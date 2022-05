Dans un billet de blogue mardi, Microsoft a expliqué comment ces ajouts aideront la communauté des personnes handicapées à accéder à Windows 11, lancé le 5 octobre 2021 et dont l'adoption reste relativement lente. Microsoft a déjà commencé à tester ces fonctionnalités avec les utilisateurs inscrits au programme Windows Insiders. La fonctionnalité Focus se trouve dans le centre de notifications et peut être activée en un seul clic. Le mode Focus vous permettra de classer par ordre de priorité les notifications que vous souhaitez voir s'afficher lorsqu'il est activé, ce qui simplifie grandement l'ensemble du processus.Les sessions du mode Focus sont un autre nouvel ajout qui vous aidera à améliorer votre productivité sous Windows 11. En l'activant, Windows 11 activera la fonction "Ne pas déranger" et désactivera les badges de la barre des tâches, tout en lançant une minuterie pour vous rappeler de faire des pauses entre les tâches. En prime, cette fonction s'accompagne d'une intégration avec l'application Horloge et Spotify. Quant à la fonctionnalité Live Captions (sous-titres instantanés), elle est la même que celle vue sur Android et fonctionne comme des sous-titres. Surtout, elle peut être personnalisée et affichée n'importe où.Comme son nom l'indique, Windows 11 transcrira automatiquement le contenu de tout clip audio. De plus, la fonctionnalité fonctionne sans connexion Internet puisque les sous-titres sont générés sur l'appareil. En outre, la fonctionnalité Voice Access (accès vocal) de Windows 11 semble beaucoup plus puissante que la reconnaissance vocale habituelle qui ne fait appel qu'à la voix. Grâce à de simples mots, vous pouvez désormais communiquer avec Windows. Lorsque vous activez l'accès vocal pour la première fois, Windows 11 vous invite à télécharger un modèle vocal pour la reconnaissance vocale de l'appareil afin de vous aider à démarrer.Une autre fonctionnalité intéressante est le Windows Narrator, qui utilise les voix naturelles intégrées à Windows 11. Vous pouvez donc désormais dire adieu aux sons complexes qui rendent la compréhension difficile. Cela devrait permettre aux personnes souffrant de déficience visuelle de profiter de scénarios tels que la navigation sur le Web, la lecture, la rédaction de courrier, etc. Toutes ces fonctionnalités devraient être lancées avec la mise à jour 22H2 de Windows 11, que l'entreprise prépare pour atteindre le statut RTM (release to manufacturing) ce mois-ci. Ces ajouts devraient aider aussi bien les utilisateurs handicapés que les utilisateurs réguliers.Enfin, un autre point qui mérite d'être mentionné est la division "Inclusive Tech Lab" créée par Microsoft pour aider au développement de produits et d'accessoires qui pourraient être mis à la disposition des masses. L'entreprise a également fait part de son intention de dévoiler davantage d'accessoires pour PC à travers une nouvelle gamme destinée à la communauté des personnes handicapées. Les accessoires semblent très flexibles en matière d'utilisation et ont été conçus en tenant compte de diverses personnalisations. Microsoft a placé une nouvelle gamme passionnante sous sa ligne de produits matériels avec le label : accessoires adaptatifs.Elle comprend une souris adaptative, des boutons et un concentrateur, tous très configurables. Cela signifie qu'ils peuvent être utilisés pour prendre en charge diverses fonctionnalités. En plus de cela, vous pouvez trouver des gadgets 3D personnalisés qui ajoutent une touche spéciale à différents cas. La société a expliqué comment elle a pu créer ces nouveaux accessoires en s'inspirant de la manette adaptative qui fait partie du succès de la Xbox. Selon Microsoft, la nouvelle gamme de produits destinés aux personnes handicapées aidera réellement ceux qui ont du mal à utiliser la souris et le clavier classiques.De plus, les nouvelles fonctionnalités peuvent également contribuer à éliminer les zones de pression ou de douleur que certains peuvent ressentir en effectuant leur travail de manière routinière. En ce qui concerne la date de lancement des accessoires, Microsoft espère les commercialiser dès l'automne prochain, mais aucune stratégie de prix n'a été annoncée.Source : Microsoft ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctions d'accessibilité à venir dans Windows 11 ?Que pensez-vous des accessoires développés à l'endroit de la communauté des personnes handicapées ?