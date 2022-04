Windows 11 : Microsoft dévoile des fonctionnalités et expériences à venir susceptibles d'intéresser les utilisateurs professionnels

Autonomiser les départements informatiques avec une gestion moderne



La population de ces anneaux est gérée automatiquement, de sorte que les appareils vont et viennent, les anneaux conservent leurs échantillons représentatifs

Nouvelles expériences et fonctionnalités pour les collaborateurs

Smart App Control est une amélioration majeure du modèle de sécurité de Windows 11 qui empêche les utilisateurs d'exécuter des applications malveillantes sur les appareils Windows qui bloquent par défaut les applications non approuvées ou non signées. Smart App Control va au-delà des protections de navigateur intégrées précédentes et est directement intégré au cœur du système d'exploitation au niveau du processus. En utilisant la signature de code avec l'IA, notre nouveau Smart App Control permet uniquement l'exécution de processus qui sont censés être sûrs sur la base de certificats de code ou d'un modèle d'IA pour la confiance des applications dans le cloud Microsoft.

Détection et protection améliorées contre le phishing avec Microsoft Defender SmartScreen : Au cours de l'année dernière, nous avons bloqué plus de 25,6 milliards d'attaques d'authentification par force brute Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) et intercepté 35,7 milliards d'e-mails de phishing avec Microsoft Defender pour Office 365. La détection et la protection contre le phishing intégrées à Windows avec Microsoft Defender SmartScreen aideront à protéger les utilisateurs contre les attaques de phishing en identifiant et en alertant les utilisateurs lorsqu'ils saisissent leurs informations d'identification Microsoft dans une application malveillante ou un site Web piraté.

Credential Guard par défaut : Windows 11 utilise des fonctionnalités de sécurité matérielles basées sur la virtualisation pour aider à protéger les systèmes contre les techniques d'attaque par vol d'informations d'identification telles que le pass-the-hash ou le pass-the-ticket. Cela permet également d'empêcher les logiciels malveillants d'accéder aux secrets du système, même si le processus s'exécute avec des privilèges d'administrateur. À l'avenir, Credential Guard sera activé par défaut pour les organisations utilisant l'édition Entreprise de Windows 11.

Protection supplémentaire pour l'autorité de sécurité locale (LSA) par défaut*: Windows dispose de plusieurs processus critiques pour vérifier l'identité d'un utilisateur. Le LSA est l'un de ces processus, responsable de l'authentification des utilisateurs et de la vérification des connexions Windows. Il est responsable de la gestion des informations d'identification des utilisateurs, telles que les mots de passe et les jetons utilisés pour fournir une authentification unique aux comptes Microsoft et aux services Azure.

