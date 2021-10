veuillez lire toutes ces instructions avant de continuer ; visitez la page de téléchargement du logiciel Windows 11, sélectionnez "Créer un outil maintenant", et suivez les instructions d'installation pour créer un support de démarrage ou télécharger un ISO ; sous Windows, cliquez sur Démarrer, tapez Éditeur du registre et cliquez sur l'icône pour lancer l'outil ; accédez à la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup et créez une nouvelle valeur REG_DWORD nommée AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU et attribuez-lui la valeur "1". Alternativement, vous pouvez télécharger un fichier de registre préétabli sur lequel vous pouvez double-cliquer et le fusionner pour créer la valeur ci-dessus pour vous. Une fois terminé, cela devrait ressembler à ceci dans l'éditeur de registre.





redémarrez votre système.

La démarche de Microsoft est quelque peu surprenante, car à l'annonce de Windows 11 en juin dernier, l'entreprise a été très claire et ferme sur les exigences du nouveau système d'exploitation. Cependant, il semble que Microsoft ne pouvait pas ignorer le fait que le contournement des contrôles de la puce TPM est assez simple. Ainsi, pour éviter que les gens brident leurs systèmes en utilisant des scripts tiers non standardisés, ils ont décidé de donner aux utilisateurs un moyen officiel de le faire. Ce geste peut également être justifié par les réactions intenses d'utilisateurs frustrés ou agacés de ne pas pouvoir passer à la dernière version de Windows.Le contournement est simple : un paramètre de registre appelé. Une fois ce paramètre défini, l'utilisateur peut exécuter l'outil de création de médias pour créer un ISO. Il est ensuite possible de monter l'ISO par un clic droit sur le même PC et d'exécuter le programme d'installation à partir de là pour effectuer la mise à niveau tout en conservant les applications et les documents installés. L'installation comporte certains pièges dont les utilisateurs doivent être conscients et, dans certains cas, qu'ils doivent accepter avant que le système d'exploitation ne soit installé.« Votre appareil pourrait mal fonctionner en raison de ces problèmes de compatibilité ou d'autres problèmes. Les appareils non pris en charge ne seront plus garantis de recevoir les mises à jour, y compris, mais sans s'y limiter, les mises à jour de sécurité », explique Microsoft dans son bulletin d'assistance. En outre, même dans le cas de la méthode de contournement, il y a des limitations. L'une d'entre elles étant qu'une puce TPM 1.2 est toujours nécessaire, révélant que Windows 11 a des exigences dures et douces. Voici comment installer Windows 11 sur les PC non supportés.Vous pouvez désormais passer à Windows 11 en double-cliquant sur le fichier ISO téléchargé et en exécutantou en utilisant le support de démarrage Windows 11 que vous avez créé à l'étape 2. Microsoft indique que les options d'installation standard, telles que "", "" et "", seront toutes disponibles comme d'habitude.À ce stade, Microsoft avertit que même si le procédé ci-dessus semble relativement simple et direct, l'ajout de clés de registre ou la modification d'entrées existantes comporte des risques. Une erreur dans l'éditeur de registre peut entraîner la corruption du système de fichiers ou l'impossibilité de démarrer le système d'exploitation, ce qui ne vous laisse que la possibilité de le réinstaller. Ainsi, si vous voulez expérimenter avec les directives de Microsoft, vous le faites à vos propres risques.De plus, la puce TPM 2.0 reste une fonction de sécurité importante qui alimente certaines des fonctions de sécurité de Windows 11. Si vous installez Windows 11 sur une puce non TPM 2.0, vous ne bénéficierez pas de toutes ces fonctions. Il est important de comprendre et d'accepter ces risques, tout comme le fait que Microsoft ne recommande pas d'installer Windows 11 sur un système non pris en charge, à moins que le support ne vous donne des instructions contraires.Certaines des incompatibilités sous-jacentes peuvent introduire des problèmes fonctionnels mineurs ou majeurs à l'avenir. Microsoft ne recommande donc cette voie qu'à ceux qui ont une bonne raison de l'emprunter. Pour le reste, attendez simplement de pouvoir mettre à niveau votre matériel ou d'acheter un nouveau système pris en charge. La date de fin de vie de Windows 10 est fixée à octobre 2025, vous avez donc largement le temps.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?