Maintenir des bases de code distinctes (à la fois en front-end Web et en front-end WinUI/natif) Héberger le contenu Web AMC dans un contrôle WebView dans l'application Paramètres Utiliser React Native pour Windows pour partager du code et le rendre de manière native

React Native pour Windows + page Votre compte Microsoft

Conclusion

React Native est un framework open source créé par Facebook pour le développement d'applications mobiles natives à l'aide du langage de programmation JavaScript. Il est utilisé pour développer des applications qui fonctionnent sur différentes plateformes (Android, iOS, UWP), au lieu de créer des applications distinctes pour chaque système.Universal Windows Platform (abrégé UWP) ou plateforme d'application universelle Windows est une architecture homogène créée par Microsoft et introduite pour la première fois dans Windows 10. L'objectif de cette plateforme logicielle est d'aider à développer des applications universelles qui fonctionnent sous Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox One et Hololens sans qu'il y ait le besoin de réécrire un nouveau code source pour chacun de ces systèmes. Il prend en charge le développement d'applications Windows en utilisant C++, C#, VB.NET et XAML. L'API est implémentée en C++ et prise en charge en C++, VB.NET, C#, F# et JavaScript. Conçu comme une extension de la plate-forme Windows Runtime introduite pour la première fois dans Windows Server 2012 et Windows 8, UWP permet aux développeurs de créer des applications susceptibles d'être exécutées sur plusieurs types de périphériques.Dans un billet de blog, Microsoft a expliqué comment et pourquoi Microsoft utilise React Native pour Windows pour fournir la page Votre compte Microsoft dans les paramètres de Windows 11.« Windows 11 Insider Preview Build 22489 a lancé la page Paramètres de, un point d'entrée repensé dans Paramètres qui affiche des informations relatives à, y compris vos abonnements pour Microsoft 365, des liens vers l'historique des commandes, les détails de paiement et Microsoft Rewards.« Cette page présente un nouveau mécanisme qui permet à Windows d'améliorer la pageau fil du temps via les Online Service Experience Packs ; il s'agit d'un moyen d'effectuer des mises à jour de Windows en dehors des mises à jour majeures du système d'exploitation. Cette infrastructure sous-jacente permettra à d'autres expériences Windows 11 de tirer parti de la fonctionnalité Online Service Experience Pack au fil du temps.« React Native pour Windows est l'une des technologies clés utilisées par les packs d'expérience de service en ligne pour fournir la pagedans les paramètres. Voyons comment et pourquoi Microsoft utilise React Native pour Windows pour aider l'équipe à être plus productive et à s'intégrer de manière transparente à l'apparence du système d'exploitation Windows 11 ».Vous permettre de gérer les informations de votre compte directement à partir des paramètres de Windows 11 est l'un des principaux objectifs de la nouvelle page. Avant Windows 11, votre seule option pour gérer ces paramètres était de visiter le site Web account.microsoft.com (« AMC »). L'équipe souhaitait disposer d'un ensemble cohérent de fonctionnalités et d'expérience utilisateur entre les versions native et Web et a envisagé plusieurs options pour y parvenir, notamment :La première option nécessite des bases de code différentes et il est difficile de conserver un ensemble cohérent de fonctionnalités entre les deux, d'autant plus que les services itèrent plus rapidement que la cadence à laquelle Windows est livré. De plus, l'équipe aurait besoin d'une expertise à la fois dans la technologie Web et dans la technologie WinUI native.L'utilisation d'une WebView réduit les coûts d'entretien ; cependant, elle souffre de quelques problèmes. L'apparence visuelle des commandes ne cadrerait pas avec le reste de l'application Paramètres de Windows 11. Deuxièmement, les performances et l'accessibilité de WebView UX ont tendance à ne pas être aussi bonnes qu'un équivalent natif. Enfin, l'interfaçage entre le code exécuté à l'intérieur de la WebView et la plateforme est lourd et limité.Cela nous a conduit à la troisième option, qui utilise React Native pour Windows dans l'application Paramètres. Avec React Native pour Windows, vous pouvez utiliser JavaScript pour piloter la logique de l'application, tout en partageant le code entre les expériences.React Native pour Windows permet aux équipes d'être plus productives en leur permettant d'itérer rapidement sur un changement, sans avoir à passer du temps à faire du rebuilding. Parce qu'il utilise WinUI pour le rendu de l'interface utilisateur, il s'intègre parfaitement à l'apparence du système d'exploitation, avec d'excellentes performances, une accessibilité et un riche ensemble de fonctionnalités.L'un des objectifs de la pageétait de partager la logique métier entre le Web et les plateformes natives. React Native pour Windows permet de partager la logique métier de base tout en permettant une cohérence visuelle entre le Web et le natif sans avoir besoin de dupliquer le code. Plus important encore, la fidélité visuelle de l'expérience native est « authentiquement native » car la page elle-même est native, ce qui se traduit par de belles animations, une accessibilité et les derniers styles Windows 11.Au-delà des avantages pour l'expérience utilisateur, l'équipe Microsoft a également bénéficié d'un ensemble d'avantages pour la productivité des développeurs. Le développement avec React Native a augmenté sa « boucle interne de développement » en fournissant des fonctionnalités telles que le rafraîchissement rapide, ce qui signifie que les modifications apportées au code JavaScript peuvent être vues instantanément - sans qu'aucune opération de rebuilding d'application ne soit nécessaire. De plus, grâce à une implémentation de hook personnalisée dans le service Windows Update, l'équipe peut fournir plus rapidement et en toute sécurité des bundles JavaScript aux utilisateurs finaux, qu'il s'agisse d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un correctif pour un problème critique.La pageexploite l'extension React Native WinRT pour accéder à la plateforme WinRT native sous-jacente directement à partir de JavaScript.React Native pour Windows permet à l'équipe Windows de fournir plus rapidement de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs et de partager la logique métier sur le Web/natif, tout en tirant parti de la fidélité visuelle, des performances et de l'accessibilité de la plateforme native.Que vous ayez une application mobile React Native ou que vous souhaitiez créer une première application Windows, vous pouvez utiliser React Native pour Windows pour apporter votre application à Windows avec la même qualité que les composants Windows intégrés comme la page Votre compte Microsoft.Source : Microsoft Que pensez-vous de React Native ?L'avez-vous déjà utilisé ? Si oui, pour quel type de projet ? Si non, êtes-vous tentés de l'utiliser ?Que pensez-vous des résultats obtenus par Microsoft ?L'entreprise gagnerait-elle à étendre l'expérience sur d'autres fonctionnalités de l'application Paramètres dans un premier temps ?