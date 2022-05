Microsoft veut améliorer le Windows Store. Non seulement pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les développeurs. Des changements sont prévus pour améliorer la façon dont les applications arrivent sur votre ordinateur et la façon dont vous les trouvez. La firme de Redmond poursuit également son projet d'aperçu de l'Amazon AppStore, qui devrait être disponible en dehors des États-Unis d'ici la fin de l'année, mais uniquement en France, en Allemagne, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni. Entre autres changements, Microsoft ajoute enfin la possibilité de restaurer des applications à partir du Microsoft Store de Windows 11.Il existe en effet de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir récupérer des applications qui ont été supprimées lorsque vous avez effectué une installation propre de Windows ou que vous avez changé de périphérique. En même temps, vous pouvez vouloir récupérer des applications que vous avez accidentellement supprimées. Pour l'instant, si vous souhaitez accéder aux applications supprimées ou aux applications manquantes sur votre nouvel appareil, vous pouvez utiliser le coin "Bibliothèque" du Microsoft Store, qui conserve un enregistrement des applications ou des jeux que vous avez téléchargés.Bien que la section "Bibliothèque" du Microsoft Store vous permette de parcourir vos téléchargements précédents, il est tout simplement impossible de récupérer des applications en un seul clic. Désormais, Microsoft veut éviter que les utilisateurs se retrouvent dans l'embarras en essayant d'installer des applications précédemment disponibles sur leurs anciens appareils. Microsoft travaille sur une fonctionnalité appelée "Restore Apps" qui vous permet de restaurer des applications supprimées en un seul clic. C'est beaucoup plus simple que de récupérer des applications en visitant la bibliothèque du Microsoft Store.Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, Microsoft teste deux nouvelles options : "Restaurer tout" et "sélectionner des applications". Alors que l'option "Restaurer tout" restaurera automatiquement toutes les applications manquantes, "sélectionner des applications" vous affiche une liste de toutes les applications liées à votre compte Microsoft sur votre appareil précédent et effectue une installation rapide des applications que vous sélectionnez. Selon Microsoft, la fonctionnalité devrait également aider les développeurs à fidéliser leurs clients sans avoir à leur rappeler de retélécharger leur application.« Il permet aux clients de restaurer automatiquement leurs applications, précédemment installées depuis le Microsoft Store, sur leur nouvel appareil Windows. Cela aidera également les développeurs à fidéliser leurs clients sans avoir à leur rappeler de retélécharger leur application », explique Giorgio Sardo, directeur général du Microsoft Store. C'est un peu comme ce que vous obtenez avec les smartphones Android, qui vous donnent la possibilité de configurer un nouveau téléphone pour avoir toutes les applications que vous aviez sur le téléphone précédent afin que vous n'ayez pas à vous ennuyer à trouver vos favoris.L'idée de Microsoft est de rendre l'expérience d'un nouveau PC plus transparent. Mais le seul problème est que beaucoup d'utilisateurs n'installent encore qu'une poignée d'applications à partir du Microsoft Store, ce qui ne permet pas de gagner beaucoup de temps. En outre, pour que cette nouvelle fonction de restauration ait vraiment un impact, il doit y avoir davantage d'applications dans le Microsoft Store. Certains signes montrent que la situation s'est améliorée au cours de l'année écoulée, avec des applications comme Firefox, Zoom, Adobe Acrobat Reader et OBS Studio, toutes disponibles dans la boutique.Il y a encore beaucoup d'applications manquantes, et Microsoft essaie d'y remédier en supprimant la liste d'attente pour les applications win32, en ouvrant la boutique à tous les développeurs d'applications. Par ailleurs, lors de la conférence Build 2022 la semaine dernière, Microsoft a rappelé que le marché des PC a connu la plus forte croissance depuis une décennie. Par conséquent, l'entreprise a recommencé à se concentrer sur Windows et teste activement de nouvelles fonctionnalités pour son système d'exploitation. Elle a donc également amélioré la façon dont les utilisateurs de Windows 11 peuvent découvrir des applications.Elle va intégrer les résultats du Microsoft Store dans la recherche Windows. Cela vous permettra d'installer rapidement une application dont vous connaissez le nom directement à partir de la barre de démarrage. Si vous essayez de le faire dans Windows 11, vous vous retrouverez souvent sur le Microsoft Store après avoir visité le site Web du développeur, ce qui devrait vous faire gagner du temps. Par exemple, si vous n'avez pas installé Spotify et que vous tapez son nom dans le champ de recherche, une nouvelle section vous encouragera à afficher les résultats du Microsoft Store, et à installer facilement Spotify ou d'autres applications à partir de là.Enfin, Microsoft a présenté son nouveau service de publicité pour la boutique : "Microsoft Store Ads", pour aider les développeurs à mettre en place des campagnes publicitaires afin de faire connaître leurs applications aux utilisateurs intéressés. Espérons que personne n'en abusera. Microsoft automatise également les soumissions au magasin pour les applications Win32. Cela permettra aux développeurs d'automatiser les soumissions d'applications à l'aide des nouvelles APIou, et d'apporter leurs applications au Microsoft Store sans regarder la liste d'attente.Microsoft a remanié le Store pour la sortie de Windows 11, et bien qu'il soit meilleur qu'avant, encore peu d'utilisateurs se tournent immédiatement vers la boutique lorsqu'ils essaient de trouver un logiciel particulier. En apportant régulièrement des améliorations à la boutique, Microsoft espère améliorer l'intérêt des développeurs et des utilisateurs de Windows 11 pour le Microsoft Store d'ici la fin de l'année.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle fonction "Restaurer les applications" du Microsoft Store ?Pensez-vous que les améliorations apportées par Microsoft augmenteront l'intérêt des utilisateurs pour le Microsoft Store ?