Le 5 avril, Microsoft a tenu un « Windows Event » dans lequel l'entreprise a parlé entre autres des nouveautés et améliorations à venir sur Windows 11. L'un des objectifs de Microsoft était de tenter de convaincre les professionnels d’adopter son nouveau système d’exploitation (d'après la description officielle de la page de l’événement qui indique clairement que Microsoft se concentrera sur les clients professionnels : Stream Windows Powers the Future of Hybrid Work).Voici quelques expériences Windows 11 présentées comme susceptibles d'intéresser les utilisateurs professionnels.Les services informatiques ont eu l'une des entreprises les plus complexes pendant la pandémie : maintenir le patrimoine numérique de l'ensemble des employés connecté, à jour et performant dans un contexte où les administrateurs informatiques eux-mêmes travaillaient à distance. Une situation qui n'a pas échappé à Microsoft. Wangui McKelvey,, estime « qu'avec la diversité des appareils utilisés dans le paysage des appareils d'entreprise, y compris les PC physiques et Windows 365 Cloud, l'informatique devait vraiment être des super-héros pour assurer la sécurité et la productivité de tous les terminaux ».Les clients peuvent actuellement gérer leurs appareils Windows, Mac, iOS et Android avec Microsoft Endpoint Manager. Cependant, soit ils laissent les postes de travail Linux non gérés, soit ils les gèrent avec une solution différente. Les organisations doivent s'assurer que leurs appareils Linux sont conformes et sécurisés, et les administrateurs informatiques doivent atténuer les problèmes de conformité et déployer des logiciels et des mises à jour sur tous les types d'appareils, y compris Linux.Aussi, l'année dernière, Microsoft annonçait que Endpoint Manager ajouterait des contrôles de gestion et de conformité pour les postes de travail Linux, en plus des autres terminaux qu'il protège déjà, avec un aperçu qui était prévu pour début 2022.« En ajoutant la prise en charge de Linux, les organisations pourront utiliser la même solution unifiée qu'elles utilisent pour gérer d'autres terminaux pour gérer les postes de travail Linux et s'assurer que ces terminaux sont conformes afin qu'ils puissent appliquer les mêmes politiques de protection et configurations pour un accès sécurisé aux ressources de l'entreprise », indiquait alors Ileana Wu de Microsoft.« C'est la gestion du cloud dans Microsoft Endpoint Manager qui offre au service informatique la flexibilité nécessaire pour protéger et configurer les points de terminaison pour des collaborateurs productifs, ainsi que pour déverrouiller les nouvelles fonctionnalités de Windows. Avec Windows 11 conçu comme un système d'exploitation basé sur le cloud, Endpoint Manager est essentiel pour aider les organisations à maintenir leurs appareils à jour et à les mettre à niveau lorsqu'ils sont prêts », a estimé Wangui McKelvey.Windows Autopatch a été présenté en tant que fonctionnalité de Windows Enterprise E3, permettant aux professionnels de l'informatique d'en faire plus pour faire moins. Ce service maintiendra à jour automatiquement les logiciels Windows et Office sur les terminaux inscrits, sans frais supplémentaires. Microsoft estime que les administrateurs informatiques peuvent gagner du temps et des ressources pour générer de la valeur. Le deuxième mardi de chaque mois sera « juste un autre mardi ». Pour savoir comment tout cela fonctionne, regardez cette vidéo*:Et Wangui McKelvey de commenter en ces termes :« Une autre façon de garder les choses à jour est notre nouveau service automatisé, Windows Autopatch, conçu pour rendre la gestion des mises à jour Windows et Microsoft 365 plus facile que jamais. Autopatch offre aux équipes informatiques la tranquillité d'esprit lorsqu'il s'agit de s'assurer que les terminaux sont sains, protégés et conformes, leur permettant ainsi de se concentrer sur d'autres défis commerciaux.« Autopatch permet au service informatique de trouver le juste équilibre entre vitesse de déploiement et stabilité grâce à un déploiement progressif en anneau. Il vous aide à vous tenir au courant et à rester à jour tout en renforçant les terminaux contre les menaces et en augmentant la productivité en déployant de nouvelles fonctionnalités avec un minimum de friction et de risque. Si des problèmes surviennent, ils ne se transformeront pas en interruptions - le service peut arrêter et même annuler les mises à jour, ce qui signifie que nous avons ce qu'il vous faut. Windows Autopatch sera disponible en juillet 2022 dans le cadre de l'offre Windows E3 ».Windows 11 va s'accompagner d'une nouvelle fonction de communication qui permet au service informatique d'envoyer des messages organisationnels ciblés directement aux utilisateurs sur diverses surfaces, comme sur le bureau, l'écran de verrouillage ou juste au-dessus de la barre des tâches. Imaginez pouvoir partager des messages utiles pour l'intégration de nouveaux employés ou des rappels pour une formation importante qui pourraient autrement se perdre dans les e-mails. À partir du centre d'administration Endpoint Manager, le service informatique peut créer des messages, fournir des liens ou des URL personnalisés, configurer la fréquence d'affichage et, bien sûr, définir l'ensemble d'utilisateurs ciblés pour le message en fonction de l'intégration avec Microsoft Azure Active Directory (Azure AD).Comme son nom le suggère, Remote Help (aide à distance) est destinée à permettre aux professionnels du service d'assistance de visualiser et/ou de prendre le contrôle des PC des utilisateurs afin de leur fournir une assistance. Remote Help n'est pas gratuit. C'est le premier d'un certain nombre de « modules complémentaires » payants à venir pour Endpoint Manager. Microsoft les introduira individuellement en tant que modules complémentaires optionnels aux abonnements d'entreprise Microsoft 365 qui incluent des licences pour Microsoft Intune.Compte tenu de l'évolution rapide du paysage de la cybersécurité, il n'était pas surprenant de voir que les problèmes et les risques de cybersécurité étaient la principale préoccupation des chefs d'entreprise du monde entier. Pour aider à répondre à ces préoccupations, Microsoft a introduit de nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Windows 11 pour en faire « la version la plus sécurisée de Windows que nous ayons jamais conçue, encore plus sécurisée pour les employés hybrides et distants ».Voici quelques éléments dont Microsoft a parlé :Et Wangui McKelvey de faire ce commentaire : « Nous sommes tous des cibles potentielles d'hameçonnage sophistiqué et d'autres tentatives de cyberattaques. Je suis enthousiasmé par les futures mises à jour de Windows 11 que nous ajoutons, comme la détection et la protection améliorées contre le phishing intégrées à Windows avec Microsoft Defender SmartScreen. Nous apportons également une meilleure protection contre les logiciels malveillants, les rançongiciels, la perte de données et le risque sérieux d'attaques matérielles en cas de vol d'un appareil. Nous avons conçu la sécurité dans Windows pour qu'elle soit simple pour tous, pour les petites et grandes entreprises, du service informatique aux particuliers ».Alors que les entreprises continuent d'adopter une approche hybride, Microsoft fait des propositions pour rendre les réunions et la collaboration virtuelles et hybrides plus naturelles. Ces fonctionnalités incluent le cadrage automatique pour recentrer votre caméra lorsque vous vous déplacez, la clarté de la voix, la mise au point de la voix et le flou d'arrière-plan pour réduire les distractions visuelles et audio en arrière-plan.Source : Microsoft Que pensez-vous de ces améliorations et nouveautés ?Quelles sont les fonctionnalités qui sont susceptibles de vous intéresser ?