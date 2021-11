Tableau comparatif Windows 10, Windows 11, Windows 11 SE

Windows 11 SE

Microsoft Surface Laptop SE

Le Chromebook utilise les comptes Google for Education conçus spécialement pour les systèmes scolaires, ce qui lui vaut la reconnaissance des enseignants et écoles. Il permet aux élèves de travailler chez eux en accédant à des applications familières. Grâce à la longue autonomie de la batterie, les élèves peuvent apprendre aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Tous ces éléments associé au prix ont permis au Chromebook de se frayer un chemin dans l'éducation. C'est particulièrement ce secteur que Microsoft vise avec Windows 11 SE et Surface Laptop SE.« Les 18 derniers mois ont fondamentalement changé le paysage de l'éducation. Les écoles s'appuient sur la technologie de manière sans précédent, mettant en lumière le fait que des solutions qui étaient autrefois "assez bonnes" pour l'apprentissage, ne répondent plus au besoin.« Ce moment offre une occasion unique de réinventer la façon dont nous pouvons utiliser la technologie pour responsabiliser les éducateurs et ouvrir de nouvelles possibilités pour tous les apprenants. Par exemple, les informations et les outils peuvent réduire les tâches administratives afin que les enseignants puissent se concentrer sur ce qui est le plus important*: aider leurs élèves à apprendre. Il ne s'agit pas de donner à chaque enfant un ordinateur portable. Il s'agit de donner à chaque enfant l'opportunité d'une excellente éducation, qui mène au succès dans sa carrière et dans la vie.« Microsoft soutient les apprenants et les enseignants depuis de nombreuses années avec certains des ensembles de solutions éducatives les plus complets du secteur aujourd'hui. Les enseignants nous ont dit qu'ils avaient besoin d'options plus simples, sécurisées et qui fonctionnent sur des appareils plus abordables. Aujourd'hui, nous répondons à ces besoins avec une nouvelle édition de Windows 11, spécialement conçue pour prendre en charge la classe K-8 [ndlr. en France, cela correspond à la classe de quatrième, aux USA il s'agit de la dernière classe duouqui peut être traduit par collège]. Windows 11 SE a été conçu et construit pendant la pandémie pour relever les défis les plus fondamentaux auxquels les écoles seront confrontées dans le monde de l'apprentissage mixte. Il apporte des améliorations de performances qui optimisent les ressources sur des appareils à faible coût pour offrir des expériences d'apprentissage plus complètes et est simple à déployer et à gérer.« Nous sommes également ravis d'annoncer un écosystème d'appareils Windows 11 SE, y compris le nouveau Surface Laptop SE, conçu sur mesure pour les élèves et à partir de 249 $, ainsi que des appareils provenant d'Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo et Positivo, optimisés par Intel et AMD. Ce portefeuille élargi complète nos appareils Windows 11 actuels pour l'apprentissage, offrant encore plus de choix aux écoles pour disposer des outils, des informations et des contrôles dont elles ont besoin pour offrir des expériences d'apprentissage optimales, à un prix qui élargit l'accès aux performances, à la sécurité et à la fiabilité de Microsoft. Nous nous attendons à ce que la majorité des appareils soient disponibles à la commande via les canaux de l'éducation plus tard cette année et en 2022, conformément à la saison d'achat de l'éducation ».Paige Johnson, Vice President, Microsoft Education a rappelé qu'alors que de nombreuses solutions éducatives de Microsoft fonctionnent sur n'importe quel appareil, les meilleures expériences se réunissent sur un PC Windows. Désormais, avec Windows 11, Microsoft voudrait offrir plus de performances, de choix et de flexibilité que jamais aux apprenants et aux enseignants :« Windows 11 SE complète nos appareils Windows 11 actuels pour l'apprentissage et a été conçu avec les commentaires des enseignants, qui ont besoin d'un environnement simple et sans distraction pour leurs élèves, et des commentaires des administrateurs informatiques de l'école, qui ont besoin d'appareils sécurisés, faciles à déployer et gérer et bien performer toute la journée dans les conditions changeantes d'une année scolaire.« Windows 11 SE a été optimisé pour les expériences éducatives les plus utilisées, y compris les applications Microsoft 365, prenant en charge les capacités en ligne et hors ligne. Aux États-Unis, plus de 16 millions d'élèves des écoles publiques de la maternelle à la 12année [ndlr Terminale en France] n'ont pas d'accès Internet permanent en dehors de l'école. Cela représente environ un tiers de la population d'apprenants des écoles publiques prévue en 2022. Nous pensons qu'un manque d'accès ne devrait pas limiter l'apprentissage de ces enfants. Les applications Microsoft Office, notamment Word, PowerPoint, Excel, OneNote et OneDrive, peuvent être utilisées hors ligne sur les appareils Windows 11 SE dans le cadre d'une licence Microsoft 365. OneDrive stocke les fichiers localement, sur chaque appareil, auxquels les étudiants peuvent accéder lorsqu'ils sont hors ligne. Une fois de retour à l'école avec accès à Internet, Windows 11 SE synchronisera automatiquement les modifications hors ligne.