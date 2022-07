ajout d'un nouveau dialogue de sélection pour la personnalisation de l'installation de Windows 11 :

le contournement de Secure Boot et la désactivation de la vérification de la puce TPM ont été déplacés vers ce dialogue ; permet de contourner l'exigence obligatoire d'un compte Microsoft avec Windows 11 22H2 (NB : le réseau doit être temporairement désactivé ou débranché pour que la création du compte local soit proposée) ; ajout d'une option permettant d'ignorer toutes les questions relatives à la collecte (définit toutes les réponses à "Ne pas autoriser"/"Refuser") ; ajout d'une option pour mettre les lecteurs internes hors ligne avec Windows To Go (Remarque : ces options de personnalisation ne sont proposées que pour l'utilisation d'une image Windows 11).

ajout de la prise en charge des distributions utilisant un répertoire préfixe GRUB 2.0 non standard (openSUSE Live, GeckoLinux) ;

ajout de la possibilité d'ignorer les USB ;

changement de la liste des lecteurs pour qu'ils soient toujours listés par ordre croissant de taille ;

mise à jour des exceptions requises par Red Hat et ses dérivés pour les versions 9.x ;

mise à jour des pilotes UEFI:NTFS ;

réaffectation d'une lettre pour les lecteurs écrits en mode DD qui n'ont pas d'ESP (ex. CoreELEC) ;

correction de Windows refusant de monter des partitions Linux MBR sur des disques FIXED.

permet de choisir entre la barre des tâches de Windows 11 ou de Windows 10 (avec support des étiquettes, petites icônes et beaucoup de personnalisation) ;

permet de désactiver le menu contextuel et la barre de commande de Windows 11 dans l'Explorateur de fichiers et plus encore ;

ouvre le menu Démarrer à toutes les applications par défaut, vous pouvez choisir le nombre d'applications fréquentes à afficher, l'affichage sur le moniteur actif et plus encore ;

permet de choisir entre le commutateur de fenêtre Windows 11, Windows 10 et Windows NT Alt-Tab avec personnalisation ;

de nombreuses améliorations de la qualité de vie pour le Shell, comme :

habiller les menus de la barre des d'état pour qu'ils correspondent au style de Windows, les faire se comporter comme des flyouts et les centrer par rapport à l'icône choix de l'action lors d'un clic gauche ou droit sur l'icône réseau ; revenir à la boîte de recherche de Windows 7 dans l'explorateur de fichiers, ou désactiver complètement la recherche Windows.



Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11 l'année dernière, l'entreprise a exigé que les ordinateurs soient équipés d'une puce TPM (Trusted Platform Module) 2.0 pour être en mesure d'exécuter son nouveau système d'exploitation. Il y a quelques jours, elle a ajouté qu'à partir de Windows 11 22H2, la configuration d'une nouvelle machine nécessitera un compte Microsoft et une connexion Internet. Auparavant, Windows 11 exigeait un compte Microsoft pour les installations de Windows 11 Home uniquement. Mais à l'avenir, Windows 11 Home et Pro nécessiteront tous deux l'ouverture d'un compte Microsoft pour configurer les appareils.En d'autres termes, la configuration d'une installation de Windows 11 Home ou Pro sera plus compliquée, car vous devrez saisir les informations d'identification avant même de pouvoir démarrer sur le bureau. La connexion est requise pendant l'écran de configuration lui-même, c'est-à-dire OOBE (Out-of-box experience). De même, Microsoft indique que les utilisateurs auront également besoin d'une connexion Internet pendant la configuration initiale. Ce changement est apparemment prévu pour être livré avec la version 22H2 de Windows 11 (mise à jour de l'automne 2022). C'est là qu'interviennent les utilitaires Rufus et ExplorerPatcher.Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des médias USB exécutables (bootables), notamment clés USB, mémoire flash, etc. Il est particulièrement utile dans les cas suivants : créer un média d’installation USB à partir d’une image ISO exécutable (Windows, Linux, UEFI, etc.), travailler sur une machine qui n’a pas de système d’exploitation installé, programmer un BIOS ou un autre type de firmware depuis DOS. Maintenant, la dernière version bêta de Rufus ajoute quelques fonctionnalités pratiques, telles que la suppression des exigences relatives au compte Microsoft et la désactivation de la détection de la puce TPM.En fait, les PC étaient autrefois livrés avec des disques de récupération qui permettaient, en cas de défaillance du disque dur, d'en installer un nouveau et de réinstaller le système. Puis les lecteurs optiques ont commencé à disparaître, et les fabricants de PC ont constaté qu'ils économisaient de l'argent en n'incluant pas les disques et en plaçant simplement une image de récupération sur le disque dur. Heureusement, Microsoft a rendu les téléchargements d'images ISO de Windows gratuits sur son site Web. Si vous essayez de télécharger sur une autre copie de Windows, il essaie de vous proposer l'outil de création de médias de Microsoft.Mais vous pouvez refuser et utiliser le vôtre. Dans ce dernier cas, Rufus est une bonne alternative. Désormais, pendant que Rufus 3.19 (actuellement en version bêta) crée votre ISO, vous pouvez optionnellement désactiver certaines des fonctions les plus ennuyeuses de Windows. Il a la possibilité de désactiver la détection de la puce TPM et l'exigence de Secure Boot, ce qui devrait vous permettre d'installer Windows 11 sur des machines plus anciennes si vous le souhaitez. Il vous permet de contourner la nécessité d'un compte Microsoft - bien que vous deviez déconnecter le PC cible d'un réseau pour que cela fonctionne.Il vous permet également de répondre automatiquement "non" à toutes les questions de collecte de données posées par Microsoft lors de l'installation. Selon plusieurs internautes, tous ces changements paraissent bienvenus. Certains ont expliqué que l'exigence du compte Microsoft a récemment fait apparaître une nouvelle irritation sur leur installation de test : elle conserve automatiquement le dossier Desktop sur OneDrive, ce qui n'était pas pratique lorsqu'ils ont voulu y conserver brièvement un gros fichier. Cela signifie que Rufus monte en flèche dans le classement des outils populaires pour désencombrer Windows.L'on estime qu'il pourrait même surpasser le très pratique Ventoy pour les installations USB. Ventoy est un utilitaire open source permettant de créer un lecteur USB amorçable pour les fichiers ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI. Avec Ventoy, vous n'avez pas besoin de formater le disque encore et encore. Voici ci-dessous les fonctionnalités attendues dans la version 3.19 de Rufus :En outre, l'utilitaire ExplorerPatcher apporte un grand nombre de modifications à l'Explorateur de Windows 11, y compris à la barre des tâches et au menu Démarrer. ExplorerPatcher vous permet à nouveau d'avoir une barre des tâches verticale à gauche ou à droite. Vous pouvez réactiver les barres d'outils dans la barre des tâches, comme le classique QuickLaunch qui était dans toutes les versions de Windows 98 à Vista. Il était possible de la réactiver dans Windows 10, mais pas dans la 11 - jusqu'à présent. Vous pouvez également afficher ou masquer les séparateurs entre les sections de la barre des tâches.En sus, vous avez également la possibilité de désactiver le nouveau menu Démarrer, en le remplaçant par la liste d'applications de style Windows 10. Si vous aimez les choses propres et minimales, vous voudrez peut-être désactiver les boutons "widgets" et "chat" de Windows 11. Au moins, aucun outil externe n'est nécessaire pour cela. Voici ci-dessous quelques-unes des fonctionnalités de l'utilitaire ExplorerPatcher :Malgré les réserves de nombreuses personnes, il semble bien que Windows 11 gagne progressivement des parts de marché. La simplification de certains ajustements comme ceux-ci pourrait l'aider à convaincre certains des sceptiques. Cependant, il est important de se demander si le contournement de l'exigence de la puce TPM 2.0 n'exposerait pas les utilisateurs de Windows 11 à des vulnérabilités et à des attaques de ransomware. En effet, Microsoft a brandi l'argument de la sécurité pour expliquer l'exigence de la puce TPM 2.0. Grâce aux fonctions de cette puce, Microsoft entend réduire la surface d'attaque des ordinateurs sous Windows 11.Selon Microsoft, la puce TPM 2.0 peut protéger les informations d'identification de l'utilisateur et les clés de chiffrement, entre autres données sensibles, en ajoutant un bouclier de protection matériel. Ainsi, votre ordinateur ne sera pas affecté par les attaques de logiciels malveillants. Dans Windows 11, BitLocker utilise la puce TPM pour la sécurité des données, et Windows Hello l'utilise pour la protection de l'identité. Les exigences de Windows 11 en matière de puce TPM 2.0 irritent plusieurs utilisateurs, mais Microsoft estime que c'est pour une bonne cause. Microsoft espère rendre Windows plus sûr grâce à cette technologie.Sources : Rufus 3.19 Beta Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des utilitaires Rufus et ExplorerPatcher ?Selon vous, ces utilitaires sont-ils sans danger pour les utilisateurs ?Quelles conséquences le contournement de l'exigence TPM 2.0 pourrait avoir sur un PC sous Windows 11 ?Avez-vous déjà utilisé l'un ou l'autre de ces utilitaires ? Si oui, quel est votre retour d'expérience ?