Microsoft met lentement à jour les applications existantes avec un look rafraîchi pour Windows 11. En plus de Paint, Notepad, Capture d'Écran et d'autres applications, Microsoft travaille également sur un nouveau client de messagerie sous la marque Outlook. Le projet porte le nom de code « Project Monarch » et vise à créer une expérience de messagerie multiplateforme pour tous.Ce nouvel Outlook pourrait être présenté comme une renaissance de l'application Courrier et calendrier. Il existe de nombreuses façons de lancer Outlook sur Windows, c'est pourquoi Microsoft pense qu'il est temps que son système d'exploitation dispose d'un client de messagerie vraiment universel.Actuellement, les versions de Windows 10 et Windows 11 sont préinstallées avec l'application Courrier et Calendrier, basée sur les principes Fluent Design et UWP de l'entreprise, avec une conception qui rappelle l'interface utilisateur de Windows 10.Mais elle a ses propres limites et de nombreux utilisateurs préfèrent l'application de bureau Outlook d'origine ou même l'application Web à l'application Courrier UWP. Avec la nouvelle application Outlook, Microsoft souhaite consolider les applications Outlook en une seule application unifiée capable de gérer votre courrier sur toutes les plateformes de bureau prises en charge.Microsoft prévoit de lancer la première préversion publique de l'application One Outlook fin mars ou avril avant de l'étendre à d'autres canaux Insider cet été. Pour le moment, la disponibilité générale est prévue pour l'automne 2022 et nous nous attendons à ce que l'application soit préinstallée avec Windows 11 22H2.Selon des références fondées sur le site Web de Microsoft, One Outlook sera disponible pour Windows, macOS et sur le Web.La fuite originale concernant Monarch indiquait que Microsoft envisageait de remplacer le client de messagerie/calendrier intégré de Windows par le nouveau Outlook. Il semble que ce soit toujours la stratégie, mais cela peut se produire plus progressivement que prévu initialement. Au départ, l'application ne sera proposée que sur Windows 11 ou Windows 10, mais elle ne remplacera pas de sitôt l'application Courrier et calendrier. Au lieu de forcer les utilisateurs à migrer vers le nouvel Outlook, les applications resteront disponibles sur Windows 11 côte à côte : lorsque Microsoft rendra disponible la prochaine mise à jour des fonctionnalités pour Windows 10 et 11 vers octobre 2022, le nouvel Outlook sera une option et sera épinglé à côté de l'application Courrier et calendrier existante.À un moment donné, il est probable que le nouvel Outlook remplace toutes les applications Outlook sur Windows 10 et Windows 11, bien qu'aucun indice sur une date éventuelle n'ait fuité.Grâce à un autre document de support, nous savons que l'interface du nouveau Outlook sera similaire à Outlook web. Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, l'application Outlook basée sur le Web aura des coins arrondis et les icônes à l'intérieur auront également des bords arrondis pour lui donner un aspect plus moderne.Comme le reste des applications Web, One Outlook prendra également en charge le menu Démarrer, la barre des tâches, les notifications et d'autres fonctionnalités de Windows 11.Microsoft confirmera les détails de la rumeur ce printemps, peut-être autour de la conférence des développeurs Build 2022.Microsoft teste Monarch/One Outlook depuis plusieurs mois en interne avec des cercles d'employés de plus en plus larges.Source : Windows Beta Channel Release Notes Vous servez-vous de l'application Calendrier proposée par votre système d'exploitation ?Vous servez-vous d'Outlook ? Sur quelle plateforme ?Que pensez-vous de la perspective de One Outlook ?