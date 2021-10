Si vous exécutez winget sans privilèges d’administrateur, certaines applications peuvent nécessiter une élévation de privilèges pour s’installer. À l’exécution du programme d’installation, Windows affiche une invite d’élévation. Si vous refusez l’élévation, l’installation de l’application échoue.

Si vous exécutez winget à partir d’une invite de commandes administrateur, vous ne verrez pas d’invites d’élévation même si l’application nécessite une élévation. Exécutez toujours une invite de commandes administrateur avec prudence et installez uniquement des applications approuvées.

Pour rechercher un outil, tapez winget search <appname>.

Si l’outil recherché est disponible, vous pouvez l’installer en tapant winget install <appname>. L’outil winget lance le programme d’installation et installe l’application sur votre PC.

En plus des commandes de recherche et d’installation d’applications, winget fournit d’autres commandes pour afficher les détails des applications, changer les sources et valider les packages. Pour obtenir la liste complète des commandes, tapez : winget --help.

export Exporte une liste des packages installés.

fonctionnalités Affiche l’état des fonctionnalités expérimentales.

hash Génère le hachage SHA256 pour le programme d’installation.

import Installe tous les packages dans un fichier.

install Installe l’application spécifiée.

list Affiche les packages installés.

search Recherche une application.

settings Ouvre les paramètres.

show Affiche les détails de l’application spécifiée.

source Ajoute, supprime et met à jour les dépôts du Gestionnaire de package Windows auxquels l’outil winget accède.

validate Valide un fichier manifeste pour l’envoi dans le dépôt du Gestionnaire de package Windows.

uninstall Désinstalle le package donné.

upgrade Met à niveau le package donné.

show

winget show [[-q] \<query>] [\<options>]

-q,--query Requête utilisée pour rechercher une application.

-?, --help Fournit de l’aide supplémentaire sur cette commande.

-m,--manifest Chemin du manifeste de l’application à installer.

--id Filtre les résultats par ID.

--name Filtre les résultats par nom.

--moniker Filtre les résultats par moniker d’application.

-v,--version Utilise la version spécifiée. La version la plus récente est utilisée par défaut.

-s,--source Recherche l’application en utilisant la source spécifiée.

-e,--exact Recherche l’application en utilisant la correspondance exacte.

--versions Affiche les versions disponibles de l’application.

Id ID de l’application.

Nom Nom de l’application.

Publisher Éditeur de l’application.

Version Version de l’application.

Author Auteur de l’application.

AppMoniker Moniker de l’application.

Description Description de l’application.

Licence Licence de l’application.

LicenseUrl URL du fichier de licence de l’application.

Homepage Page d’accueil de l’application.

Tags Étiquettes fournies pour faciliter la recherche.

Commande Commandes prises en charge par l’application.

Channel Information indiquant si l’application est une préversion ou une version finale.

Minimum OS Version Version minimale du système d’exploitation prise en charge par l’application.