« Windows 11 SE est également fourni avec une large prise en charge des applications d'apprentissage basées sur le Web. Avec Microsoft Edge, les extensions les plus populaires et d'autres outils Web fonctionnent parfaitement. Microsoft Edge apporte également des outils intégrés tels que Immersive Reader directement dans le navigateur, rendant le contenu Internet accessible à plus d'apprenants. Windows 11 SE prend également en charge les applications tierces, notamment Zoom et Chrome, car nous voulons donner aux écoles le choix d'utiliser ce qui leur convient le mieux. Nous nous engageons à continuer d'étendre la prise en charge des applications tierces pour inclure les applications de test, d'accessibilité, de filtrage de contenu et d'orchestration en classe les plus courantes.« Pour les administrateurs informatiques, Windows Autopilot fournit un déploiement d'appareils sans intervention, tandis qu'Intune for Education fournit une solution de gestion cloud simple et sécurisée permettant à l'administrateur informatique de déployer et de gérer des appareils Windows 11 SE depuis n'importe où, dès la sortie de la boîte. Lorsqu'ils sont gérés via le cloud, les appareils sont toujours à jour. Ils se mettent à jour en silence, automatiquement et en dehors des heures de cours via des stratégies définies dans Intune pour l'Éducation afin de minimiser les interruptions, tout en offrant les dernières mises à jour de sécurité et de fiabilité. Intune for Education permet également aux administrateurs informatiques de fournir les bonnes applications et politiques en toute sécurité sur chaque appareil des élèves. Pour garantir la sécurité de l'appareil et des étudiants, seuls les administrateurs informatiques peuvent télécharger et installer des applications et des services directement sur l'appareil ».« Conçu pour donner vie à Windows 11 SE, Surface Laptop SE est notre PC Surface le plus abordable à ce jour à 249 $. Il s'agit de la première Surface spécialement conçue pour les élèves de la maternelle à la 8année [ndlr. classe de quatrième en France], avec un écran de 11,6 pouces, une caméra HD 720p frontale et des haut-parleurs stéréo. Nous avons modifié des détails tels que le code UEFI pour tirer le meilleur parti de la gestion de l'alimentation, permettant au Surface Laptop SE de fournir jusqu'à 16 heures d'autonomie avec une utilisation typique.« Surface Laptop SE offre la même expérience de frappe de haute qualité que le reste du portefeuille de produits, mais offre de nouveaux niveaux de réparabilité pour les administrateurs informatiques. Cela signifie que les composants essentiels tels que l'écran, la batterie, le clavier, voire la carte mère, peuvent être facilement réparés sur site, ce qui permet aux administrateurs informatiques et aux écoles d'économiser du temps et de l'argent.« L'évolution rapide vers l'apprentissage à distance a démontré le besoin de produits offrant des expériences haut de gamme là où cela compte. Nous avons construit une caméra haute définition et amélioré la conscience faciale pour débloquer des visioconférences de haute qualité et permettre aux étudiants d'interagir, de collaborer et d'absorber les informations avec clarté. Nous sommes allés encore plus loin, en apportant la meilleure expérience de frappe de Surface à ce nouveau prix bas, en ajustant le son des touches pour limiter les distractions lors de la prise de notes en vidéo. Nous avons réglé et optimisé les thermiques pour que le Surface Laptop SE continue de fonctionner dans différentes conditions environnementales. Chaque détail a été pris en compte pour que Surface Laptop SE réponde aux besoins urgents de la salle de classe, et nous pensons que vous serez satisfait de la valeur qu'il offre.« Surface Laptop SE rejoint d'autres produits Surface comme Surface Go 3 et Surface Laptop Go actuellement vus en classe. Avec un nouveau prix d'entrée de seulement 249,99 $, la richesse de Windows 11 SE et des services Microsoft tels que Microsoft 365, le Surface Laptop SE élimine davantage les barrières qui peuvent s'interposer entre les apprenants et l'apprentissage ».De plus, Dell, Lenovo, ASUS et Acer sortiront des ordinateurs portables avec Windows 11 SE tout en maintenant des prix bas : aucun ne va coûter plus de 350 $, et Dell et ASUS ont des ordinateurs portables qui correspondent au prix Surface de Microsoft.Le marché de l'éducation est un champ de bataille intéressant pour les fournisseurs de systèmes d'exploitation.Il y a également l'argument selon lequel les gens ont tendance à s'en tenir au système d'exploitation avec lequel ils ont grandi, ou au moins utilisé pendant leurs années d'école. Un autre argument est que les écoles choisissent le système d'exploitation dont les apprenants auront besoin pour l'université ou dans le monde du travail.Quoiqu'il en soit, Windows 11 SE est clairement conçu non seulement pour rivaliser avec Chrome OS dans l'éducation, mais aussi pour habituer les enfants à Microsoft 365 au plus tôt.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?