Envoyé par Microsoft Envoyé par Nous réintroduisons le débordement de la barre des tâches, avec une expérience nouvellement conçue pour Windows 11. Cette expérience de barre des tâches a été réfléchie pour vous offrir une expérience de commutation et de lancement plus productive lorsque l'espace est contraint. Votre barre des tâches passera automatiquement à ce nouvel état de débordement lorsqu'il aura atteint sa capacité maximale. Dans cet état, la barre de tâche offrira un point d'entrée à un menu de débordement qui vous permet de visualiser toutes vos applications débordées dans un seul espace.



Le menu de débordement contiendra bon nombre des comportements actuels de la barre des tâches que les utilisateurs connaissent, tels que la prise en charge des applications épinglées, la liste de saut et l'interface utilisateur étendue. Après avoir invoqué le débordement, le menu se fermera une fois que vous aurez cliqué à l'extérieur ou accéder à une demande.



La barre de tâche offrira un point d'entrée dans un menu de débordement qui vous permet d'afficher toutes vos applications débordées dans un seul espace.

Envoyé par Microsoft Envoyé par La découverte d'appareils via le partage Nearby lors du partage d'un fichier local à partir du bureau, de l'explorateur de fichiers, des photos, de l'outil de capture d'écran, de la Xbox et d'autres applications qui utilisent la fenêtre de partage de Windows intégrée ont été améliorées à l'aide de UDP (le réseau doit être défini sur privé) avec Bluetooth pour découvrir les appareils à proximité. Vous pourrez désormais découvrir et partager plus d'appareils, y compris les PC de bureau.



Vous pouvez maintenant découvrir et partager avec plus d'appareils avec le partage à proximité via la fenêtre Windows Partage intégrée.

Corrections

Correction du plantage de explorer.exe provoqué lorsque vous essayez de faire glisser des onglets.

L'équipe a travaillé pour corriger une fuite de mémoire lors de l'utilisation d'onglets avec l'explorateur de fichiers.

Correction d'un problème où la vignette de prévisualisation pour l'explorateur de fichiers dans la barre des tâches, l'onglet ALT + et la vue de tâche peuvent afficher le titre d'un onglet adjacent et non celui actuellement sélectionné.

Si « Afficher tous les dossiers » est activé, les diviseurs du volet de navigation de l'explorateur de fichiers ne devraient plus s'afficher. Avec ce changement, le système devrait également aborder les problèmes où les séparateurs s'affichaient de façon inattendue dans certains autres sélectionneurs de dossiers.

Correction d'un problème où le narrateur ne lisait pas les titres des onglets alors que Focus les traversait.

Correction d'un problème où un onglet fermé peut réapparaître dans l'explorateur de fichier après que vous ayez fait glisser l'explorateur de fichiers à travers vos moniteurs.

Correction d'un problème où la ligne d'onglet pourrait se développer de manière inattendue verticalement, couvrant le contenu de la barre de commande.

Les disques amovibles ne devraient plus être affichés de manière inattendue dans une section par eux-mêmes dans le volet de navigation, qui rompait la section avec ce PC et ce réseau .

et . Correction d'un problème où le bouton Ajouter un nouvel onglet n'était pas clairement visible lors de l'utilisation de thèmes de contraste aquatiques ou désertiques.

Le bouton Ajouter un nouvel onglet ne devrait plus se chevaucher avec le bouton Minimiser la barre de titre lors de l'utilisation de l'échelle de texte avec de nombreux onglets ouverts.

Correction d'un plantage de Explorer.exe rare qui pourrait se produire lors d'un appel Microsoft Teams, lié au partage de Windows de la barre des tâches.

L'équipe a effectué une modification pour aider à résoudre un problème où l'utilisation des projecteurs Windows sur le bureau peut revenir en arrière-plan de couleur unie.

Amélioration du rembourrage autour du bouton de désinstallation lorsque vous utilisez des applications> Installation d'applications en vue de grille.

Correction de quelques problèmes qui pourraient entraîner un lancement de paramètres rapides.

Correction d'un problème qui conduisait au gel de certaines applications après une action de copie si des actions suggérées étaient activées.

Nous semblons entrer dans une période de développement de Windows où nous pouvons nous attendre à ce que de nouvelles fonctionnalités et des ajustements viennent au système d'exploitation plusieurs fois par an. À cette fin, Microsoft continue d'ajouter, de supprimer et d'expérimenter généralement les fonctionnalités de Windows 11 et l'interface utilisateur via ses canaux Insider Preview.Cette fois-ci, Microsoft a proposé une version modifiée de la barre des tâches avec un débordement de la barre de tâches lorsque les utilisateurs ont trop d'applications ouvertes à la fois. Il suffit de cliquer sur l'icône arborant trois points de suspension sur votre barre des tâches, et un nouveau menu de débordement d'icônes s'ouvre, vous permettant d'interagir avec l'une de ces icônes supplémentaires de la même manière que si elles étaient affichées directement sur la barre des tâches.Ce serait une grande amélioration par rapport au comportement de débordement actuel, qui consacre une icône d'espace pour montrer l'icône de la dernière application avec laquelle vous avez interagi, laissant le reste inaccessible. Cette icône continuera à apparaître sur la barre des tâches aux côtés de la nouvelle icône arborant trois points de suspensions. Microsoft explique que les icônes d'applications dans la zone de débordement pourront afficher des listes de sauts et d'autres raccourcis personnalisables de la même manière que toute autre icône d'application dans la barre des tâches.D'autres améliorations dans cette build comprennent une amélioration de la fonction de partage Nearby qui utilise une combinaison d'UDP et de Bluetooth pour localiser les appareils à proximité sur le même réseau local. Ces modifications ne s'appliquent que lorsque vous êtes connecté à un réseau défini sur "Privé" et lorsque vous utilisez la fenêtre de partage intégrée de Windows pour partager des fichiers, et elles sont également disponibles dans les dernières build de canaux bêta.Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les comptes Microsoft. Un utilisateur devra passer à son compte Microsoft via l'icône de profil supérieur droit dans la fenêtre de partage si elle est connectée via AAD. Le support AAD sera ajouté dans une future mise à jour.Cette version s'accompagne également de nombreuses corrections, parmi lesquelles :Les fonctionnalités testées par Microsoft dans le canal de développement sont celles qui sont les moins susceptibles de se rendre à tous les utilisateurs de Windows. Nous avons déjà vu des fonctionnalités comme une barre de recherche de bureau aller et venir, et Microsoft expérimente au moins deux idées différentes pour remettre une version du champ de recherche de Windows 10 dans la barre des tâches. L'entreprise est également au niveau des tests A/B pour un bon nombre de ces idées. Ce qui signifie qu'ils apparaîtront pour certains initiés Windows et non pour d'autres.Le test A/B (ou A/B testing) est une technique de marketing qui consiste à proposer plusieurs variantes d'un même objet qui diffèrent selon un seul critère (par exemple, la couleur d'un emballage) afin de déterminer la version qui donne les meilleurs résultats auprès des consommateurs. C'est une technique particulièrement employée dans la communication en ligne où il est maintenant possible de tester auprès d'un échantillon de personnes plusieurs versions d'une même page web, d'une même application mobile, d'un même courriel ou d'une bannière publicitaire afin de choisir celle qui est la plus efficace et de l'utiliser à large échelle.Si le comportement de débordement de la barre des tâches parvient au canal Beta ou au canal Release Preview, alors à ce moment-là que nous saurons qu'il est (probablement) destiné à atteindre le public.Source : Microsoft Que pensez-vous de ce comportement ?