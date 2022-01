Microsoft se prépare à apporter des changements au gestionnaire de tâches dans Windows 11. Comme le reste du système d'exploitation, le gestionnaire de tâches bénéficie d'un nouveau design qui correspond au nouveau langage Fluent Design de Microsoft. Il semble que Microsoft ait caché le nouveau design dans les entrailles des versions récentes de Windows 11, mais l'étudiant en ingénierie Gustave Monce, qui a fait auparavant fonctionner Windows 11 sur un téléphone, a découvert le travail en cours et l'a partagé sur Discord.Il est possible d'activer le nouveau Gestionnaire des tâches dans les dernières Preview de Windows 11, mais Microsoft n'a pas officiellement annoncé la refonte. « Il s'agit d'une fonctionnalité cachée dans la nouvelle version », explique Monce. Ce nouveau design n'en est clairement qu'à ses débuts, mais il comprend déjà un mode sombre et une interface qui correspondent étroitement aux grands changements de conception de Windows 11 (notamment les coins arrondis, des tons pastel et un accent mis sur la simplification).Les onglets du gestionnaire de tâches existant ont été remplacés par une barre latérale qui vous permet de basculer entre les différentes sections de l'application. Le Gestionnaire des tâches est une grande partie héritée de Windows qui a fait ses débuts avec Windows NT 4.0. Il n'a subi aucun changement significatif depuis près de 10 ans après sa dernière révision dans Windows 8.Microsoft redessine progressivement la plupart des parties héritées de Windows. Une nouvelle application Media Player est actuellement en cours de test et Windows 11 reçoit également une application Bloc-notes repensée avec prise en charge du mode sombre.Source : Gustave MonceÀ quelle fréquence utilisez-vous le gestionnaire de tâche ?Que pensez-vous d'une refonte pour mieux s'aligner avec le reste du système d'exploitation ?