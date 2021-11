Avec son Surface Laptop SE vendu à 250 $, Microsoft voudrait positionner son produit comme une alternative aux Chromebooks, mais le prix bas n'est que l'une des raisons qui a contribué au succès des Chromebooks dans ce secteur. L'autre se retrouve directement dans Chrome OS, qui est bien adapté au matériel d'entrée de gamme, facile à gérer pour les administrateurs informatiques. La réponse à Chrome OS de Microsoft est Windows 11 SE.Contrairement aux initiatives passées comme Windows 10 S, Windows 11 SE n'est pas seulement une version régulière de Windows avec une licence moins chère ou une version réduite qui exécute moins d'applications. Windows 11 SE enregistre par défaut tous les fichiers (y compris les informations de profil utilisateur) sur les comptes OneDrive des apprenants. Certaines fonctionnalités standard de Windows 11 ont été supprimées pour garantir un environnement d'apprentissage « sans distraction » qui fonctionne mieux sur les appareils d'entrée de gamme. Le système d'exploitation donne également aux administrateurs informatiques un contrôle exclusif sur les applications et les extensions de navigateur qui peuvent être installées et exécutées avec Microsoft Intune.Si vous êtes un administrateur informatique d'une école avec une flotte d'ordinateurs portables ou d'ordinateurs de bureau, vous vous demandez peut-être si vous pouvez acheter et installer Windows 11 SE sur le matériel que vous possédez déjà afin de pouvoir bénéficier de ses modifications sans acheter de nouveau matériel. La réponse est, selon Microsoft. La seule façon d'obtenir Windows 11 SE est sur les ordinateurs portables livrés avec Windows 11 SE. Et si vous installez une version différente de Windows 11 ou même Windows 10 sur un appareil Windows 11 SE, il ne sera même plus possible de réinstaller Windows 11 SE après cela.La situation est similaire à la façon dont Microsoft octroie des licences aux versions ARM de Windows 10 et Windows 11 : ces versions sont disponibles sur le nouveau matériel acheté auprès des fabricants de PC, mais les particuliers et les organisations ne peuvent pas acheter de licences pour installer sur leur propre matériel ARM, comme les Mac Raspberry Pi ou Apple Silicon.Il est vrai que les éditions standard de Windows peuvent également être gérées avec Intune afin que ces anciens ordinateurs portables et ordinateurs de bureau puissent toujours être gérés à l'aide des mêmes outils que les administrateurs utiliseront pour Windows 11 SE. Mais cela semble être une occasion manquée de permettre aux administrateurs informatiques des écoles de créer une seule image du système d'exploitation Windows 11 SE à déployer sur tout le matériel qu'ils gèrent. Et cela aurait pu être un argument de vente pour Windows 11 SE qui lui aurait donné un avantage sur Chrome OS, qui ne peut pas non plus être installé sur le matériel PC existant ; les solutions tierces telles que CloudReady de Neverware sont aussi proches que possible d'une version de Chrome OS qui fonctionnera sur n'importe quoi.Paige Johnson, Vice President, Microsoft Education, a fait le commentaire suivant lors de la présentation du système d'exploitation :« Windows 11 SE complète nos appareils Windows 11 actuels pour l'apprentissage et a été conçu avec les commentaires des enseignants, qui ont besoin d'un environnement simple et sans distraction pour leurs élèves, et des commentaires des administrateurs informatiques de l'école, qui ont besoin d'appareils sécurisés, faciles à déployer et gérer et bien performer toute la journée dans les conditions changeantes d'une année scolaire.Windows 11 SE a été optimisé pour les expériences éducatives les plus utilisées, y compris les applications Microsoft 365, prenant en charge les capacités en ligne et hors ligne. Aux États-Unis, plus de 16 millions d'élèves des écoles publiques de la maternelle à la 12année [NDLR Terminale en France] n'ont pas d'accès Internet permanent en dehors de l'école. Cela représente environ un tiers de la population d'apprenants des écoles publiques prévue en 2022. Nous pensons qu'un manque d'accès ne devrait pas limiter l'apprentissage de ces enfants. Les applications Microsoft Office, notamment Word, PowerPoint, Excel, OneNote et OneDrive, peuvent être utilisées hors ligne sur les appareils Windows 11 SE dans le cadre d'une licence Microsoft 365. OneDrive stocke les fichiers localement, sur chaque appareil, auxquels les étudiants peuvent accéder lorsqu'ils sont hors ligne. Une fois de retour à l'école avec accès à Internet, Windows 11 SE synchronisera automatiquement les modifications hors ligne.Windows 11 SE est également fourni avec une large prise en charge des applications d'apprentissage basées sur le Web. Avec Microsoft Edge, les extensions les plus populaires et d'autres outils Web fonctionnent parfaitement. Microsoft Edge apporte également des outils intégrés tels que Immersive Reader directement dans le navigateur, rendant le contenu Internet accessible à plus d'apprenants. Windows 11 SE prend également en charge les applications tierces, notamment Zoom et Chrome, car nous voulons donner aux écoles le choix d'utiliser ce qui leur convient le mieux. Nous nous engageons à continuer d'étendre la prise en charge des applications tierces pour inclure les applications de test, d'accessibilité, de filtrage de contenu et d'orchestration en classe les plus courantes.Pour les administrateurs informatiques, Windows Autopilot fournit un déploiement d'appareils sans intervention, tandis qu'Intune for Education fournit une solution de gestion cloud simple et sécurisée permettant à l'administrateur informatique de déployer et de gérer des appareils Windows 11 SE depuis n'importe où, dès la sortie de la boîte. Lorsqu'ils sont gérés au travers du cloud, les appareils sont toujours à jour. Ils se mettent à jour en silence, automatiquement