winget <SomePackage>

Microsoft a annoncé le 26 mai la sortie de Windows Package Manager 1.0. « Nous avons commencé un voyage pour construire un gestionnaire de paquets natif pour Windows 10 lorsque nous avons annoncé l'aperçu du gestionnaire de paquets Windows à Microsoft Build 2020. Nous avons publié le projet sur GitHub en tant qu'effort collaboratif open source et l'engagement de la communauté a été merveilleux à vivre ! Nous sommes heureux d'annoncer la sortie de Windows Package Manager 1.0 », avait alors déclaré Demitrius Nelon, Chef de programme senior chez Microsoft.Cette fois-ci, il a annoncé la disponibilité de la version 1.1 : « Je suis ravi de partager de bonnes nouvelles. Nous publions Windows Package Manager 1.1. Nous avons éliminé quelques bogues ennuyeux et ajouté des fonctionnalités très attendues. Le gestionnaire de packages Windows est publié sur Windows 10 (build 1809 et versions ultérieures) et Windows 11 en tant que mise à jour automatique via le Microsoft Store ».L'équipe a été occupée au cours des derniers mois à apporter des améliorations et à ajouter de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle fonctionnalité la plus notable est l'accès aux applications dans le Microsoft Store. Le client est maintenant livré avec deux sources configurées. L'un d'eux est le référentiel d'applications Windows Package Manager et l'autre est le Microsoft Store.Avec l’outil en ligne de commande winget, les développeurs peuvent découvrir, installer, mettre à niveau, supprimer et configurer des applications sur des ordinateurs Windows 10. Cet outil est l’interface cliente du service Gestionnaire de package Windows. Il est possible de voir la liste des commandes disponibles utilisées pour gérer les paquets et travailler avec les manifestes. Il est également possible de rechercher un paquet (la recherche porte sur le nom, le moniker et les tags) en utilisantL’outil winget nécessite Windows 10 version 1809 (10.0.17763) ou une version ultérieure de Windows 10.Le comportement du programme d’installation peut être différent selon que vous exécutez winget avec ou sans privilèges d’administrateur :Après avoir installé le programme d’installation d’application, vous pouvez exécuter winget en tapant « winget » dans une invite de commandes.La recherche et l’installation d’un outil favori constitue l’un des scénarios d’usage les plus courants.Voici quelques commandes prises en charge par l'outil winget :Exemple d'utilisation avec la commandeLa commande show de l’outil winget affiche les détails de l’application spécifiée, y compris les détails sur la source de l’application ainsi que les métadonnées associées à l’application. La commande show affiche uniquement les métadonnées qui ont été envoyées avec l’application. Si l’application envoyée exclut certaines métadonnées, les données ne seront pas affichées.Les arguments suivants sont disponibles :Les options suivantes sont disponibles :Si la requête fournie à winget détecte plusieurs applications, winget affiche les résultats de la recherche. Vous avez alors les données supplémentaires nécessaires pour affiner la recherche.Si une seule application est détectée, les données suivantes sont retournées :Vous l'avez peut-être déjà à partir d'une mise à jour automatique via le Microsoft Store. Lancez votre terminal préféré et lancez winget. Si vous voyez le menu d'aide , vous pouvez commencer à l'utiliser. Vous pouvez également confirmer la version dans la première ligne de sortie du menu d'aide (Windows Package Manager v1.1.12653 sur Windows 10 ou v1.1.12663 sur Windows 11). Sinon, le gestionnaire de packages Windows est distribué avec le programme d'installation d'applications à partir du Microsoft Store. Vous pouvez également télécharger et installer le gestionnaire de packages Windows à partir de GitHub, ou simplement installer directement la dernière version publiée disponible.Plus de 2 600 packages sont disponibles dans le référentiel d'applications Windows Package Manager. Exécutez simplement la recherchepour voir si le package que vous recherchez a déjà été soumis. Vous pouvez également voir ce que vous recherchez dans la nouvelle source du Microsoft Store (conseils de personnalisation ci-dessous). Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à le soumettre. Microsoft suggère d'utiliser le créateur de manifeste du gestionnaire de packages Windows.Si vous êtes un éditeur de logiciels ou un ISV, vous souhaiterez peut-être ignorer cette partie et vous enregistrer afin de pouvoir soumettre votre application au Microsoft Store. Si vous souhaitez ajouter une application au référentiel d'applications Windows Package Manager, vous souhaiterez installer winget wingetcreate. L'outil est actuellement en préversion et les détails sont disponibles dans le référentiel GitHub de Windows Package Manager Manifest Creator.Microsoft avait annoncé la prise en charge des référentiels d'applications privés avec la version Windows Package Manager 1.0. L'éditeur a continué à étendre des fonctionnalités telles que l'établissement d'un accord de source que les utilisateurs doivent accepter pour utiliser votre source et la prise en charge d'une valeur arbitraire que le client peut transmettre à un serveur afin que vous puissiez créer des comportements personnalisés.Source : Microsoft