Au lieu d'installer les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles, Windows Update tentera de synchroniser les téléchargements et les installations à votre réseau électrique pour utiliser autant d'énergie renouvelable que possible.D'autres nouveaux paramètres incluent la possibilité d'ajuster le nombre de lignes épinglées ou recommandées que vous voyez dans Démarrer, la possibilité de définir l'image quotidienne Bing comme fond d'écran, la possibilité de désactiver le menu de débordement de la barre d'état système, etc.Microsoft a mis à jour un certain nombre d'applications et d'expériences intégrées avec la version 22H2. À commencer par l'explorateur de fichiers, qui propose désormais une nouvelle interface à onglets qui s'exécute en haut de l'application. Tout comme un navigateur Web, vous pouvez désormais ouvrir plusieurs répertoires de l'explorateur de fichiers sous une seule fenêtre, ce qui devrait vous aider à garder votre bureau bien rangé.Il existe également une interface utilisateur de navigation dans la barre latérale mise à jour qui regroupe mieux les différents raccourcis vers les zones communes du système de fichiers, telles que les dossiers utilisateur ou OneDrive. Microsoft a également mis à jour la fonction de partage à proximité, qui affichera désormais d'autres appareils sur un réseau privé en plus des appareils à portée Bluetooth. De plus, vous pouvez partager des fichiers locaux directement sur OneDrive à l'aide de l'interface utilisateur de partage de fichiers.L'explorateur de fichiers comporte également une nouvelle section "fichiers épinglés" dans la zone d'accès rapide lorsque vous ouvrez l'application. Les utilisateurs peuvent épingler tous les fichiers dans cette zone et les stocker de manière permanente pour un accès rapide à une date ultérieure. L'explorateur de fichiers a maintenant plus d'intégration OneDrive, avec un nouveau menu déroulant qui apparaît directement à l'intérieur d'un OneDrive qui vous montre combien de stockage sur le cloud vous utilisez.Le Gestionnaire des tâches a été mis à jour avec une nouvelle interface qui l'aligne davantage sur le reste de Windows 11. Il dispose d'une nouvelle interface utilisateur de navigation dans la barre latérale qui se réduit automatiquement lorsque vous réduisez la taille de la fenêtre. Il existe également une nouvelle application Sound Recorder qui propose de nouvelles options de sortie, un visualiseur audio et une interface utilisateur bien meilleure.Deux nouvelles applications appelées Clipchamp et Family Safety sont préchargées avec la version 22H2. Family Safety est une application Web qui vous donne un accès rapide à l'aperçu de votre famille, y compris les emplacements de vos enfants, les activités à venir dans votre calendrier familial partagé et d'autres outils pour gérer votre foyer. Ce service est idéal pour les familles qui utilisent des PC Windows et Xbox, ou des appareils Android avec l'application Microsoft Launcher et Family Safety installée.Clipchamp est un nouvel éditeur vidéo basé sur le Web, également livré avec Windows 11 à l'avenir. L'application est gratuite, bien qu'il existe des niveaux mensuels payants auxquels vous pouvez vous abonner si vous souhaitez accéder à plus d'effets et d'options de rendu.Des sources ont également indiqué que Microsoft prévoit de marquer le 10anniversaire de Surface avec de nouveaux produits cet automne. Ces appareils Surface seront probablement livrés avec la nouvelle version 22H2 de Windows 11.Que pensez-vous de Windows 11 en général et des nouveautés et améliorations apportées par le système d'exploitation en particulier ?