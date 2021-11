L'institut allemand AV-TEST a publié son rapport d'évaluation des meilleurs programmes antivirus pour le mois d'octobre 2021. Il convient de souligner que le résultat concerne les utilisateurs de Windows 10 Home et que l'institut de sécurité a testé 21 programmes de sécurité de différents fournisseurs, dont Norton, Kaspersky et Microsoft.Selon le rapport, AV-TEST a testé Windows Defender, Avira, McAfee, Avast, AVG et plusieurs autres applications antivirus sur différents aspects de la sécurité. Par exemple, l'organisation a testé ces solutions antivirus contre des logiciels malveillants de type "zero-day", des cyberattaques, des e-mails infectés, etc.", peut-on lire dans le rapport de sécurité.AV-Test applique une procédure de test rigoureuse et Windows Defender sur Windows 10 a obtenu des scores parfaits dans tous les domaines de la protection, des performances et de la convivialité. D'autres solutions de sécurité de fournisseurs comme McAfee et Avast ont également reçu des notes complètes, mais Windows Defender est la seule solution antivirus gratuite.Dans le test, les produits de sécurité peuvent obtenir un maximum de 6 points chacun dans les catégories Protection, Performance et Facilité d'utilisation.Windows Defender a reçu 18 points et l'organisation a déclaré Defender comme l'une des meilleures solutions de sécurité pour Windows 10 et vraisemblablement Windows 11.Dans le cadre de ses efforts pour améliorer les solutions de sécurité multiplateformes, Microsoft travaille apparemment sur un nouveau hub de sécurité. L'application s'appelle "Microsoft Defender Preview" et elle permettra aux utilisateurs de surveiller leurs PC Windows 11, leurs Mac et leurs plateformes mobiles (Android et iOS).Avec la nouvelle application Windows Security, il sera possible de surveiller les alertes relatives à l'antivirus, au phishing, aux mots de passe et au vol sur vos appareils de bureau et mobiles.Microsoft Defender prendra en charge un nouveau tableau de bord personnalisé, permettant aux utilisateurs de visualiser l'état de sécurité des appareils Windows et des autres appareils connectés en un seul endroit.Selon les rapports, l'application Windows Defender porte le nom de code Gibraltar et est actuellement en cours de développement.Source : AV-TEST Trouvez-vous ces résultats pertinents ?Quel est votre avis personnel sur Windows Defender ?