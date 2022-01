Mises à jour de Voice Access



Des larmes numérotées apparaissant sur toutes les touches du clavier tactile

Épeler des mots, par exemple des noms et des adresses e-mail.

Saisir des chiffres, par exemple des numéros de téléphone et des adresses.

Entrer des signes de ponctuation et des symboles.

Entrer les émojis.

Commandes d'activation/de désactivation de l'accès vocal, par exemple « réveil de l'accès vocal », « mise en veille de l'accès vocal », « désactiver le microphone », « désactiver l'accès vocal ».

Commandes pour utiliser le clavier tactile, par exemple, « masque le clavier », « clique sur 2 ».

Modifications et améliorations

Le point d'entrée mis à jour pour les widgets avec la météo dans la barre des tâches introduit pour la première fois avec la Build 22518 devrait désormais être disponible pour tous les initiés Windows dans le canal de développement.

Dans ALT + TAB, la vue des tâches et l'assistant Snap, le rectangle de mise au point qui montre ce qui est sélectionné utilisera désormais la couleur d'accent choisie sur votre PC.





ALT + TAB montrant le rectangle avec l'évènement focus avec une couleur d'accentuation

Nos IME mis à jour et nos conceptions de clavier tactile s'afficheront désormais sur l'écran de verrouillage et là où vous entrez les informations de votre compte

telles que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cette modification est actuellement déployée dans un premier temps sur un sous-ensemble de Windows Insiders et nous l'étendrons au fil du temps en fonction des commentaires.

Nous commençons à déployer la capacité de saisie vocale pour télécharger des packs de parole à partir du Microsoft Store pour la reconnaissance vocale basée sur l'appareil qui offre une meilleure performance de transcription.

Nous expérimentons l'amélioration de la découvrabilité de certaines fonctionnalités d'entrée dans divers domaines du système d'exploitation.

Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez à nouveau accéder directement à ncpa.cpl.

Nous avons ajouté le démarrage HTTPS pour les machines virtuelles Hyper-V de génération 2. La fonctionnalité est activée par défaut.

Pour les PC qui le prennent en charge, le calibrage de l'affichage est désormais directement disponible sous Paramètres > Affichage > HDR au lieu d'avoir à ouvrir une page de paramètres séparée.

Correctifs

Général

Appuyer sur les boutons matériels pour augmenter/diminuer le volume ne devrait plus faire planter explorer.exe pour certains Insiders. Nous pensons que le problème qui faisait que certains Insiders voyaient du texte dans les paramètres et à d'autres endroits dans la version précédente ne devrait plus être reproduit dans cette version. Correction d'un problème qui faisait planter Narrator dans les zones de texte lors de l'utilisation du mode de numérisation. Atténuation d'un problème où, pour certains PC, après une sortie de veille ou d'hibernation, la lecture vidéo reprenait instantanément, mais l'audio pouvait prendre 10 secondes pour commencer à jouer.

File Explorer

Les dossiers nommés Avancé ne devraient plus ouvrir de manière inattendue la page Paramètres de partage avancés dans Paramètres.

Recherche

Nous avons travaillé pour résoudre un problème où la saisie lors de l'utilisation de la recherche depuis le début ou après avoir cliqué sur l'icône de recherche de la barre des tâches ne démarrerait pas réellement une recherche, car aucun texte n'a été saisi. Si vous continuez à rencontrer ce problème après la mise à niveau, veuillez déposer un nouveau commentaire sous Environnement de bureau > Rechercher dans le hub de commentaires.

Barre des tâches

La date et l'heure de la barre des tâches au format long ne doivent plus être coupées sur les moniteurs secondaires.

Réglages

Il ne devrait plus y avoir d'entrée vide aléatoire sous Bluetooth et appareils. Correction d'un problème où Narrator lisait le bouton Reprendre les mises à jour comme "Vérifier les mises à jour" dans la page Windows Update. Les paramètres ne devraient plus planter lorsque vous accédez à Système> Affichage> HDR. Correction d'un problème considéré comme la cause principale du plantage des paramètres parfois lors de l'utilisation de l'option d'effacement de l'historique des positions. Atténuation d'un problème qui provoquait le blocage des paramètres pour certains initiés lors de l'affichage des propriétés d'un réseau Wi-Fi. Les contrôles "privé" et "public" dans les propriétés du réseau ne devraient plus clignoter pour les personnes possédant deux cartes réseau. Si vous recherchez "réinitialisation du réseau", la page des paramètres pour ce faire apparaîtra désormais dans les résultats de la recherche. Lors de l'affichage de la liste des réseaux Wi-Fi disponibles dans les paramètres rapides, les indicateurs d'intensité du signal doivent désormais refléter l'intensité du signal correct au lieu d'afficher tous leur intensité maximale.

