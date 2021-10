Dans un billet de blog, AMD a évoque des avantages pour ses processeurs Ryzen avec Windows 11 : « AMD et Microsoft permettent de nouvelles expériences utilisateur avec Windows 11, optimisé par les processeurs AMD Ryzen, offrant une prise en charge des dernières fonctionnalités et technologies pour optimiser les performances, l'efficacité, les fonctionnalités de sécurité et la connectivité. Pour les joueurs exécutant Windows 11, les cartes graphiques AMD Radeon sont conçues pour offrir des expériences de jeu hautes performances, très réactives et totalement immersives. S'appuyant sur la longue histoire de collaboration d'AMD et de Microsoft, les appareils alimentés par AMD sont prêts à prendre en charge les expériences Windows 11 dès le premier jour ».«*Nous sommes ravis de poursuivre notre étroite relation avec Microsoft alors qu'ils présentent Windows 11, avec toutes ses fonctionnalités et tous ses avantages, qui, ensemble, apportent une expérience raffinée et rationalisée aux PC équipés d'AMD*», a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président principal et directeur général, Unité commerciale client, AMD. «*Les consommateurs qui possèdent déjà des produits alimentés par AMD peuvent découvrir les innovations de Windows 11 ainsi que les fonctionnalités et capacités de confiance auxquelles ils sont habitués d'AMD.*»Bien entendu, ces avantages évoqués par le constructeur ne concernent pas tous ses modèles puisque certains ne sont pas supportés par Windows 11 (nous pouvons évoquer la première génération mais également certains de la série 2000).Cette fois-ci, AMD a publié des informations sur des bogues qui peuvent réduire les performances des processeurs Ryzen exécutant Windows 11 jusqu'à 15%, bien que le ralentissement que vous observez varie en fonction de ce que vous faites et du processeur que vous utilisez. AMD s'attend à ce que les deux bogues soient corrigés plus tard ce mois-ci.Le premier problème identifié par AMD augmente la latence du cache L3 jusqu'à trois fois, affectant les applications qui reposent sur des performances de mémoire rapides. AMD indique que la plupart des applications concernées ralentiront de 3 à 5 %, mais que certains « jeux couramment utilisés pour l'eSport » pourraient connaître des baisses de 10 à 15 %. AMD dit qu'une mise à jour Windows résoudra ce problème plus tard ce mois-ci, donc tant que vous recherchez et installez régulièrement les mises à jour Windows, vous n'aurez rien de spécial à faire pour résoudre le problème.Le deuxième bogue est lié à une fonctionnalité de processeur AMD qui essaie d'utiliser vos cœurs de processeur individuels les plus rapides lors de l'exécution de tâches légèrement threadées plutôt que de traiter tous les cœurs de la même manière. AMD ne donne pas de chiffre sur celui-ci, mais dit que le problème « peut être plus détectable » dans les processeurs avec huit cœurs ou plus et un TDP de 65 W ou plus. Cela inclurait la plupart des processeurs et APU de bureau Ryzen 7 et Ryzen 9 des séries 2000, 3000, 4000 et 5000. AMD indique qu'une « mise à jour logicielle », et non une mise à jour Windows, sera publiée pour résoudre le problème plus tard en octobre. Vous devrez donc peut-être installer de nouveaux pilotes de chipset AMD ou un autre logiciel pour obtenir le correctif.Les problèmes d'AMD Ryzen sont distincts des ralentissements de performances causés par certaines des fonctionnalités de sécurité basées sur la virtualisation de Windows. En particulier, des tests effectués par des points de vente comme Tom's Hardware ont montré que la fonction de sécurité d'intégrité de la mémoire peut réduire les performances de quelques points de pourcentage dans certains jeux et tâches informatiques générales, bien que les résultats varient considérablement en fonction du logiciel que vous utilisez et du processeur que vous utilisez. La fonctionnalité est incluse à la fois dans Windows 10 et Windows 11, mais est désactivée par défaut dans les deux systèmes d'exploitation pour tous les ordinateurs portables et ordinateurs de bureau les plus récents vendus par les principaux fabricants de PC.AMD et Microsoft ont déjà confirmé qu'ils « enquêtaient activement sur ces problèmes connus pour les résoudre via des mises à jour logicielles ». Les deux sociétés promettent qu'une mise à jour Windows et une mise à jour logicielle sont prévues plus tard ce mois-ci pour tenter de résoudre ces problèmes : « Certains utilisateurs ayant installé la version initiale de Windows 11 sur les systèmes équipés de processeurs AMD compatibles pourront/seront susceptibles de noter un impact sur les performances de certaines de leurs applications. AMD et Microsoft ont identifié deux problèmes sur lesquels les deux sociétés travaillent étroitement pour proposer les mises à jour correctives adaptées ».En attendant, certains utilisateurs voudraient peut-être rester sur Windows 10 jusqu'à ce qu'AMD et Microsoft règlent ces problèmes.Source : AMD