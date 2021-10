jeux mobiles : jouez à certains des jeux mobiles les plus populaires comme Lords Mobile, June's Journey, Coin Master, et bien d'autres ;

Quelques avis d’internautes

Microsoft permet désormais d'essayer des applications Android sur Windows 11. Une version Preview du sous-système Windows pour Android a été mise à la disposition des bêta-testeurs de Windows 11, donnant accès aux applications de l'Appstore d'Amazon. Les applications peuvent être chargées par l'intermédiaire du Microsoft Store, qui répertorie une variété d'applications qui pointent ensuite vers Amazon AppStore pour être chargées et installées. Les applications Android peuvent s'exécuter côte à côte avec d'autres applications Windows, et elles sont également intégrées dans les vueset, et il est possible de les épingler au menu Démarrer ou à la barre des tâches.« Vous pouvez voir les notifications des applications Android dans le centre d'action ou partager votre presse-papiers entre une application Windows et une application Android », explique l'équipe d'Android sur Windows 11. Nous avons construit l'expérience en tenant compte de l'accessibilité ; de nombreux paramètres d'accessibilité de Windows s'appliquent aux apps Android et nous travaillons avec Amazon pour apporter d'autres améliorations. » Les applications Android fonctionnant sous Windows 11 ne ressembleront pas aux applications Windows natives, mais elles pourront s'intégrer au reste du système d'exploitation, notamment en accédant au centre d'action pour les notifications et au Presse-papiers. Microsoft indique également que « de nombreux paramètres d'accessibilité de Windows s'appliquent aux applications Android », mais ne précise pas lesquels.Pour permettre ce type d'expériences, Microsoft introduit un nouveau composant pour Windows 11 appelé, qui alimente l'Amazon Appstore et son catalogue. Le sous-système Windows pour Android comprend le noyau Linux et le système d'exploitation Android basé sur la version 11 du projet Android Open Source (AOSP). A mesure que Microsoft continuera à prendre en charge davantage d'API, de capacités et de scénarios. Le sous-système s'exécute dans une machine virtuelle Hyper-V, comme le sous-système Windows pour Linux . Il comprend comment mapper le runtime et les API des applications dans l'environnement AOSP à la couche graphique de Windows, aux tampons de mémoire, aux modes d'entrée, aux périphériques physiques et virtuels et aux capteurs.Le sous-système Windows pour Android est disponible sur l'ensemble des types des processeurs Windows (AMD, Intel et Qualcomm). Microsoft s’est associé à Intel pour tirer parti de la technologie Intel Bridge afin de permettre aux applications réservées à ARM de fonctionner sur les appareils AMD et Intel, ce qui permet aux clients d'obtenir le plus grand nombre d'applications sur le plus grand nombre d'appareils. Afin de fournir une expérience client performante et sécurisée pour le programme Windows Insider, le sous-système exige que les machines Windows 11 répondent à des exigences minimales.La configuration officielle requise pour l'exécution des applications Android est légèrement supérieure à celle, déjà restrictive, requise pour l'exécution de Windows 11. Pour commencer, le PC aura besoin de 8 Go de RAM au lieu des 4 Go de base et d'un SSD au lieu d'un disque dur rotatif. Un processeur est également requis : un processeur Intel Core i3 de 8e génération ou plus récent, un processeur AMD Ryzen série 3000 ou plus récent, ou les puces Qualcomm Snapdragon qui équipent la petite poignée d'appareils Windows ARM. Cela semble exclure les puces Ryzen série 2000 et certaines puces Celeron et Pentium plus lentes, bien qu'il ne soit pas clair comment ou si Microsoft appliquera ces exigences supplémentaires. Voici, ci-dessous, quelques exemples de ce qui est possible :Les avis restent partagés sur la question de la nécessité du nouveau composant Windows Subsystem for Android. Pour certains analystes, cela ressemblerait à ce qu'IBM avait tenté avec OS/2. En effet, IBM avait créé une couche de compatibilité avec Windows. Cela signifiait que les développeurs voyaient qu'ils pouvaient écrire leurs programmes une fois pour toutes pour Windows et que les utilisateurs d'OS/2 pourraient utiliser ces programmes. L'inverse ne serait pas vrai. Il y avait donc peu d'incitation à créer des applications natives pour OS/2. Selon un internaute, le meilleur argument de vente de Microsoft était sa compatibilité avec les applications MS-DOS et Windows. Cependant, cela signifiait que peu de développeurs prenaient le temps d'écrire des applications natives à OS/2. Alors une question était soulevée : pourquoi utiliser OS/2 ?Les applications Android, même si elles fonctionnent « bien » sous Windows, ne seront pas aussi bien adaptées à l'interface utilisateur Windows que les applications destinées à Windows estime mdasen, utilisateur de Windows. Pour ce dernier, il ne s'agit pas d'un cas où Microsoft dit « vous pouvez maintenant développer pour Windows en utilisant les API Android ». Il s'agit plutôt de dire « vous pouvez maintenant exécuter des applications Android avec leur UX de téléphone (comme soumis à un magasin d'applications de téléphone) sur Windows ».« Je pense que c'est vraiment peu probable. Le jeu sur PC est un marché de plus en plus important pour Windows dans l'espace grand public. Comme de plus en plus d'utilisateurs occasionnels abandonnent les PC conventionnels pour des tablettes et des smartphones de plus en plus performants, les jeux sur PC ne font que prendre une part encore plus importante du gâteau », déclare un analyste. « Le jour où Microsoft annonce que la prochaine version de Windows sera totalement incompatible avec les bibliothèques existantes des joueurs est le jour où Windows cesse d'être pertinent pour ce marché. Tout à coup, Wine et Proton sur Linux passera du statut de "plutôt bon’’ à celui de meilleure option », ajoute-t-il.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, est-ce une bonne décision pour Microsoft ?