Saisis

Suppression de la case "essayez votre configuration" de Personnalisation> Saisie de texte> Thème personnalisé, car cela ne fonctionnait pas. La couleur de texte personnalisée dans Paramètres > Personnalisation > Saisie de texte > Thème personnalisé » devrait désormais s'appliquer au texte dans la fenêtre du candidat/l'historique du presse-papiers/le panneau emoji. Atténuation d'un problème qui affectait les performances des Insiders avec le nouveau sélecteur d'entrée lors de la commutation rapide d'une entrée d'avant en arrière. Appuyer sur la zone de recherche dans la zone de saisie expressive du clavier tactile ne devrait plus entraîner la fermeture immédiate du clavier tactile la première fois que vous le faites après avoir changé de langue de saisie. Correction d'un écart inattendu de 1 pixel entre le côté du clavier tactile et le bord de l'écran lorsqu'il est ancré.

Voice Access

Correction d'un problème où le microphone récemment supprimé s'affiche comme le microphone sélectionné. Un problème a été résolu pour s'assurer que les changements d'état du microphone sont annoncés pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Correction d'un problème pour s'assurer que les noms des microphones sont lus pour les utilisateurs de lecteurs d'écran sur la page de sélection des microphones lors de la première configuration de l'accès vocal. Correction d'un problème pour s'assurer que les étiquettes de microphone communiquent l'état actuel du microphone pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Correction d'un problème où les étiquettes de numéros en double s'affichaient sur la page d'accueil de Microsoft Edge avec la commande "afficher les numéros". Correction d'un problème où la commande "caractère précédent en minuscules" ne fonctionnait pas comme prévu. Correction d'un problème où l'accès vocal donnait un message incorrect pour dire "l'accès vocal se réveille" même lorsqu'aucun microphone n'est connecté. Correction d'un problème où la commande "basculer vers Edge" ne demandait pas de saisie lorsque deux fenêtres Microsoft Edge étaient ouvertes avec l'une d'entre elles agrandie. Correction d'un problème où la commande "aller à la police" ne donnait pas les résultats attendus dans Microsoft Word. Résolution d'un problème où la commande "accès vocal réveil" n'activait pas le microphone d'accès vocal lorsque vous parlez en continu sans aucune pause. Résolution d'un problème où la dictée ne fonctionnait pas comme prévu sur le bureau et l'explorateur de fichiers. Résolution d'un problème où la commande "afficher les numéros" n'affichait pas les étiquettes de numéro sur la fenêtre en surbrillance.



Vous pouvez utiliser le clavier tactile avec accès vocal pour :Pour Ouvrir le clavier tactile, la commande vocale est « Affiche le clavier » ; pour masquer le clavier tactile, la commande vocale est « Masque le clavier » ; pour cliquer sur une touche du clavier tactile, la commande vocale est « Clique sur [numéro] », « [numéro] » par exemple, « Clique sur 2, 2 »Vous ne pouvez utiliser que les commandes d'accès vocal suivantes lorsque vous utilisez le clavier tactile*:L'accès vocal se trouve dans Paramètres > Accessibilité > Voix. Il n'est disponible qu'en anglais-US pour l'instant. Les utilisateurs doivent télécharger un modèle vocal pour la reconnaissance vocale sur l'appareil, après quoi il peut être activé en disant "Voice access wake up" ou "Unmute".Naturellement, Microsoft suggère que vous puissiez dire "Bascule vers Edge" pour passer d'une autre application active, mais il existe également des commandes vocales utiles pour cliquer sur un bouton ou un lien, cliquer avec le bouton droit et double-cliquer sur des choses, et faire des combinaisons de touches comme " appuyer 3 fois sur l'onglet". La technologie peut également effectuer des tâches de dictée et d'édition de texte, et remplacer les commandes de la souris.Source : Microsoft