et en dehors des heures de cours avec des stratégies définies dans Intune pour l'Éducation afin de minimiser les interruptions, tout en offrant les dernières mises à jour de sécurité et de fiabilité. Intune for Education permet également aux administrateurs informatiques de fournir les bonnes applications et politiques en toute sécurité sur chaque appareil des élèves. Pour garantir la sécurité de l'appareil et des étudiants, seuls les administrateurs informatiques peuvent télécharger et installer des applications et des services directement sur l'appareil ».Dans une FAQ, Microsoft a apporté les éléments de réponse suivants :Il s'agit d'un nouveau système d'exploitation basé sur le cloud, Windows 11 SE offre la puissance et la fiabilité de Windows 11 avec une conception simplifiée et des outils de gestion modernes optimisés pour les appareils à faible coût dans les paramètres de l'enseignement, en particulier lesBien que nous ne limitions pas les personnes pouvant acheter des appareils Windows 11 SE, leurs bases et expériences simplifiées sont vraiment destinées auxWindows 11 SE sera disponible dans le monde entier, sauf en République populaire de Chine. La RPC a des exigences gouvernementales spécifiques concernant le stockage et la gestion dans le cloud qui ne permettent pas la vente de Windows 11 SE. Nous évaluons les options de vente de la prochaine version de Windows 11 SE en RPC.Bien que nous ne restreignions pas les ventes d'appareils Windows 11 SE, il est peu probable qu'ils soient disponibles dans le commerce. Windows 11 SE est destiné aux établissements d'enseignement qui utilisent la gestion et la sécurité des identités basées sur le cloud pour leurs étudiants et leurs appareils. La plupart des clients qui achètent des appareils personnels ne voudraient pas des restrictions d'application et de gestion associées à ces appareils, les magasins ne sont donc pas susceptibles de les vendre.Windows 11 SE sera disponible sur les nouveaux appareils Windows 11 SE à partir du 9 novembre 2021. Cependant, nous prévoyons que la plupart des appareils arriveront sur le marché pendant la saison d'achat pour l'éducation, qui débutera après la conférence BETT à Londres en janvier 2022.La réponse courte est non. Le coût d'un appareil Windows 11 SE n'est pas plus élevé que celui de la solution Chromebook. Cependant, lorsque vous considérez d'autres avantages, tels que les fonctionnalités de gestion, de productivité et d'accessibilité, Windows 11 SE est en fait plus abordable. Windows 11 SE inclut davantage de fonctionnalités d'accessibilité intégrées. Sans frais supplémentaires, ce qui réduit le besoin d'évaluer et d'acheter des solutions tierces. De plus, les écoles utilisant les appareils Chromebook doivent payer des abonnements et des services de gestion. Le prix par appareil de Microsoft comprend les capacités de gestion (Intune) ainsi que les versions complètes de Microsoft Office etpour le même prix que le prix de gestion uniquement du Chromebook. Microsoft propose également des options d'abonnement qui peuvent rendre la gestion et la productivité encore plus abordables.Windows 11 SE est destiné aux établissements d'enseignement qui utilisent la gestion et la sécurité des identités basées sur le cloud pour leurs apprenants et leurs appareils. Nous l'avons construit avec une interface simplifiée et des choix d'applications restreints et axés sur l'éducation, basés sur les commentaires des éducateurs. Windows 11 SE n'est pas destiné à un usage personnel. Nous nous attendons à ce que la plupart des clients trouvent Windows SE trop restrictif sur un appareil personnel. Cependant, si vous souhaitez utiliser un appareil Windows 11 SE pour un usage personnel, vous pouvez acheter une licence pour la version de Windows que vous souhaitez, effacer complètement toutes les données, fichiers, paramètres, favoris et Windows 11 SE système d'exploitation sur votre appareil et installez votre version sous licence de Windows. Après cela, il n'y aurait aucun moyen de revenir à Windows 11 SE.Windows 11 SE peut exécuter des applications qui s'exécutent dans un navigateur, dans Edge ou Chrome, ce qui est très courant pour les applications éducatives. Les applications Web ne nécessitent pas d'installation sur l'appareil. Windows 11 SE limite les applications pouvant être installées sur l'appareil, parfois appelées applications natives ou applications Win32. Les enseignants veulent un environnement simple et sans distraction pour leurs étudiants, et les administrateurs informatiques veulent que les appareils soient faciles à gérer et fonctionnent bien toute l'année, de sorte que l'installation des applications, les fonctionnalités avancées et les modifications de paramètres sont contrôlées par les administrateurs informatiques plutôt que par les utilisateurs finaux. Pour les scénarios qui nécessitent plus d'applications installées ou l'accès à plus d'applications dans le magasin, Windows 11 Professionnel Éducation est le meilleur choix.Les étudiants ne pourront pas installer d'applications natives tierces (applications Win32 ou celles du Microsoft Store). Cependant, les étudiants pourront utiliser n'importe quelle application Web basée sur un navigateur dans Edge ou d'autres navigateurs compatibles tels que Chrome.Windows 11 SE est limité dans les applications qui peuvent être installées et les paramètres qu'un utilisateur final peut gérer. C'est par conception, basé sur les commentaires des enseignants, qui veulent un environnement simple et sans distraction pour leurs étudiants, et des administrateurs informatiques, qui veulent que les appareils soient faciles à gérer et fonctionnent bien toute l'année. L'installation des applications, les fonctionnalités avancées et les modifications de paramètres sont contrôlées par les administrateurs informatiques plutôt que par les utilisateurs finaux pour cette version spécialisée de Windows 11.Source : Microsoft